Вследствие ракетных ударов по Киеву пострадали 20 человек, из них 14 госпитализированы, - Кличко

Число пострадавших вследствие российской массированной ракетной атаки в субботу в Киеве возросло до 20 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил мер Киева Виталий Кличко.

"В результате российской атаки на гражданские объекты столицы 1 человек погиб, 20 пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте", – написал Кличко.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших.