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Россияне ударили в военный объект и АЗС в Хмельницком, госпитализированы 8 гражданских, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

хмельницький

Сегодня, 31 декабря, российские захватчики ударили по Хмельнитчине, зафиксировано попадание в военный объект и АЗС.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время ракетного удара произошло попадание в военный объект в городе Хмельницком. Повреждена техника. Также есть попадание в АЗС. Кроме того, повреждены 8 транспортных средств, 13 окрестных жилых домов, складские помещения", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов оккупантами повреждений критической инфраструктуры нет, проводятся работы по ликвидации последствий ракетных ударов и оказание медицинской помощи пострадавшим.

"В настоящее время госпитализированы 8 гражданских лиц, самой молодой пострадавшей - 19 лет, девушка (22 года) - в тяжелом состоянии. Верим в наших медиков!" – подытожил он.

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Топ комментарии
+21
Та ця військова частина була секретною ще за часів Брежнєва. Зараз, з розвитком цієї техніки - вже нічого секретного. Хмельничани знають за неї майже все. Так, це фронтова частина, хоча і в тилу, але касапам докучає аж ну. Та навіть ми знаємо, що вона робить, що нещодавно зробила... але ж... ну, режим тиші... будемо дотрмуватись.

До речі, судячи з усього, військова частина не особливо постраждела.. А от сусідня заправка - таки да. Але навіть її не жалко. Оскільки вона належить місцевому бонзі-олігапрху, адепту і спонсору касапів, ригів, опезеже.
Короче, промазали касапи своїми ракетами. По великому рахунку. Заправку не шкода, а от випадковим людям біля неї - невпереливки... Може, доведеться їм допомагати...
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31.12.2022 19:14
+14
Другий об'єкт військовий за сьогодні. Хтось "допомагає ".
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31.12.2022 18:57
+10
кому ти віриш?
Все, що пов'язано з Г+Г - це лайно.
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31.12.2022 19:19
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Другий об'єкт військовий за сьогодні. Хтось "допомагає ".
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31.12.2022 18:57 Ответить
Та ця військова частина була секретною ще за часів Брежнєва. Зараз, з розвитком цієї техніки - вже нічого секретного. Хмельничани знають за неї майже все. Так, це фронтова частина, хоча і в тилу, але касапам докучає аж ну. Та навіть ми знаємо, що вона робить, що нещодавно зробила... але ж... ну, режим тиші... будемо дотрмуватись.

До речі, судячи з усього, військова частина не особливо постраждела.. А от сусідня заправка - таки да. Але навіть її не жалко. Оскільки вона належить місцевому бонзі-олігапрху, адепту і спонсору касапів, ригів, опезеже.
Короче, промазали касапи своїми ракетами. По великому рахунку. Заправку не шкода, а от випадковим людям біля неї - невпереливки... Може, доведеться їм допомагати...
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31.12.2022 19:14 Ответить
Хмельничани знають все про всі місцеві об'єкти - місто компактне і вони на виду. Гадаю, військові з цим теж обізнані і діють відповідно, відтак, сподіваюся, що ушкоджена техніка це якийсь легкий транспорт (хоча і його шкода). Але якщо щось серйозніше - тоді точно хтось навів.
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31.12.2022 19:43 Ответить
Я не думаю,що у військових частинах часів срср в дійсності є військові,навчені і Десною і Миколаїв
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31.12.2022 19:44 Ответить
уточнення по заправці: це не Телєгіна, а Коломойського. Вони недалеко одна від одної.
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31.12.2022 20:13 Ответить
Коли люди тікають від війни,то диверсанти,коли залишаються в окупації, то вороги. А вони просто українці, поважайте їх,бо вони втратили усе,що мали. А "добрих" ще достатньо
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31.12.2022 19:09 Ответить
Ви бачите що "біженці" в лапках? То мова йде за тих хто працює на ворога, ви тих теж захищати будете???
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31.12.2022 19:21 Ответить
Єрмаку, татарову, подоляку, арахамії
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31.12.2022 19:09 Ответить
Андрюха при чому тут біженці, так звані свої за 100 доларів не гірше зливають і це усі знають.
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31.12.2022 19:27 Ответить
Ти провокатор кацапський
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31.12.2022 19:40 Ответить
Що там АЗС та нафтобази наросії?
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31.12.2022 19:01 Ответить
Про ці об'єкти знали ще з "совка", але якщо пошкоджено техніку - ймовірно, хтось повідомив, що вона там є, тим паче, що людей та транспорту поруч завжди багато і місцевість легко проглядається (в т.ч. з найближчих багатоповерхівок). В місто заїхало дуже багато переселенців яких ніхто не перевіряв (та й серед місцевих є чимало "вати") тому краще було б не зосереджувати людей та техніку на військових об'єктах міста.
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31.12.2022 19:09 Ответить
Життя вчить мудрих.....а дурнів ....?
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31.12.2022 19:18 Ответить
Это еще хорошо что сегодня в Черниговской области без пострадавших. Прилетело походу по казармам в Десне. Хоть сделали выводы с прошлых ударов.
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31.12.2022 19:26 Ответить
Ну вот я переселенец в Хмельницком. И когда я от местных слышал что переселенцы выкапывают цветы возле их домов, то думал что людям пожилого возраста такие забубоны простительны. Но когда этот бред ретранслируют люди явно помоложе, то это явный факт местной тупости.
Кстати, если ты заметил, вокруг города убрали блокпосты, которые хоть как-то могли просеять приезжих.
P.s. Хмельницький - дуже файне місто, можливо після війни залишимось тут.
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31.12.2022 20:57 Ответить
P.s. Хмельницький - дуже файне місто, можливо після війни залишимось тут.

