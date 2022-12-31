Сегодняшний обстрел Украины произвели 5 российских самолетов ракетами "Х-101" и "Х-555", - Игнат

Было около 5 самолетов стратегической авиации Ту-95МС, совершивших пуски крылатых ракет "Х-101", "Х-555" по территории нашей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире информационного телемарафона.

"Сегодня вылетели самолеты стратегической авиации Ту-95МС, это бомбардировщики-ракетоносцы. Было около пяти этих самолетов и осуществили пуски крылатых ракет "Х-101", "Х-555", которые обычно они (российские захватчики. - Ред.) запускают. Это дальнобойное высокоточное оружие ... Сейчас имеем информацию по 12 уничтоженным этим крылатым ракетам", - сообщил он.

Он отметил, что во время ракетных ударов враг запускает разведывательные БПЛА не столько для того, чтобы отследить поражение целей, сколько выявить позиции украинской ПВО.

"Даже не столько последствия интересуют врага, хотя они тоже интересуют, а место расположения нашей ПВО - это важная информация для врага. И когда работает наша ПВО, то враг пытается осуществлять воздушную разведку, чтобы в режиме реального времени иметь такую информацию об расположении установок", - сказал Игнат.

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