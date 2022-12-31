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взрыв (6108) война (46847) Киев (24549) Кличко (4515) обстрел (20205)

В нескольких районах Киева раздаются взрывы, Предварительно, погиб 1 человек в Соломенском районе, 7 человек получили ранения, - Кличко (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

київ

В Киеве раздаются взрывы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве раздаются взрывы! Будьте в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Он добавил, что один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы.

"Все службы следуют на место. Детали – впоследствии", - сказал мэр.

Позже глава города сообщил, что также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском: "Есть разрушения. Спасатели и медики следуют на места".

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что повреждение получил гостиничный объект. Также он отметил, что в Соломенском районе Киева обломки попали в частный дом.

Мэр Виталий Кличко заявил, что предварительно, известно о 1-м погибшем в Соломенском районе Киева. Несколько человек пострадали.

Кличко рассказал о трех пострадавших женщинах и двух мужчинах в Соломенском районе. Их госпитализируют.

"По информации на данный момент, в Киеве погиб пожилой мужчина и семь пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе. Один человек - в крайне тяжелом состоянии", - рассказал мэр о ситуации по состоянию на 14:55.

Читайте: В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света, - ДТЭК
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Топ комментарии
+48
Де гівнокомандуюче? Залізло в бункер? Чому не пуляє по кацапії реактивним асфальтом?
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31.12.2022 14:24
+38
....твари бьют безсистемно...а нам нельзя по ним мы же не они......но если
не отвечать, безнаказанность порождает новые преступления...
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31.12.2022 14:26
+35
Нехай данілов, ще одну картинку запостить...
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31.12.2022 14:21
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Нехай данілов, ще одну картинку запостить...
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31.12.2022 14:21 Ответить
Де гівнокомандуюче? Залізло в бункер? Чому не пуляє по кацапії реактивним асфальтом?
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31.12.2022 14:24 Ответить
... багато їстивного в голову влазить з за відсутності мозку?...
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31.12.2022 14:32 Ответить
За три з гаком роки яку нову зброю поставив клоун в армію якщо стара була підірвана?
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31.12.2022 14:35 Ответить
Які такі системи ПВО підірвали на складах при Пороху?у зебілів іншого аргумента нема.Аби язиком молоти...
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31.12.2022 14:36 Ответить
"5 копійок", засланный козачек с рашки. Он тут давно серит, маскируясь под украинца.
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31.12.2022 14:39 Ответить
5 копійок я знаю роками, ми ж приблуда свіжа.
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31.12.2022 14:40 Ответить
Никита Фоменко 6979048b
хер с бугра трехмесячный задрот

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Я читаю: 0

Реєстрація:26.09.2022
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31.12.2022 15:11 Ответить
"Казачкі срашкі" пердякають свинособачою, тунгусе. І ні чим ти цей ґандж не замаскуєш.
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31.12.2022 15:57 Ответить
Хто саме підірвав? Може ти?
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31.12.2022 14:39 Ответить
так шо Порох не углядел? на посту он лично не стоял?
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31.12.2022 14:43 Ответить
до реактивного асфальту потрібен кацапський бітум, та бульбашанське пальне
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31.12.2022 14:27 Ответить
І який конструктив дає твій висер?
Фраза а-ля усі ******, усе пропало🤦🤦🤦
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31.12.2022 14:34 Ответить
Так ведь ублюдок Абдристович своим членом ракеты сбивает над Банковой!
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31.12.2022 15:02 Ответить
Навіть на фоні дегенератів ***** все-одно виглядає ще більшим денегератом.

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31.12.2022 14:25 Ответить
Я дивлюся усі відео з захисниками України іі ви маєте рацію,бо українці-Воїни Світла, ціж просто синтетичні потвори,без емоцій, думки,волі. Раби
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31.12.2022 15:56 Ответить
....твари бьют безсистемно...а нам нельзя по ним мы же не они......но если
не отвечать, безнаказанность порождает новые преступления...
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31.12.2022 14:26 Ответить
Главное не воспринимать себя слишком серьезно, та и их тоже.