А то що в Хмельницькому мер свободовець не лякає??
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31.12.2022 22:38 Ответить
Взагалі не звертав уваги на політичну належність посадовців. Для мене це взагалі новина.
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31.12.2022 23:03 Ответить
А його вибрали хмельничани і, здається, міняти не збираються. Отака політична ситуація.
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31.12.2022 23:59 Ответить
Ніколи не чув, аби хтось в місті звинувачував переселенців у тому, що вони викопують квіти. Стосовно фільтрації - вважаю її необхідною, бо ми працюємо з переселенцями з перших днів війни (вони живуть у гуртожитку нашого навчального закладу і ми їх безкоштовно годуємо) і серед них були люди (хоча таких абсоютна меншість), які звинувачували у війні нас, бо ми хотіли в НАТО і ЄС і дратували росію, а також наркозалежні. Якщо ми раді вітати проукраїнських людей в нашому місті, то прорашистським та наркозалежним тут робити нічого - подібного контингенту і свого вистачає. Відтак, не розумію претензій тим, паче що на голосив на тому що могла бути залучена і місцева "вата".
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01.01.2023 13:16 Ответить
А я не розумію ваших претензій до переселенців. Місто відкрите для диверсантів. І воно було таким з того момента, як моя родина сюди переїхала. Якщо ви не розумієте, що на війні ворог використовує будь'які методи, то ваша згадка про переселенців взагалі, без конкретикі - то безпідставне полювання на відьом.
Хочу нагадати вам про випадок, коли місцевий підліток зневажливо висловився про стенди з загиблими, що встановлені на пішохідній зоні по Проскурівський. Це ВАШ підліток, і його виховувала родина з міста Хмельницький! Це взагалі ганьба цілого міста мати таких мешканців.
А стосовно ваших порад до військових - то йдіть і виказуйте їх військовим. Бо коли приїджає військова "гуманітарка", біля військової частини все заставлено фурами. Думаєте ворог цього не бачить?
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01.01.2023 14:18 Ответить
А як ось це називається?
http://ukr.radio/news.html?newsID=100404
Поворознюк каже що УСІ ракети котрі летіли на Київ ЗБИТО...
А як же попадання в житловий квартал?
Як палац "Україна"?
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31.12.2022 19:10 Ответить
кому ти віриш?
Все, що пов'язано з Г+Г - це лайно.
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31.12.2022 19:19 Ответить
Это такой же зеленый балабол как и аферистович. Меньше слушайте таких.
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31.12.2022 19:24 Ответить
Ти ж сам сказав-Поворознюк...Що ти ще хочеш.
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01.01.2023 04:27 Ответить
Моліться на кацапську церкву і вам ще буде прилітати !
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31.12.2022 19:16 Ответить
А там поруч з в/ч церква ПЦУ...
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31.12.2022 19:27 Ответить
Кацапські ракети криві-0,5- 1км косості- но збитки роблять конкретні будинки заправки жилі квартали- сьогодні наше ппо щось проспало сильно, але скоріше всього висновки вже зроблені
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31.12.2022 20:02 Ответить
Можливу, чергову масовану атаку чекали десь через тиждень. А може, у цей раз летіло більше на житлові будинки, а та це ППО не вистачає.
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31.12.2022 20:10 Ответить
Хмельничани з відповіддю касапам на цей теракт не забарились:

tZEinform: "Не визначений БПЛА одноразового використання (01/01.23р.) вразив трансформатор зовнішнього виводу четвертого блоку Ростовської АЕС "Ростов-4"

(ВВЕР-1000/320). Вибухом пошкоджено технічне приміщення трансформаторного контуру.
Система ППО об'єкту задіяна не була".

tZEinform: "Під час удару БПЛА по станції Ростов-Товарний (див. пов. 31.12.2022) загинуло 6 громадян Сирії, в тому числі Ayham Moulaudi (араб. أيهم مولاودي ) технічний співробітник посольства Сирії в РФ.".
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01.01.2023 19:51 Ответить
 
 