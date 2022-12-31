Из-за угрозы ракетного удара в некоторых областях Украины начали выключать свет.

В настоящее время известно об экстренных отключениях света в Одесской, Николаевской и Черкасской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, в области возможны внеплановые отключения электроэнергии

"В связи с угрозой ракетного удара Укрэнерго проводит мероприятия по временному ограничению электроснабжения. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему, в случае попадания в нашу инфраструктуру", - отметил глава Одесской ОВД.

Как сообщили в пресс-службе "Николаевоблэнерго", по состоянию на 12:55 экстренно отключают электроснабжение для потребителей 1 и 3 очереди графика почасовых отключений.

По словам главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, в связи с угрозой ракетных обстрелов по Черкасской области возможны аварийные отключения электроэнергии.

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