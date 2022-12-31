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авиация (2597) крылатые ракеты (725) обстрел (20205) Игнат (524)

Сегодняшний обстрел Украины произвели 5 российских самолетов ракетами "Х-101" и "Х-555", - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ту

Было около 5 самолетов стратегической авиации Ту-95МС, совершивших пуски крылатых ракет "Х-101", "Х-555" по территории нашей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире информационного телемарафона.

"Сегодня вылетели самолеты стратегической авиации Ту-95МС, это бомбардировщики-ракетоносцы. Было около пяти этих самолетов и осуществили пуски крылатых ракет "Х-101", "Х-555", которые обычно они (российские захватчики. - Ред.) запускают. Это дальнобойное высокоточное оружие ... Сейчас имеем информацию по 12 уничтоженным этим крылатым ракетам", - сообщил он.

Он отметил, что во время ракетных ударов враг запускает разведывательные БПЛА не столько для того, чтобы отследить поражение целей, сколько выявить позиции украинской ПВО.

"Даже не столько последствия интересуют врага, хотя они тоже интересуют, а место расположения нашей ПВО - это важная информация для врага. И когда работает наша ПВО, то враг пытается осуществлять воздушную разведку, чтобы в режиме реального времени иметь такую информацию об  расположении установок", - сказал Игнат.

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Топ комментарии
+46
У нас полно дальнобойного асфальт и куча предателей в ОП ! Это главное
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31.12.2022 19:30
+27
Были у нас дальнобойные ракеты.
И без всяких бы.
Почти 600 штук Х-55 Кучма и жЮлька отдали рашке вместе с носителями бомбардировщиками за газ по цене металлолома.
Х-555 которыми нас обстреливают кацапы это из тех 600, но с допиленной головкой самонаведения.

От такие бы
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31.12.2022 19:36
+26
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31.12.2022 19:30
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Еще раз говорю, а были бы у нас дальнобойные ракеты, этот обстрел мог бы быть последним.
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31.12.2022 19:28 Ответить
У нас полно дальнобойного асфальт и куча предателей в ОП ! Это главное
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31.12.2022 19:30 Ответить
и мэры тоже кстати ОПли жуют одиннадцать месяцев
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31.12.2022 19:39 Ответить
да хоч би відремонтували... або ти реально не в курсі що ремонтів з хутлер пуй, або не вилазиш з печерська, або запроданець
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31.12.2022 19:53 Ответить
«Никто не мог подумать что они совершат нападение таким малым количеством войск»-да неужели никто?!
Все же готовились!
или нет?!
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31.12.2022 19:55 Ответить
Были у нас дальнобойные ракеты.
И без всяких бы.
Почти 600 штук Х-55 Кучма и жЮлька отдали рашке вместе с носителями бомбардировщиками за газ по цене металлолома.
Х-555 которыми нас обстреливают кацапы это из тех 600, но с допиленной головкой самонаведения.

