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Николаевская область (1871) Одесская область (3105) Черкасщина (952) отключение света (131)

Из-за угрозы ракетного удара в некоторых областях Украины начали выключать свет.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

електроенергія

В настоящее время известно об экстренных отключениях света в Одесской, Николаевской и Черкасской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, в области возможны внеплановые отключения электроэнергии

"В связи с угрозой ракетного удара Укрэнерго проводит мероприятия по временному ограничению электроснабжения. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему, в случае попадания в нашу инфраструктуру", - отметил глава Одесской ОВД.

Как сообщили в пресс-службе "Николаевоблэнерго", по состоянию на 12:55 экстренно отключают электроснабжение для потребителей 1 и 3 очереди графика почасовых отключений.

По словам главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, в связи с угрозой ракетных обстрелов по Черкасской области возможны аварийные отключения электроэнергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесской и Киевской областях продолжаются экстренные отключения электроэнергии
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Лучше перебздеть чем недобздеть..
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31.12.2022 13:37 Ответить
Надо за десять минут до Нового года орков поздравить подорвав с десяток высоковольтных линий что на Москву идут.
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31.12.2022 13:44 Ответить
Это все итог отсутствия у нас дальнобойки. Плешивая мразь уверен в своей безнаказанности. а Байден считает, что критический момент еще не настал. Все это выглядит как то цинично дико. И не надо мне, как тут некоторые умники кричат:Они нам ничего не должны! Ничего , кроме гарантий территориальной целостности и безопасности. К нам в Первомайск в 46РД они как к себе на работу ходили,. и радостно хлопали в ладоши. когда мы резали свои ШПУ. А дать меньше двух десятков Химарсов, имея 3000. От кого они через океан будут ими отстреливаться? Так что есть и их заслуга.
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31.12.2022 13:51 Ответить
Я угадаю с первого раза за кого ты голосовал?
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31.12.2022 14:43 Ответить
Не угадаешь! Ни за кого .
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31.12.2022 14:45 Ответить
т.е. типичная "какаяразница", ясно-понятно
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31.12.2022 14:46 Ответить
"гарантий территориальной целостности и безопасности" - ты внимательно Будапештский меморандум читал?
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31.12.2022 14:45 Ответить
А НАХЙ МАССОВО ГОВОРИТЬ О ВОССТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ !!!???
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16.02.2023 06:22 Ответить
 
 