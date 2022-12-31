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Вследствие обстрела Запорожья ранены 4 человека, в том числе беременная женщина и ребенок, - ОВА. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики нанесли удар по Запорожью.
Об этом рассказал глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Вследствие ракетного удара около 14:00 частично разрушены 2 частных жилых дома, еще около 8 повреждены. В результате взрыва ранения получили: 1 мужчина, 2 женщины (одна из них беременна) и ребенок. Девочка 2008 года рождения в тяжелом состоянии в реанимации.
Угрозы жизни другим пострадавшим нет. На месте работают спасатели и работники коммунальных служб областного центра", – говорится в сообщении.
Также он обнародовал последствия обстрела.
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