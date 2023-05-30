В результате обстрела Киева ранения получил японский журналист, он госпитализирован, - Кличко
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Журналист из Японии получил ранения в результате обстрела Киева российскими оккупантами.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Во время атаки на Киев ранен и журналист из Японии. Его госпитализируют медики. Всего уже - 8 пострадавших", - рассказал глава города.
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