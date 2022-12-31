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война (46847) обстрел (20205) Россия (91279) Совбез ООН (1023) Кулеба Дмитрий (2636)

На этот раз оккупанты били по жилым районам, даже не по энергетической инфраструктуре. Путин "встречает" Новый год убийствами, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал исключить РФ из Совбеза ООН.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В этот раз массированный ракетный удар России умышленно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник Путин "встречает" Новый год убийствами людей. Россия должна быть изгнана со своего места в Совете Безопасности ООН, которое она всегда занимала незаконно", – подчеркнул он.

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Топ комментарии
+17
Щоб те падло до кацапського різдва не дожило!!!
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31.12.2022 16:33
+13
Давайте всі разом з боем курантів побажаємо щоб ***** здохло.
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31.12.2022 16:36
+11
Давайте всі разом з боем курантів в річницю день народження Степана Бандери одночасно побажаєм щоб ***** здохло.
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31.12.2022 16:38
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Щоб те падло до кацапського різдва не дожило!!!
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31.12.2022 16:33 Ответить
Походу вони реально напрошуються

Наші предки створили ту Московію в болотах, а нам як чемним і гідним нащадкам прийдеться її вхрестити
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31.12.2022 17:01 Ответить
Кацапи по іншому не вміють
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31.12.2022 16:34 Ответить
информаторы и предатели делают свою работу
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31.12.2022 16:34 Ответить
Давайте всі разом з боем курантів побажаємо щоб ***** здохло.
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31.12.2022 16:36 Ответить
What is "боем"?
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31.12.2022 17:41 Ответить
Кулеба,ти у нового посла в Болгарії кастинг особисто проводив?
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31.12.2022 16:37 Ответить
Окрім сексологині, була ще проктологиня, Кулебі більш до вподоби сексологиня
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31.12.2022 18:13 Ответить
Давайте всі разом з боем курантів в річницю день народження Степана Бандери одночасно побажаєм щоб ***** здохло.
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31.12.2022 16:38 Ответить
Кацап-м'ясник і це багато про що каже...
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31.12.2022 16:40 Ответить
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31.12.2022 16:40 Ответить
Жахливі кадри з Протасова Яру в Києві
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31.12.2022 16:41 Ответить
Ударили ракетами просто ради подлянки, чтобы свиньям хоть чуть-чуть улучшить настроение за праздничным корытом со цами и бояркой.
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31.12.2022 16:42 Ответить
Пишуть що в волгоградській області недолетівша до України ракета зажмурила 3 кацапів.
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31.12.2022 16:47 Ответить
Выступление путина это полная шиза. на фоне ряженых фсошников прогнивший дед рассказывает, что народ Украины используется против России, что Россия воюет за свою независимость. абсолютное и бессовестное зло во плоти.
ННадеюсь, это последнее его выступление.
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31.12.2022 16:48 Ответить
он ****** как дышит, классика
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31.12.2022 16:51 Ответить
Надо одним махом все дерьмо с кацапов выбить, что бы отпало всякое желание нападать на соседей...

Отдайте нам ядерное оружие!
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31.12.2022 16:49 Ответить
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31.12.2022 16:51 Ответить
Російскі телеграми одразу вже постили першими Тимошенко нацятий десь,не шукайте зради де її нема
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31.12.2022 16:56 Ответить
Кремлевское чудовище хочет физически уничтожить Украину, но по факту включил обратный отсчёт существования рашистской выгребной ямы
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31.12.2022 16:52 Ответить
Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами Джерело: https://censor.net/ua/n3390556
Ну на те він і вбивця . Від вбивці годі й чекати іншого .

Бажаю йому в Новому році здохнути нах.. І бажано не відтягувати це надовго ,, щоб вже - на завтрашній ранок ..
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31.12.2022 16:58 Ответить
Извини. Путин?

Разве Россия - не демократическое государство? Ведь демократия - это власть народа. Большинство решает, что делать всей стране. Это и происходит на России. Большинство народа именно этого и хотела и в этом нет ни единого сомнения, ни единого просто. Демократическое государство и поступило именно так, как хочет народ. Все.

Так что не надо кого-то в чем-то обвинять. Это обязанность главы государства поступать так, как хочет народ. ***** так и делает. Не надо сидеть в розовых очках. И не надо списывать все на пропаганду. У 99.9% кацапов есть возможность получить Интернет, покрытие довольно неплохое даже в тайге. Все способы получения информации доступны и открыты, по-моему там даже крупные новостные сайты англоязычные и русскоязычные незаблокированы. Бери и получай информацию где хочешь. Нет никакой цензуры и принудительной пропаганды. Каждый кацап имеет возможность выключить телевизор и смотреть любой источник информации. Но так не поступают даже 20% населения, максимум 10%. Включая и Москву.
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31.12.2022 17:15 Ответить
Трудно такое общество считать демократическим. Демократии присуща толерантность, чего там нет.И пропаганда здесь не причём. Различные источники информации человеку доступны.Если у кацапов имперское мышление,то другого нельзя ожидать,получая различную информацию.И не о какой либо демократии и речи быть не может.
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31.12.2022 17:56 Ответить
Проклятущі кацапські суки, пропагандони, путін зі своїми соратниками та вилупками, здохніть усі до одного в страшних муках. Горіть у пеклі вічно!
Щоб усі ваші бомби та ракети вибухали в ваших руках або падали тільки вам на голови! Щоб вам усім, вашим воякам, морякам та пілотам очі повилазили, пальці покрутило!
******** кацапські, щоб вам повернулося сторицею усе те, що ви робите в Україні!!! Нехай кожна українська сльоза стане вам океаном!!! Нехай швидше настане той час, коли ви самі себе втопите в морі крові!!! Ви не маєте права називатися ЛЮДЬМИ!!! Ви виродки та потвори!!! Нехай пекло здасться вам раєм!!!
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31.12.2022 17:33 Ответить
гарне побажання ! святкове ! можно я повторю його за новорічним столом ?
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31.12.2022 18:55 Ответить
Звісно що можна). Це побажання - моя щоденна молитва останні два місяці
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31.12.2022 19:31 Ответить
https://youtu.be/W0guxftVFRM...

Три временем США запустили в космос новую партию систем Starling для интернета будущего,каже сайте Саша Кушнарь типа NEWSADER...
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31.12.2022 17:44 Ответить
А давайте всі разом побажаєм щоб це падло прожило ще 100 років (здохнути воно і так здохне),але спочатку хай побачить як розвалиться кацапстан на сотні дрібних куточків,хай почує як проклинають його останки тих 140 млн.які молилися йому,хай остаток життя корчиться від болю,сре і сцить під себе боячись закрити очі,щоб не бачити в снах своїх всіх невинно вбитих...А ще хай багато років давиться жовчі,побачивши якою квітучої,процвітаючою і щасливою стала УКРАЇНА.Вільну і свободолюбиву Україну він ненавидів найбільше в соєму паралельному світобачення...
І щоб ці роки він просив не помилування а щоб просив одного поскоріше здохнути...
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31.12.2022 18:13 Ответить
Так, нехай живе, але повністю паралізоване
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31.12.2022 19:33 Ответить
Цензор
Скільки можна писати -, говорити
Перестаньте писати прізвище того урода з великої літери!!!!
Він ніякий не путін
Він ТЕРОРИСТ
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31.12.2022 18:18 Ответить
 
 