От такие бы
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31.12.2022 19:36 Ответить
Найбільшу шкоду ЗСУ завдала саме жюлька разом з гриценком, а не всі інші вожді. Ці двое розпродали стільки військового озброення, скільки нам може тільки снитись, особливо зараз.
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31.12.2022 19:43 Ответить
То газ вона продала то літаки, то ракети, то склади підірвала, то чорноморський флот, ну не пи...ть. Давайте про міни, Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Жуляни. Це свіженьке і ці гниди ще при владі.
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31.12.2022 20:09 Ответить
Можете в інтернеті подивитись графіки продажів зброї Україною. По жюльці будете неприемно здивовані. Між іншим карлік ставив не на яника, а саме на неї. Ну а газ 2009 це також її витвір.
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31.12.2022 20:22 Ответить
P.S.
Там немає кого відбілювати так як клейма немае де ставити.
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31.12.2022 20:23 Ответить
Там її підписи є? Чи немає, але є відео де вона сама їх грузила?
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31.12.2022 20:35 Ответить
Ще раджу переглянути постанову панамського суду по арешту відмитих брудних коштів. Подивіться на якому місці наш страждалець Паша Лазаренко і під яким номером і скільки рахунків у той, кого ви захищаете.
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31.12.2022 20:46 Ответить
Є постанови КМУ з її підписом. Вантажити особисто не треба.
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31.12.2022 20:47 Ответить
І під яким? Монафорта за цю туфту посадили. Навіть у Януковича таких претензій не було.
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31.12.2022 20:55 Ответить
Ну путін теж сам з танка стріляє
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31.12.2022 21:39 Ответить
А Ющенко був простим бджоляром за президента Юльки та Гриценка?
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01.01.2023 01:12 Ответить
Якщо б вони в нас залишались, то і війни не було б
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31.12.2022 20:54 Ответить
Ведіть облік Ваш повідомлень.
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31.12.2022 19:38 Ответить
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31.12.2022 19:30 Ответить
12 сбили, а пару штук благополучно упали на территории самой же РФ.
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31.12.2022 19:34 Ответить
Куда стріляли та навіщо?
Аби пульнуть-отметиться, по кацапски - насрали перед порогом перед праздником
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31.12.2022 19:38 Ответить
Подарочек Кучмы возвращается...люди были слепы и глухи к угрозам из кацапии, севас в аренду сдавали, жрали дешёвый газ. Тьфу. Скупой платит дважды. Заплатила уже в сотни раз дороже Украина за тот дешёвый газ.
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31.12.2022 19:39 Ответить
Смертями та кровью заплатили за той смердючий рашиський газ
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31.12.2022 19:47 Ответить
Ось i я про шо. Всiм охочим до халяви присвячується.
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31.12.2022 19:53 Ответить
Переконаний що існують способи знищення літаків стратегічної авіації в глибокому тилу кацапів.
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31.12.2022 19:41 Ответить
Спитай у ЗЄлі
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31.12.2022 19:48 Ответить
І що ж воно відповість якщо крім заглядати в "шоколадний глаз" ***** і знімати "відосікі" цей "нє воєнний" "нє стратег" нічого не вміє і не знає?
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31.12.2022 19:55 Ответить
"Було близько 5 літаків" - це як? - чотири з половиною чи чотири і дві третіх?
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31.12.2022 19:43 Ответить
4 + путін на стерхах
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31.12.2022 19:50 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.12.2022 19:44 Ответить
Ну і традиційно Богородиця в курсі.
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31.12.2022 20:13 Ответить
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31.12.2022 19:45 Ответить
Помню как из под Прилук, перегоняли эти самолеты в кацапию
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31.12.2022 19:48 Ответить
А я бачив колону, яка вивозила ЯО...

Отакі пироги с котятами
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31.12.2022 19:50 Ответить
Льотчиків можна і потрібно знищувати. Це не супер складне завдання. Вони ж після польотів йдуть додому. В теплі і затишні квартирки до своїх "лічинок", яким розповідають які вони мужні, якою страшною зброєю ********* "хохлозвєрьков" і що це "круто" і безпечно для них. Але це можна змінити - ці тварюки "законна ціль".
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31.12.2022 19:49 Ответить
Однозначно!
Ці подонки вбивають дітей та вагітних жінок, згадайте про молоді подружжя з Києва та Кривого Рога.
Нищити так само і цих вбивць-льотчиків, і їх лічинок із свиноматками! 👿
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31.12.2022 19:53 Ответить
Тільки ось яка петрушка - звідки нас обстрілювали? Оскільки, порівнюючи геолокації місця, звідки бачили ті ракети сваха, зять і дочка, та знищену ними заправку - то ті ракети залетіли в Хмельницьки з сектору Рівне-Тернопіль.
Тому - найвірогідніше, по Хмельницькому касапи шпуляли з бульбостану! Це ж ракета, нехай і крилата, може керувати і рулями, але ж не на 270градусів повернутись - якщо би з Волгоградської області запускалась!
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31.12.2022 19:49 Ответить
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31.12.2022 19:51 Ответить
🤣😍😘
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01.01.2023 07:57 Ответить
Пишіть вилетіли підараси, яких обов'язково наші воїни приземлять навіки.
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31.12.2022 19:52 Ответить
В єнгельсі є супер велики сховища керосину і ракет. У кацапів мав би бути святковий фейерверк. Було б не до літаків і не до обстрілів.
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31.12.2022 19:58 Ответить
Якщо тільки 5 літаків було, є надія що ще декілька цих корит були підбиті нашими безпілотниками в Енгельсі і вони не змогли злетіти.
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31.12.2022 20:28 Ответить
значить схема була така: ти береш в параші газ, за нього береш з людей гроші, експортуєш за долари, які залишаються в офшорах, а розраховуєшся, ****, ракетами..які повертаються на голови українців в 2022 році...
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31.12.2022 20:59 Ответить
А де Кучма.Пінчук і Жулька капітельман,які віддали рашці 600 Х-55 і бомбардувальники ТУ? Не попали сьогодні під обстріл?
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31.12.2022 22:23 Ответить
Та фуй там,тобто нам...
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01.01.2023 07:58 Ответить
Wikipedia excerpt - "В 1999 году Украина передала России в качестве оплаты за поставку природного газа 575 ракет Х-55 и Х-55СМ". WTF?
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01.01.2023 08:26 Ответить
 
 