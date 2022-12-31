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Россия потеряла оружия и техники больше, чем имела ее группировка на момент вторжения, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,техніка

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери в военной технике и вооружении.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, украинские защитники с начала вторжения российских захватчиков уничтожили более 3000 танков, 6000 боевых бронированных машин, 2000 артиллерийских систем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых самолетов, 270 вертолетов противника.

"В ходе боевых действий противник продолжает нести огромные потери. По основным типам вооружения и военной техники, таким как танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, они уже даже превышают количество ВВТ, которое было в группировке противника до начала вторжения. В частности, нами уничтожено свыше 3000 танков, 6000 боевых бронированных машин, 2000 артиллерийских систем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых самолетов, 270 вертолетов противника", - добавил Громов.

Он уточнил, что с начала боевых действий только группировкой Воздушных сил ВСУ всего уничтожены 1893 воздушных цели, в частности 187 самолетов (Су-25, Су-30, Су-34, Су-35, Ил-76, Ил-22), 107 вертолетов (Ми-8, Ми-24, Ка-52); 678 крылатых ракет (Х-101/555, "Калибр", "Искандер-К", Х-59), 921 БпЛА ("Орион", "Орлан", "Форпост", "Шахид-131/136").

Кроме того, часть воздушных целей была сбита силами и средствами других видов (родов, сил) Вооруженных сил Украины и других составляющих Сил обороны.

Громов также отметил, что в настоящее время противник пытается всеми силами, в первую очередь за счет мобилизованных, бывших заключенных и ЧВК, сковать действия ВС Украины, принять все меры для ресурсного истощения украинских военных. Для Кремля любые потери в живой силе, а особенно из числа мобилизованных, приемлемы, напомнил Громов.

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Топ комментарии
+16
Ну так плешивый и заявлял о демилитаризации, только трохи страны попутал.
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31.12.2022 18:35
+12
Велика вдячність і пошана нашим воїнам, які творять нову історію України за їх тяжку ратну справу.
Набили техніки багато, але на жаль у орків залізяччя ще дуже багато і вінчати себе лаврами зарано.
Миру і чистого неба всім українцям в новому 2023 році!
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31.12.2022 18:45
+11
Так,але повільно. ЗСУ переходять на стандарти НАТО і в зброї,і в амуніції і в інноваціях. Ми знаємо те,що маємо знати,але є і те,що буде новинами і досить приємними.
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31.12.2022 18:40
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Багато знищили, багато залишилось, і вони ще і продовжують виробляти. А наші сили воюють тим, що нам зволять дати наші союзники. Свого нічого немає.
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31.12.2022 18:32 Ответить
Так,але повільно. ЗСУ переходять на стандарти НАТО і в зброї,і в амуніції і в інноваціях. Ми знаємо те,що маємо знати,але є і те,що буде новинами і досить приємними.
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31.12.2022 18:40 Ответить
Тут же на сайті є крайній стрім Бутусова, послухайте. Переходом на "натівські стандарти" поки що і не пахне.
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31.12.2022 18:43 Ответить
Племінник говорив,що сухпайок реально не смачний, а Бутусова слухаю завжди,його аналіз реальний, правдивий і дає надію на завтра. Я сама писала,що НАТО поки що тільки зброя, для решти потрібний час.
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31.12.2022 18:51 Ответить
А чий не смачний сухпайок? Українский тим паче
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31.12.2022 19:46 Ответить
Як не дивно, український смачний. Китайський, німецький, кацапський реально не смачні. Був тест на телебаченні.
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31.12.2022 19:50 Ответить
В кожного свій смак і харчові звички - нам не смачно а їм норм і навпаки.
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01.01.2023 04:44 Ответить
ваші недомовки дають марні надії легковірним людям. і тут на форумі нажаль таких багато! нащо це?
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31.12.2022 18:45 Ответить
Думаєте що реально ті стандарти щось дадуть?
Щось успіхів НАТО за останні років 30 не видно(ну якщо не роздивлятись за успіхи бомбардування Югославії,Іраку,Лівії і Сирії-що нам явно не підходить із-за слабких фінансів і відсутності емісійного центру,потрібних для закупки літаків та ракет).
А ще "втечу"з Афганістану забув-теж велика перемога(в основному ВПК США,а не Пентагону)
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31.12.2022 18:53 Ответить
Ваша позиція зрозуміла,бо вам про це уже писали. Азаров, орки уже зрозуміли,що таке зброя НАТО, чекаємо на Патріот.
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31.12.2022 18:59 Ответить
Нато це захисний блок. Кого захопили з членів НАТО, чи на чий території були війни?
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31.12.2022 19:43 Ответить
Китайський сухпай, це не НАТО) Британський і французьский дуже смачні ,їх усі хвалять. Польский дуже смачний. Американський добрий.
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31.12.2022 19:54 Ответить
Бо немає ніяких СОЮЗНИКІВ, лише партнери. А то інше юридично і фактично.
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31.12.2022 20:59 Ответить
Ну так плешивый и заявлял о демилитаризации, только трохи страны попутал.
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31.12.2022 18:35 Ответить
Це вже інша війна і давно, на початку були колони, зараз же важка виснажлива битва за кожен метер.
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31.12.2022 18:37 Ответить
Велика вдячність і пошана нашим воїнам, які творять нову історію України за їх тяжку ратну справу.
Набили техніки багато, але на жаль у орків залізяччя ще дуже багато і вінчати себе лаврами зарано.
Миру і чистого неба всім українцям в новому 2023 році!
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31.12.2022 18:45 Ответить
Залізяччя у них таки ще багато, але кацапи вже змушені розконсервовувати старе, а ми натомість отримуємо більш нове. Звідси баланс стосовно ураження поступово зміщується на нашу користь.
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31.12.2022 18:53 Ответить
перефразую Голду Меєр..
Мир наступить тоді ,коли рашисти будуть любити своїх дітей сильніше, ніж вони ненавидять Україну
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31.12.2022 18:59 Ответить
Тобто ніколи...
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31.12.2022 19:16 Ответить
***** в себе в Генштабі заявив про модернізацію. Створюють по новому 20 МСД. Лукавить, по штату МО СРСР вони втратили до 30 МСД ( по БТТ) 100 дивізіонів арти ( або полків) до 30 полків ВКС. Так що не модернізація, а по новому
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31.12.2022 19:31 Ответить
Кацапам это не в первой. Закидывать мясом это по кацапски. Конченная срана, недостойная существования. Человечество должно закопать коцапию и не вспоминать.
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31.12.2022 19:35 Ответить
А то так не ясно, кацапчик.
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31.12.2022 20:01 Ответить
То і так зрозуміло - зі сторони України гинуть люди, зі сторони Московії - тупе гарматне мясо.
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31.12.2022 20:31 Ответить
Количество людей- это самое слабое место. Нам могут дать гроши і зброю, но людей у рашки всегда будет больше. Надо это как-то учитывать.
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31.12.2022 19:41 Ответить
В современной безядерной войне дело не в количестве живой силы,а в количестве и качестве ВТО..Когда-то в русско-японскую войну РИ превосходила намного в населении небольшую страну,но потерпела от нее поражение по всем статьям..История в нашей войне с россияками должна повториться
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31.12.2022 20:45 Ответить
Япония, как и Великобритания, это остров. Его легче оборонять.
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31.12.2022 21:20 Ответить
Прекрасно.
После полного разоружения противника, его территории будут захвачены при полном отсутствии сопротивления!
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31.12.2022 20:38 Ответить
 
 