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Новости Война в Украине
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В России заявили об окончании осеннего призыва - в армию набрали 120 тысяч человек

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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В России официально завершился осенний призыв на срочную службу в российскую армию, продолжавшийся с сентября 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медуза".

По данным Министерства обороны РФ, за осенне-зимний период было призвано 120 тысяч человек. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что призванные на срочную службу якобы привлекаться к участию в боевых действиях на территории Украины не будут.

Читайте также: Путин легализовал призыв в российскую армию лиц с иностранным гражданством
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Топ комментарии
+11
Московія, чка себе у 1721 році назвала росією, вкравши нашу назву і історію, бреше, брехала і буде брехати. Не вірте її жодному слову.
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31.12.2022 18:09
+5
Как потрепало вчерашнего школьника на переднем плане, что он так быстро постарел. Какой же ужас он пережил в школе, наверное насиловали в туалете, это же русня.
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31.12.2022 18:07
+5
М-да, потрепала видать жизнь пацанов, а ведь им по 18-19 лет
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31.12.2022 18:36
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И службу проходить их "случайно" отправят в Украину
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31.12.2022 17:55 Ответить
Это Севастополь, 28.09.22

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31.12.2022 18:24 Ответить
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31.12.2022 18:25 Ответить
М-да, потрепала видать жизнь пацанов, а ведь им по 18-19 лет
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31.12.2022 18:36 Ответить
Иных уж нет, а те далече...))
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31.12.2022 19:22 Ответить
Із 5 січня зимовий..
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31.12.2022 18:05 Ответить
І зразу починають весінній...
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31.12.2022 18:06 Ответить
Как потрепало вчерашнего школьника на переднем плане, что он так быстро постарел. Какой же ужас он пережил в школе, наверное насиловали в туалете, это же русня.
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31.12.2022 18:07 Ответить
То частково мобілізовані
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31.12.2022 18:17 Ответить
Московія, чка себе у 1721 році назвала росією, вкравши нашу назву і історію, бреше, брехала і буде брехати. Не вірте її жодному слову.
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31.12.2022 18:09 Ответить
Гойда!
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31.12.2022 18:12 Ответить
Для яких українська земелька стане останнім пристаніщем. Гори в аду ,вата й..бана!
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31.12.2022 18:15 Ответить
https://youtu.be/qsyWiTizPnI..

Легендарний Кирило Осьмак якого у 1944 році в ОУН-УПА називали президентом України..🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Слава ЗСУ та Генералу 🔱❤️🖤🔱
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31.12.2022 18:16 Ответить
А потім будуть співати жалостлівіє пєсні: "Я нє знаю зачєм і каму єта нужна? Кто паслал іх на смєрть нєдражащей рукой?" Чи може навіть такого співати вже не будуть...
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31.12.2022 18:19 Ответить
У нас и весенний и осенний отменили, а видимо зря, можно было набирать хлопцев поздоровее и обучить за эти погода нормально в той же Британии. Поставить их охранять внутрение области и прикрывать второстепенные направления и снова учения проводить... А так бегают за 50-ти летними...
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31.12.2022 18:19 Ответить
Осіння "м"ясозаготовка" закінчилася Тепер - "передзабійна підготовка", а потім - на "бойню"
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31.12.2022 18:19 Ответить
На фото призывники? Староваты, аднака)))
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31.12.2022 18:20 Ответить
Я не хакер, я юзер
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31.12.2022 18:34 Ответить
Просто сарказм, ничего более
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31.12.2022 18:39 Ответить
але ж набрали..120 тис..мамки віддали...
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31.12.2022 18:50 Ответить
пакетів хватить?
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31.12.2022 19:56 Ответить
Щиро бажаю їм усім якнайшвидше бути вбитими.
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31.12.2022 20:04 Ответить
-100 +120 = потерь нет © Хйло.
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31.12.2022 23:02 Ответить
 
 