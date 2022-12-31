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Киев (24549) Кличко (4515) обстрел (20205) ранение (3239)

Вследствие ракетных ударов по Киеву пострадали 20 человек, из них 14 госпитализированы, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

богачук,київ,печерський

Число пострадавших вследствие российской массированной ракетной атаки в субботу в Киеве возросло до 20 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил мер Киева Виталий Кличко.

"В результате российской атаки на гражданские объекты столицы 1 человек погиб, 20 пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте", – написал Кличко.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших.
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31.12.2022 16:56 Ответить
Лайно по Києву летіло від бульбопідарів?чи з Каспію?
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31.12.2022 16:59 Ответить
Коли ж ми дочекаємось прильотів по мацкві ? Хоч би по чому небуть !
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31.12.2022 17:00 Ответить
А ООН мовчки дивиться і зробити нічого не може, або не хоче.
І гуталін така собі "поважна людина".
Ех, ******** Данія, піздец всім сподіванням!(с)
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31.12.2022 17:05 Ответить
 
 