Рашка - милюзговый тиранчик.
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31.12.2022 14:28 Ответить
Никто ж не запрещает ответить. Отвечай. А нельзя потому что клали асфальт и воровали а народ глотал. Надо было строить ракеты вместо этого и было бы тогда чем ответить.
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31.12.2022 14:28 Ответить
Чем? Нет подобных ракет. Готовились к тысячелетнему миру. Все отдали.
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31.12.2022 14:29 Ответить
вся ця типу гуманність - це лише відмазка ... бо немає тупо чим відповісти, тому що до Порошенко всі зброю крали і продавали, при Порошенко кучу складів підірвали, а Янелох Боневтікович звернув навіть те кволе виробництво що було ... ось і має що максимум 2-3 Ту-143 за місяць можна запустити, декілька PD-2 на Крим, для понту і тільки, та ще можно сараї на прикордонні з орками зі ствольної артилерією крити
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31.12.2022 14:36 Ответить
ВІРНО СКАЗАНО.
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31.12.2022 14:49 Ответить
Рашисти хотять зірвати новорічні свята ось тому і обстрілюють
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31.12.2022 14:28 Ответить
Якi свята могут бути у вiйну? Уже видел в маркете толпы вечно голодных сметающих все с прилавков жрачку и алкоголь....а ещё говорят у людей нету денег ..каждый сумяры тянет как в последний раз.
Война войно а нажиралово 31 орудия по расписанию.
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31.12.2022 14:41 Ответить
предлагаешь все остановить? для магазинов - это прибыль и зарплаты. зарплаты не нужны уже? коммунизм на улице?
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31.12.2022 14:51 Ответить
Ось чому всім притомним людям було зрозуміло, що йолка в центрі - безумство і повна маячня.
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31.12.2022 14:29 Ответить
не совсем. праздник все-же нужен, хоть для деток.
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31.12.2022 14:31 Ответить
Ага, собираются дети с родителями вокруг елки и тут прилетает Искандер или долетают его осколки с бч...
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31.12.2022 14:36 Ответить
Повітряну тривогу треба не ігнорувати. Хоча, я в підвал ще не ховалась, не кажучи про бомбосховище до якого 100м.
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31.12.2022 15:51 Ответить
Ну і багато зараз дєток біля йолки?
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31.12.2022 14:38 Ответить
сейчас нет, но будет завтра, послезавтра. ситуация на недели-вторую успокоится, и сразу все вылезут из квартир и домов. так всегда бывает и так всегда будет.
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31.12.2022 14:47 Ответить
Дайош празднік!!
****** ...
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31.12.2022 14:39 Ответить
Сюр свято на похоронах.
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31.12.2022 14:50 Ответить
Я так розумію, "дєткі" - це ви про чиновників з Київради, які мають гешефт з йолки? У цих "Дєток" має бути свято?
Бо у тих, хто своїх дітей у війну під ракетами поведе в центр до йолки, треба по хорошому дітей забирать.
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31.12.2022 14:41 Ответить
тогда нужно сразу всем взять и закопаться. зачем жить, если война.
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31.12.2022 14:46 Ответить
При чому тут закопаться? У вас в голові тільки чорне й біле існує? Кому треба дуже свято для дитини, може додому запросити аніматорів до власної йолки, які зроблять дитині свято. Ризикувати власним здоров'ям і здоров1ям дитини, пхаючись до центру міста, який сто відсотково будуть обстрілювати орки - на хіба? Щоби що? Традиція? Кожне 31-ше грудня ми з малим п'ємо глінтвейн біля йолки? Не розумію.
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31.12.2022 14:59 Ответить
так а дома, думаете, менее безопасно? сейчас в Украине нет безопасных мест. Но и все закрыть не получится. Детям же надо учиться, в школы ходить, на кружки. Все не остановить и не закрыть.
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31.12.2022 15:03 Ответить
Діти прекрасно навчаються з дому.
Так, вдома безпечніше. Бо орки не маєть ні можливостей ні засобів щоб кинуть кожному у дім. А от у місце масового скупчення людей ракету покласти - не проблема.
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31.12.2022 15:16 Ответить
Дети в школу ходят не только для того, чтобы учить математику. Им же еще общение нужно, спорт нужен. Закроете их дома - все. Ну ладно, это такое. А пока Вас с Новым годом, надеюсь, он будет веселее уходящего.
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31.12.2022 15:22 Ответить
А повітряну тривогу для кого об'являють ? У киян є мінимум 10 хвилин, щоб сховатися, а не стояти з дітьми поруч з ялинкою, чекаючи прильоту калібрів чи якихось там х- .
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31.12.2022 15:14 Ответить
Просто шикарне дитяче свято, припхатися під ялинку, а потім панічно тікати у метро, з коляскою під однією пахвою і дружиною під іншою. Самі придумали, чи хтось підказав?
Що то взагалі за свято таке, підкажіть будь ласка? Що святкуємо?
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31.12.2022 15:18 Ответить
А чим ялинка у цьому сенсі відрізняється від, наприклад, маршрутки, по якій теж може на вулиці прилетіти ? То треба дітей зачинити у бомбосховище і нехай увесь час там сидять і навіть сонця не бачать ? Щоб в них розвинутися якісь психічні розлади ? І самим звідти не вилазити, навіть по продукти в магазин ? Сам придумав чи хто підказав ? Українцям випало жити під час війни. І життя має продовжуватися. Єдине правило-не нехтувати сигналами повітряної тривоги, яку у Києві оголошують завчасно. Можна встигнути сховатися і з під ялинки, і з магазину, і з дому.
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31.12.2022 15:37 Ответить
То чому тоді транспорт зупиняють на час повітряної тривоги, а йолку ні?

