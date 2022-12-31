Силы ПВО уничтожили 7 вражеских целей над Киевом, известно об 1 погибшем и 16 пострадавших, - КГВА (обновлено)
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Силы ПВО уничтожили 7 воздушных целей, в нескольких районах Киева зафиксированы повреждения и разрушения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные КГВА.
"В районе Киева уничтожены 7 воздушных целей.
В результате падения обломков:
- в Голосеевском районе повреждено хозяйственное сооружение и автомобиль.
Пострадавших нет.
- в Соломенском районе
поврежден частный жилой дом, гостиница.
- в Печерском районе разрушение гостиницы, незначительные повреждения близлежащих построек.
Есть разрушение в Днепровском районе", – говорится в сообщении.
Пока известно об одном погибшем и 13 пострадавших. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Позже в КГВА уточнили, что пострадали 16 человек.
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