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Шесть вооруженных вагнеровцев бежали в Ростовскую область РФ из учебного центра на оккупированной Луганщине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,вагнер,пвк,найманці

В Луганской области шестеро заключенных сбежали с территории учебного центра ЧВК "Вагнер".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Коммерсант.

Издание отмечает, что мужчины вооружены, ориентировка на их розыск поступила в Ростовскую область, где они могут находиться.

Учебный центр ЧВК расположен в Краснодонском районе Луганской области. По данным портала, заключенные сбежали в период с 21 по 22 декабря. В их числе три гражданина Узбекистана и по одному - России, Беларуси и Кыргызстана. Их имена и другие подробности не приводятся.

Читайте также: Россияне усилили административный режим на оккупированных территориях - закрыт въезд в Геническ, - Генштаб
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Топ комментарии
+27
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31.12.2022 20:29
+22
Напевно втекли щоб зробити новорічне шоу кацапам.
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31.12.2022 20:31
+21
Хай вернеться та смерть і розруха, яку ці підери принесли Україні.😡😡😡
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31.12.2022 20:31
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31.12.2022 20:29 Ответить
.
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31.12.2022 20:29 Ответить
Хай вернеться та смерть і розруха, яку ці підери принесли Україні.😡😡😡
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31.12.2022 20:31 Ответить
Напевно втекли щоб зробити новорічне шоу кацапам.
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31.12.2022 20:31 Ответить
Прямо джентльмени удачі
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31.12.2022 20:32 Ответить
а Динамо бежит?
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31.12.2022 21:27 Ответить
От-от! "Починається"! Скоро буде "Указ об усилении борьбы з дезертирством и бандитизмом"
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31.12.2022 20:32 Ответить
Історія повернулась в зад, бо в 40-х роках совєцкі зекі так само тікали з совєцкой арміі, формували величезні банди і знищували цілі села, яки потім совєцкіє комісари списували на фашистів. Навіть після закінчення війни ще довго потім цих зеків виловлювали. Оце і є майбутнє підорашки...
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31.12.2022 20:51 Ответить
Я знаю! Колись говорив з одним колишнім КГБістом на пенсії Він під самий кінець служив у Білорусі І якось йому в руки потрапив один аналітичний документ З нього виходило, що партизанський рух в Білорусі був "дуже своєрідним" Чисто "партизанським він був представлений лише загонами Армії Крайової - польськими поселенцями, які, в основному, захищали польське населення від німців на "кресах всходніх" Були диверсійні загони НКВС (складалися, в основному, з "проштрафившихся" співробітників) Ці робили безуспішні спроби змусить білоруське населення розгорнуть масовий партизанський рух шляхом терору : вбивали німців і підкидали під села, а німці потім заложників розстрілювали А було, що й перевдягалися в німців чи "АКовців" та вбивали білорусів Але більше всього було звичайних бандитів з "оточенців" Ці просто займалися грабунком населення
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31.12.2022 21:04 Ответить
там коктейл смачнищий був..забули про Бульбу-Боровця.
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31.12.2022 21:29 Ответить
А з яких це пір Волинь (і зокрема - Олевськ) це "Білорусь"? Адже Боровець воював саме там
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31.12.2022 21:44 Ответить
ну.. не тільки на Волині..Полісся, взагалі весь південь і захід теперішньої бєларусі чомусь заселений українцями..(я це випадково почув в 88 році)
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31.12.2022 21:48 Ответить
"Чуть" можна що-завгодно! А от факти говорять про те, що Боровець до подій в Білорусі практично стосунку не мав
Щодо того, що там живуть "українці" - з таким самим успіхом можна сказать, що північний захід Чернігівщини заселений білорусами - бо на території Ріпкинського та Городнянського районів білоруська мова звучить частіше української
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31.12.2022 21:55 Ответить
Це саме творили "сільниє духом" комуняцькі диверсійні групи нквдешника медвєдєва в нас на Волині. Ну і всі зають про хєроя - диверсанта кузнєцова. Його поплічники з гордістю в спогадах розповідали як під час диверсійних акцій так званий пауль зіберт залишав фальшиві документи нібито підпілля ОУН. Наслідком було те що туповаті гестапівці почали акції проти наших хлопців. Ну і головне- після диверсій кузнєцова німаки розстрілювали мирних заручників.
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31.12.2022 22:24 Ответить
Після того зловісного підкладу та ліквідації осередку ОУН, у відповідь бул знищені всі "маяки" Медведєва від Заріччя до Рівного, той був змушений утекти на Волинь. А після приходу асвабадітелей убили двох "подруг" нікандра кузнецова, коли ті військовими попутками добирались до Львова за нагородами. Через це учасників підпілля евакуювали до Сибіру. Сам кузнецов був у ієрархії НКВД агентом -маршрутником. В 1938 році отримав 5 років за завідомо ложні доноси. До речі, кістки його так і не забрали до лаптестану.
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01.01.2023 00:19 Ответить
Пам"ятаю в 6 класі взили нас підлітків в урочище Лопатень де було стійбище енкаведистів медвєдєва . Це десь біля селища Цумань.А самого фланєра кузнєцова грохнули хлопці з УПА в селі Боратин Радехівського району зимою 44 року.
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01.01.2023 02:16 Ответить
А чого, при втечі, пару десятків чмобіків не уклали??
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31.12.2022 20:34 Ответить
Так они ж герои расеи. Партьі в их честь в школе назьівают.
Уверен ниче плохого с гражданскими кацапами не произойдеть...
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31.12.2022 20:36 Ответить
Вот они https://www.youtube.com/watch?v=Qel5cxMgteo
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31.12.2022 20:37 Ответить
Надеюсь, начнут там грабить и убивать. Попуй кого. Мне все равно какой степени хорошести будут эти ограбленные русские.
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31.12.2022 20:38 Ответить
Та ну, побойтесь Бога. Они ж защитники русские.
Поздравят пару магазинов и назад, на Донбас, спасать расеюшку от фошиздов из НАТО
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31.12.2022 20:45 Ответить
https://youtube.com/shorts/vIbCs-dUw_k?feature=share...

