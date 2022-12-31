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война (46847) Николаев (2009) обстрел (20205) Сенкевич (181)

Вследствие обстрела Николаева полностью разрушены 2 жилых дома, 12 - повреждены, - мэр Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

31 декабря российские захватчики ударили ракетами по Николаеву.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"2 жилых дома разрушены до основания. 12 жилых домов повреждены (выбиты окна, двери, повреждена крыша). В трех учебных учреждениях вылетели окна", - отметил глава города.

По словам Сенкевича, также вследствие обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание на ориентировочной площади 150 кв. м ликвидировали спасатели ГСЧС.

"Еще одна ракета упала у проезжей части. Дорога усыпана обломками, но воронки на асфальтовом покрытии нет, проехать можно. Вскоре наши коммунальщики все расчистят", - подытожил он.

Смотрите также: Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами. ФОТОрепортаж
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Чому ми ракетами не .ба..шимо по москві ?Де ракети ? Хто відповідст за те що в нас немає ракет ?Чому ракети не можна купити ? Чому ті хто цим повине займатись ще досі на свободі ?
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31.12.2022 17:27 Ответить
Вони не просто на свободі, вони в ОПі!
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31.12.2022 17:29 Ответить
Да вот уже поймали одного наводчика из руководящего состава ЮУ АЭС. Только о нем тут не очень хотят писать. Он же из партии святого.
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31.12.2022 17:41 Ответить
Ти не знаєш де ракети? Це вже і горобці знають. Наші нові ракети під асфальтом.
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31.12.2022 17:44 Ответить
І я постійно про це пишу, що вже у 2019 році були готові всі проекти на ракети, але Президент і його ригівська ОПа вибрали будівництво доріг, а сьогодні через своїх ботів звинувачують США, що ті нам не дають ракет. А де ваші ракети, точніше наші ракети? "Бариги" залишили готові проекти і 170 мільярдів гривень, виграні 4,7 мільярди доларів в росії, де це все?
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31.12.2022 18:20 Ответить
Я так понимаю, что били С-300? Нигде информации нет. Для Калибров как-то слишком сгруппированно прилетели и весьма куда-попало.
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31.12.2022 20:30 Ответить
 
 