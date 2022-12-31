Вследствие обстрела Запорожья ранены 4 человека, в том числе беременная женщина и ребенок, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики нанесли удар по Запорожью.

Об этом рассказал глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие ракетного удара около 14:00 частично разрушены 2 частных жилых дома, еще около 8 повреждены. В результате взрыва ранения получили: 1 мужчина, 2 женщины (одна из них беременна) и ребенок. Девочка 2008 года рождения в тяжелом состоянии в реанимации.

Угрозы жизни другим пострадавшим нет. На месте работают спасатели и работники коммунальных служб областного центра", – говорится в сообщении.

Также он обнародовал последствия обстрела.

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