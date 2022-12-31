Россияне ударили в военный объект и АЗС в Хмельницком, госпитализированы 8 гражданских, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 31 декабря, российские захватчики ударили по Хмельнитчине, зафиксировано попадание в военный объект и АЗС.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня во время ракетного удара произошло попадание в военный объект в городе Хмельницком. Повреждена техника. Также есть попадание в АЗС. Кроме того, повреждены 8 транспортных средств, 13 окрестных жилых домов, складские помещения", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов оккупантами повреждений критической инфраструктуры нет, проводятся работы по ликвидации последствий ракетных ударов и оказание медицинской помощи пострадавшим.
"В настоящее время госпитализированы 8 гражданских лиц, самой молодой пострадавшей - 19 лет, девушка (22 года) - в тяжелом состоянии. Верим в наших медиков!" – подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
До речі, судячи з усього, військова частина не особливо постраждела.. А от сусідня заправка - таки да. Але навіть її не жалко. Оскільки вона належить місцевому бонзі-олігапрху, адепту і спонсору касапів, ригів, опезеже.
Короче, промазали касапи своїми ракетами. По великому рахунку. Заправку не шкода, а от випадковим людям біля неї - невпереливки... Може, доведеться їм допомагати...
Кстати, если ты заметил, вокруг города убрали блокпосты, которые хоть как-то могли просеять приезжих.
P.s. Хмельницький - дуже файне місто, можливо після війни залишимось тут.
А то що в Хмельницькому мер свободовець не лякає??
Хочу нагадати вам про випадок, коли місцевий підліток зневажливо висловився про стенди з загиблими, що встановлені на пішохідній зоні по Проскурівський. Це ВАШ підліток, і його виховувала родина з міста Хмельницький! Це взагалі ганьба цілого міста мати таких мешканців.
А стосовно ваших порад до військових - то йдіть і виказуйте їх військовим. Бо коли приїджає військова "гуманітарка", біля військової частини все заставлено фурами. Думаєте ворог цього не бачить?
http://ukr.radio/news.html?newsID=100404
Поворознюк каже що УСІ ракети котрі летіли на Київ ЗБИТО...
А як же попадання в житловий квартал?
Як палац "Україна"?
Все, що пов'язано з Г+Г - це лайно.
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