І скажете вже нарешті, що святкуємо?
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31.12.2022 15:39 Ответить
У мене немає сьогодні святкового столу. А люди усього світу святкують прийдешній новий рік, якщо не в курсі. Вас до цього долучатися ніхто не примушує.
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31.12.2022 15:50 Ответить
І, доречі, йолкі-це за порєбріком, у нас-ялинки.
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31.12.2022 15:53 Ответить
Ялинка стоїть вдома, а оте лайно в центрі - справжня йолка. Символ совка, деградації а також - двічі несудимого проф фесора, партії регіона, крові, болю людей, яких під покровом ночі ********* беркут насмерть забивав гумовими кийками, ногами, щитами, війни, втрати територій, смерті людей.
Ще раз вас питаю - що ви під оцим от символом збираєтесь святкувати? Чи какаяразніца?
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31.12.2022 15:58 Ответить
Ще раз відповідаю-увесь світ-Європа, Штати-встановлюють великі новорічні ялинки на площах і святкують біля них новий рік. Їм усім до одного місця, що у когось ялинки-це асоціації виключно з совком, прохвесором і таке інше. У житті шукаєте тільки погане і так і живете-не нав'язуйте своє бачення іншим, які шукають хоч якийсь позитив. Тим паче-діти, тим паче-в умовах війни.
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31.12.2022 20:00 Ответить
10 місяців війни і в нас надалі ніби нічого і не відбувається. Йолки ставлять, ресторани гудять, хто при владі чи має чим заплатити погранцям- в кілометрових чергах на виїзд погуляти в Монако чи Куршавелі, на бюджетний випадок то в Татрах.
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31.12.2022 14:42 Ответить
А путіну подобається, що у Києві ялинка буде, чи ні?
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31.12.2022 14:56 Ответить
Скільки скільки війни?
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31.12.2022 14:59 Ответить
А чем сейчас заняты в консульстве белорусии в Киеве ?
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31.12.2022 14:35 Ответить
после полуночи новую дип-сосёнку обкатывать хором будут
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31.12.2022 14:45 Ответить
"А чем сейчас заняты в консульстве белорусии в Киеве ?"

