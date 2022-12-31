Вследствие удара по Хмельницкому ранены 7 человек, 3 в тяжелом состоянии, - ОВА

В субботу, 31 декабря, россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому, в результате которого были ранены семь человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин в телеграм-канале.

"Друзья, есть прилеты на территории громады. Воздушная тревога продолжается. Детали со временем.

Сохраняйте спокойствие. Держим строй!" – написал Симчишин.

По словам главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия, в результате обстрела пострадали семь гражданских лиц. Мужчина и две женщины находятся в тяжелом состоянии.

В результате обстрела часть города Хмельницкого осталась обесточенной. Сразу после окончания тревоги будут проводиться обследования и ремонтные работы.

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