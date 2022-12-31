В России заявили об окончании осеннего призыва - в армию набрали 120 тысяч человек

В России официально завершился осенний призыв на срочную службу в российскую армию, продолжавшийся с сентября 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медуза".

По данным Министерства обороны РФ, за осенне-зимний период было призвано 120 тысяч человек. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что призванные на срочную службу якобы привлекаться к участию в боевых действиях на территории Украины не будут.

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