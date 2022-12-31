11 657 28
Несколько российских ракет во время сегодняшнего обстрела в Украину не долетели, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время сегодняшнего обстрела Украины несколько российских ракет не долетели и упали на территории РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило командование Воздушных сил.
По предварительным данным, всего было совершено около 20 пусков ракет. Несколько из них не долетели до Украины и упали на территории России (информация уточняется).
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил уничтожены 12 крылатых ракет в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.
По данным Воздушных сил, в Киевской области, сбит вражеский БпЛА "Орлан-10", который осуществлял воздушную разведку во время ракетной атаки и пытался выявить позиции нашей ПВО.
Топ комментарии
+32 Van-Basten Van-Basten
показать весь комментарий31.12.2022 20:17
+27 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий31.12.2022 20:20
+17 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий31.12.2022 20:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
дякуємо за радість НЕ бачити вас в нас !!! (сподіваюсь дома вам було і буде набагато краще)))
Одна из выпущенных по Украине ракет рф упала в Волгоградской области
Борис Немцов об обезьяне 🦍💀 путлере...
P.S. For fear of being deleted I will refrain from comments.
А це Бавовнятко у москальскому Бряньску...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊ 🔱❤️🖤🔱
Мавзолейная Обезьяна🦍 записала фейк 🤣 типа обращение к быдлу..