Сегодняшний обстрел Украины произвели 5 российских самолетов ракетами "Х-101" и "Х-555", - Игнат
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Было около 5 самолетов стратегической авиации Ту-95МС, совершивших пуски крылатых ракет "Х-101", "Х-555" по территории нашей страны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире информационного телемарафона.
"Сегодня вылетели самолеты стратегической авиации Ту-95МС, это бомбардировщики-ракетоносцы. Было около пяти этих самолетов и осуществили пуски крылатых ракет "Х-101", "Х-555", которые обычно они (российские захватчики. - Ред.) запускают. Это дальнобойное высокоточное оружие ... Сейчас имеем информацию по 12 уничтоженным этим крылатым ракетам", - сообщил он.
Он отметил, что во время ракетных ударов враг запускает разведывательные БПЛА не столько для того, чтобы отследить поражение целей, сколько выявить позиции украинской ПВО.
"Даже не столько последствия интересуют врага, хотя они тоже интересуют, а место расположения нашей ПВО - это важная информация для врага. И когда работает наша ПВО, то враг пытается осуществлять воздушную разведку, чтобы в режиме реального времени иметь такую информацию об расположении установок", - сказал Игнат.
Пожалуйста, подождите...
Все же готовились!
или нет?!
И без всяких бы.
Почти 600 штук Х-55 Кучма и жЮлька отдали рашке вместе с носителями бомбардировщиками за газ по цене металлолома.
Х-555 которыми нас обстреливают кацапы это из тех 600, но с допиленной головкой самонаведения.
От такие бы
Там немає кого відбілювати так як клейма немае де ставити.
Аби пульнуть-отметиться, по кацапски - насрали перед порогом перед праздником
Отакі пироги с котятами
Ці подонки вбивають дітей та вагітних жінок, згадайте про молоді подружжя з Києва та Кривого Рога.
Нищити так само і цих вбивць-льотчиків, і їх лічинок із свиноматками! 👿
Тому - найвірогідніше, по Хмельницькому касапи шпуляли з бульбостану! Це ж ракета, нехай і крилата, може керувати і рулями, але ж не на 270градусів повернутись - якщо би з Волгоградської області запускалась!