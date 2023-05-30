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Киев (24549) Кличко (4515) ранение (3239) Япония (1240) Воздушные атаки на Киев (353)

В результате обстрела Киева ранения получил японский журналист, он госпитализирован, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

київ

Журналист из Японии получил ранения в результате обстрела Киева российскими оккупантами.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Во время атаки на Киев ранен и журналист из Японии. Его госпитализируют медики. Всего уже - 8 пострадавших", - рассказал глава города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли гостиницу в Киеве. Поврежден "Дворец Украины". ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
Не пишіть дурню, бо японці нам постачають багато чого+ фінансами ‼️😠
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31.12.2022 15:16
+13
Японці - наші головні друзі в Азії зараз, як би там не було
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31.12.2022 15:24
+8
Було багато позашляховиева від них для армії + фінанси + обладнання для енергосистем та багато чого
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31.12.2022 15:31
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Японія не дала жлдної зброї, але хоче отримати Курильські острови ... на післявоєнному дерибані території колишньої росії головувати буде Україна, і з таким підходом від японців отримають вони хіба що фото з тими островами
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31.12.2022 15:14 Ответить
Не пишіть дурню, бо японці нам постачають багато чого+ фінансами ‼️😠
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31.12.2022 15:16 Ответить
ну ото й не пишіть дурню, якщо не знаєте .... що постачають, і ще щоб цього було багато? .... два-три борти прилітали за всю війну від них, і там не було жодної зброї
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31.12.2022 15:23 Ответить
Було багато позашляховиева від них для армії + фінанси + обладнання для енергосистем та багато чого
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31.12.2022 15:31 Ответить
Позашляховиків
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31.12.2022 15:32 Ответить
Японці - наші головні друзі в Азії зараз, як би там не було
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31.12.2022 15:24 Ответить
У Японії під боком КНДР. Їм самим потрібна зброя.
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31.12.2022 15:25 Ответить
І Китай.
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31.12.2022 15:26 Ответить
І рашка
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31.12.2022 15:29 Ответить
Китай не нападе першим. Він навіть на Тайвань не напав,хоча такий привід був... Ментальність у них не войовнича зовсім,вони можуть лише "сидіти біля річки і чекати поки по ній пропливе труп їхнього ворога"...
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31.12.2022 16:27 Ответить
Нам із нашим підходом теж треба лише фото зброї надавати, як на то вже пішло.

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31.12.2022 15:33 Ответить
Яким чином будуть дерибанити країну з ядерною зброєю? Головою трошки думайте.
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31.12.2022 15:33 Ответить
Будуть міняти буханку хліба на атомну бомбу.
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31.12.2022 17:16 Ответить
Поміняю одно-кімнатну "хрущовку", біля посольства Китаю, на приватний будинок в центрі Львова...
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31.12.2022 15:37 Ответить
 
 