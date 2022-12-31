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Бахмута как города больше не существует. Его легче построить "с нуля", - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне почти полностью разрушили Бахмут в Донецкой области и сделали его непригодным для жизни.
Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая.
"Там катастрофа сам город... Но по моему пониманию, этот город в принципе больше как город не существует. Определенные районы восстановлению точно не подлежат. Я не строитель, однако этот город легче уже делать с "нуля", чем отстраивать", - сказал он.
Руководитель ГУР отметил, что россияне разрушили Бахмут и сделали совершенно непригодным для жизни очередной город.
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+26 Robert Bodnar
показать весь комментарий31.12.2022 13:41
+18 владимир Мозговой 43ea6269
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+17 Vik Tor 98802600
показать весь комментарий31.12.2022 13:40
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От ви що з двох?
Ничего личного...только бизнес...
По факту..это подкуп Избирателей
Тобто не усе місто ?? Те саме і Маріуполя стосується. Нагнітають.
А от багато сіл у зоні окупації дійсно знесені повністю .
а не яке не СБУ