Трудятся. На рассейку!
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31.12.2022 14:45 Ответить
Вы это серьезно? В Киеве есть еще консульство Белорусии?
Капец....
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31.12.2022 14:50 Ответить
+ а в иранском?!
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31.12.2022 15:11 Ответить
А Кірілл Тімашєнка, що - речник МО, чи якоїсь іншої інституції?
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31.12.2022 14:36 Ответить
Він у кожній дірці затичка, як і його старишй по званню, дерьмак.
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31.12.2022 14:41 Ответить
До чого вже огидне і мерзене це терористичне утворення під назвою рф ,будь проклята варварська росія і її дибільний народ і що б ви гади в новому році стільки біди зазнали як ви завдали нам ,оце дітям запамятаєтся "братський народ" тому все російське геть з України.
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31.12.2022 14:39 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.12.2022 14:42 Ответить
москва готуйся
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31.12.2022 14:45 Ответить
А почему. собственно, некое ***** должно запретить нам праздновать Новый Год? Я сам допустим не праздную. Но давайте еще все нацепим траурные одежды сделаем постные и унылые лица и перестанем скупаться и тратить на подарки (а это двигает экономику, что тоже важно. все должно работать).
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31.12.2022 14:49 Ответить
Пока ситуация не заставит, западные страны, передать соответствуюее вооружение - надо набраться большого терпения.
Раз выбирали врагов во власть; не вооружались; не хранили сво веру в своей церкви. Одна отдача в руки врагов всех лавр чего стоит! Тут уж, зеленого, не в чем упрекнуть.
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31.12.2022 14:51 Ответить
Крысы мавзолейные следят за реакцией и читают все что выбрасывают в инет из Украины...а потом повторная атака...
ЗеКодломойские полезные идиоты для путлера...
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31.12.2022 14:52 Ответить
та такий наївний чи дурний? ... в Україні стільки зрадників, починаючі від звичайних ватанів та ОПи, і закінчиючі московськими попами, що оркам дивитися на світлини чергових зелених дурників не має жодного сенсу
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31.12.2022 14:57 Ответить
Але все одно дивляться.
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31.12.2022 15:39 Ответить
Мошонка знову наводить кацапськи ракети, виставляючи фото ураженого готелю!
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31.12.2022 14:54 Ответить
Не обов'язково мати ракети. По Бєлгороду можна лупанути у відповідь і з С-300, але ж сили духу немає дати такий наказ у Зеленої телеікони
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31.12.2022 15:01 Ответить
Шановний Президенте Байден! Як почуєте доповідь радників про чергову масовану ракетну атаку путінської РФ на міста та села України, загибель людей та руйнування, то запитайте: СКІЛЬКИ УКРАЇНСЬКИХ РАКЕТ атакували сьогодні підприємства ВПК та інфраструктуру глибокого тилу РФ У ВІДПОВІДЬ? Чому російський ВПК досі фактично перебуває під захистом США та НАТО? Чому досі ВПК РФ продовжуе у три зміни безперешкодно виробляти ті самі ракети, якими рашисти вбивають українців та руйнують Україну?
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31.12.2022 15:10 Ответить
"потому что нато не сторона конфликта"((
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31.12.2022 15:22 Ответить
Я думаю ви і самі розумієте, що пану Байдену глибоко *****. Гинуть же не американці...
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31.12.2022 15:27 Ответить
у цій ситуації мене зігріває лише одне: сьогодні ввечері виступить втомлений і оброслий щетиною преЗЕдент і скаже нам,що він захоплюється нашою мужністю/стійкістю,картавим,втомленим голосочком пообіцяє вск відновити.мертвих воскресити,покалічених оздоровити...з нетерпінням чекаю виступу нашого 73%-го світоча!!!
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31.12.2022 15:30 Ответить
Що пропонуєте?
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31.12.2022 15:59 Ответить
пропоную вам розбитися ударом об стіну,а там буде видно....
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31.12.2022 16:32 Ответить
Не перепрацьовуйте, вам не заплатять.
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31.12.2022 17:57 Ответить
Нажаль, відповісти немає чим. А були б свої ракети, то ніхто б і слова не сказав, якщо б наші стріляли у відповідь. А так - просимо у всього світу, а ті "ну, ви ж б по росії будете бити, а ракети наші, ми не хочемо війни" і все. А все тому що свого не спромоглися.
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02.01.2023 13:48 Ответить
 
 