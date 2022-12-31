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Силы ПВО уничтожили 7 вражеских целей над Киевом, известно об 1 погибшем и 16 пострадавших, - КГВА (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

київ

Силы ПВО уничтожили 7 воздушных целей, в нескольких районах Киева зафиксированы повреждения и разрушения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные КГВА.

"В районе Киева уничтожены 7 воздушных целей.

В результате падения обломков:

- в Голосеевском районе повреждено хозяйственное сооружение и автомобиль.
Пострадавших нет.

- в Соломенском районе
поврежден частный жилой дом, гостиница.

- в Печерском районе разрушение гостиницы, незначительные повреждения близлежащих построек.

Есть разрушение в Днепровском районе", – говорится в сообщении.

Пока известно об одном погибшем и 13 пострадавших. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Позже в КГВА уточнили, что пострадали 16 человек.

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А сколько всего было ракет ? по всей Украине 40 ? Наверно пора уже долбануть по кремлю
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31.12.2022 16:00 Ответить
Москва уже пол суток ожидает привет похлеще рустовского.
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31.12.2022 16:01 Ответить
по перше - не має чим
по друге є набагато більше вигідні цілі
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31.12.2022 16:04 Ответить
ПУТИН, ЗДОХНИ !!!
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31.12.2022 16:00 Ответить
Русня, мы по-любому сегодня выпьем за смерть вашей гнилой империи, и - ждите ответочку.
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31.12.2022 16:04 Ответить
уже пошла.
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31.12.2022 16:06 Ответить
Просветите
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31.12.2022 16:08 Ответить
********* поздравила сегодня нас с новым годом, и сегодня же поздравит мацкву наше ВСУ)))) ********* готовьтесь
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31.12.2022 16:05 Ответить
 
 