Шесть вооруженных вагнеровцев бежали в Ростовскую область РФ из учебного центра на оккупированной Луганщине
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В Луганской области шестеро заключенных сбежали с территории учебного центра ЧВК "Вагнер".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Коммерсант.
Издание отмечает, что мужчины вооружены, ориентировка на их розыск поступила в Ростовскую область, где они могут находиться.
Учебный центр ЧВК расположен в Краснодонском районе Луганской области. По данным портала, заключенные сбежали в период с 21 по 22 декабря. В их числе три гражданина Узбекистана и по одному - России, Беларуси и Кыргызстана. Их имена и другие подробности не приводятся.
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