В нескольких районах Киева раздаются взрывы, Предварительно, погиб 1 человек в Соломенском районе, 7 человек получили ранения, - Кличко (обновлено)
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В Киеве раздаются взрывы.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"В Киеве раздаются взрывы! Будьте в укрытиях!" – говорится в сообщении.
Он добавил, что один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы.
"Все службы следуют на место. Детали – впоследствии", - сказал мэр.
Позже глава города сообщил, что также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском: "Есть разрушения. Спасатели и медики следуют на места".
Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что повреждение получил гостиничный объект. Также он отметил, что в Соломенском районе Киева обломки попали в частный дом.
Мэр Виталий Кличко заявил, что предварительно, известно о 1-м погибшем в Соломенском районе Киева. Несколько человек пострадали.
Кличко рассказал о трех пострадавших женщинах и двух мужчинах в Соломенском районе. Их госпитализируют.
"По информации на данный момент, в Киеве погиб пожилой мужчина и семь пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе. Один человек - в крайне тяжелом состоянии", - рассказал мэр о ситуации по состоянию на 14:55.
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хер с бугра трехмесячный задрот
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Реєстрація:26.09.2022
Фраза а-ля усі ******, усе пропало🤦🤦🤦
не отвечать, безнаказанность порождает новые преступления...
Рашка - милюзговый тиранчик.
Война войно а нажиралово 31 орудия по расписанию.
****** ...
Бо у тих, хто своїх дітей у війну під ракетами поведе в центр до йолки, треба по хорошому дітей забирать.
Так, вдома безпечніше. Бо орки не маєть ні можливостей ні засобів щоб кинуть кожному у дім. А от у місце масового скупчення людей ракету покласти - не проблема.
Що то взагалі за свято таке, підкажіть будь ласка? Що святкуємо?
І скажете вже нарешті, що святкуємо?
Ще раз вас питаю - що ви під оцим от символом збираєтесь святкувати? Чи какаяразніца?
Трудятся. На рассейку!
Капец....
Раз выбирали врагов во власть; не вооружались; не хранили сво веру в своей церкви. Одна отдача в руки врагов всех лавр чего стоит! Тут уж, зеленого, не в чем упрекнуть.
ЗеКодломойские полезные идиоты для путлера...