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Несколько российских ракет во время сегодняшнего обстрела в Украину не долетели, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,обстріл

Во время сегодняшнего обстрела Украины несколько российских ракет не долетели и упали на территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило командование Воздушных сил.

По предварительным данным, всего было совершено около 20 пусков ракет. Несколько из них не долетели до Украины и упали на территории России (информация уточняется).

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил уничтожены 12 крылатых ракет в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, в Киевской области, сбит вражеский БпЛА "Орлан-10", который осуществлял воздушную разведку во время ракетной атаки и пытался выявить позиции нашей ПВО.

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Топ комментарии
+32
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31.12.2022 20:17
+27
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31.12.2022 20:20
+17
какие харошие ракеты!!!
дякуємо за радість НЕ бачити вас в нас !!! (сподіваюсь дома вам було і буде набагато краще)))
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31.12.2022 20:11
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Від сорому самі падають..
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31.12.2022 20:09 Ответить
Дохлі які ракетки
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31.12.2022 20:09 Ответить
какие харошие ракеты!!!
дякуємо за радість НЕ бачити вас в нас !!! (сподіваюсь дома вам було і буде набагато краще)))
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31.12.2022 20:11 Ответить
https://t.me/FastFocus/40099

Одна из выпущенных по Украине ракет рф упала в Волгоградской области
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31.12.2022 20:14 Ответить
Зараз кацапи заявлять, що це "ракета НАТО, прилетевшая па непредсказуемай траектории" (Бо на "казахских бандерафцев" уже не звалиш - тих, що Енгельс безпілотниками ******** з півдня Уральської області)
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31.12.2022 20:20 Ответить
А завтра з будуна вони по мАсквє запустять.
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31.12.2022 20:13 Ответить
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31.12.2022 20:26 Ответить
Саме так, завтра на День народження Степана Бандери на расєї буде хвєєрвєрк.
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31.12.2022 20:34 Ответить
Чтобы они падали на головы кацапов. Хотя какая там голова это коробка для ваты.
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31.12.2022 20:14 Ответить
долетіли(, то історичні Українські землі
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31.12.2022 20:14 Ответить
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31.12.2022 20:17 Ответить
Натяк зрозумілий! Слава ЗСУ!
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31.12.2022 20:26 Ответить
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31.12.2022 20:20 Ответить
https://youtube.com/shorts/UzPOCUKBVhY?feature=share...

Борис Немцов об обезьяне 🦍💀 путлере...
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31.12.2022 20:26 Ответить
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31.12.2022 20:27 Ответить
Хотели кока, сьели Кука (Высоцкий).
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31.12.2022 20:46 Ответить
.
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31.12.2022 20:27 Ответить
Ну, а чо вы хотели, на запчастях от пылесосов клепают.
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31.12.2022 20:31 Ответить
А люди кажуть, що три "частично потеряли управление и отклонились вправо от курса"

P.S. For fear of being deleted I will refrain from comments.
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31.12.2022 20:32 Ответить
https://youtube.com/shorts/oDNty8xh6gc?feature=share...

А це Бавовнятко у москальскому Бряньску...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊ 🔱❤️🖤🔱
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31.12.2022 20:32 Ответить
Кілька Айзіров одобряє
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31.12.2022 20:39 Ответить
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31.12.2022 20:46 Ответить
Нашi ракети також до масковiї не долетіли. Але з іншої причини. Тому що асфальт не літає.
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31.12.2022 21:07 Ответить
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31.12.2022 21:14 Ответить
https://youtu.be/urlPO6lolws...

Мавзолейная Обезьяна🦍 записала фейк 🤣 типа обращение к быдлу..
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31.12.2022 21:17 Ответить
З Днем Народження Степана Андрійовича!
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01.01.2023 04:37 Ответить
Упали потому что не рассчитаны на такую дальность+старость, запускают теперь с гораздо большего расстояния, слава ВСУ!!!
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02.01.2023 08:10 Ответить
 
 