Видос с платежной за коммуналку на рабZee...свыше 19 000 ржу блей..встали с кален...🦍🤣🦍
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31.12.2022 20:40 Ответить
На Луганщине ВСУ взяли село Новоселковское...дорога на Сватово свободна...больше на пути ВСУ никого нет ..голое поле....
Слава ЗСУ 💪✊🔱❤️🖤🔱💪✊
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31.12.2022 20:43 Ответить
Спасибо за новость, плюсую. Википедия тоже оперативно отреагировала.
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31.12.2022 20:48 Ответить
Это они сейчас вагнеровцы, а еще вчера - обычные з/к Кто был никем, тот станет всем! Посмертно.
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31.12.2022 20:45 Ответить
Как неожиданно, кто бы мог подумать
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31.12.2022 20:46 Ответить
Прямо тнтернационал плять
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31.12.2022 20:46 Ответить
бридкі брудні чурбани і один чмошний дерун
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31.12.2022 20:48 Ответить
Щирий респект цим хоробрим мальчікам, що особисто підтримали Кубанську Народну Республіку у її нелегкій боротьбі проти сруських оккупантів
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31.12.2022 20:53 Ответить
Редкий случай, когда народ за зэков....
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31.12.2022 21:13 Ответить
росіянин всіх здасть
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31.12.2022 21:20 Ответить
Сподіваюсь побачити відео "задєржаніє і асвабаждєніє заложнікав"))Ну і тіла "ґєроєв-паліцейскіх,паґібших прі іспалнєніі"))
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31.12.2022 21:21 Ответить
Москалі планували виділити своїм зекам Лугандон, але нема дурних - там вже нічого грабувати і тікають на Рашку!
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31.12.2022 21:31 Ответить
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31.12.2022 21:36 Ответить
Й це ще навіть не початок.... а буде на Засрашці криваве масиво й головне не тягнути в Україну та іньші країни "харьошіх" рюззкіх! Хай передувати там один одного, їх має бути не багато, тоді не полізуть війною до сусідів більше.
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31.12.2022 22:55 Ответить
Яка новорічна несподіванка!...
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01.01.2023 04:39 Ответить
 
 