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война (46847) Запорожье (2340) обстрел (20205) Старух (145)

Вследствие обстрела Запорожья ранены 4 человека, в том числе беременная женщина и ребенок, - ОВА. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя

Российские захватчики нанесли удар по Запорожью.

Об этом рассказал глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие ракетного удара около 14:00 частично разрушены 2 частных жилых дома, еще около 8 повреждены. В результате взрыва ранения получили: 1 мужчина, 2 женщины (одна из них беременна) и ребенок. Девочка 2008 года рождения в тяжелом состоянии в реанимации.

Угрозы жизни другим пострадавшим нет. На месте работают спасатели и работники коммунальных служб областного центра", – говорится в сообщении.

Также он обнародовал последствия обстрела.

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Вследствие обстрела Запорожья ранены 4 человека, в том числе беременная женщина и ребенок, - ОВА 01
Вследствие обстрела Запорожья ранены 4 человека, в том числе беременная женщина и ребенок, - ОВА 02
Вследствие обстрела Запорожья ранены 4 человека, в том числе беременная женщина и ребенок, - ОВА 03
Вследствие обстрела Запорожья ранены 4 человека, в том числе беременная женщина и ребенок, - ОВА 04
Вследствие обстрела Запорожья ранены 4 человека, в том числе беременная женщина и ребенок, - ОВА 05
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Гады...Но надо вспомнить, что сегодня заканчивается срок аренды кацапских церквей в Лавре. Уже есть два повода пустить мерседесов вплавь до Черного моря. Интересно, что завтра скажут власти по поводу аренды.
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31.12.2022 16:17 Ответить
В обмінний фонд всяких мерседесів, це кацапські агенти на завданні, можна обміняти на наших полонених.
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31.12.2022 17:15 Ответить
Що б ви виздихали кацапські варвари ,що ж ви за народ такий ?ви світове зло, будьте прокляті. навіки.
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31.12.2022 16:49 Ответить
По Москві вже треба...по площах мовзалєях бункєрах...короч по їх їбашить нада...то ді воно думатиме що робило і нащо стріляло...
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31.12.2022 17:06 Ответить
На жаль не буде воно думати, бо не має чим. Це тупикова гілка еволюції, що йде проти природи життя, а тому довго не протягне. На жаль зробить ще багато біди перед своєю кончиною.
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01.01.2023 01:38 Ответить
 
 