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Россия испытывает проблемы со стратегической авиацией, поэтому некоторые ракеты не долетают до целей, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

аеродром,авіабаза,maxar,енгельс

У российской стратегической авиации все больше проблем с износом бомбардировщиков, особенно двигателей к ним, производство многих деталей давно прекращено.

Об этом сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По причине экономии ресурса двигателей ВКС РФ осуществляют пуски ближе к аэродромам, что приводит к падению неисправных ракет в населенных пунктах и рядом с ними.

"Это старые самолеты, которым постоянно продлевают ресурс, проводится модернизация, обновляются авионика, средства поражения, системы сброса. Но, по сути, это те же самолеты с теми же двигателями. Последние две ракетные атаки они делали залпы возле аэродромов, отсюда и сообщения о падении ракет в РФ - это потому, что они не подходят к привычным районам пуска, чтобы уменьшить износ самолетов", - сказал Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что переброска стратегической авиации РФ на дальние аэродромы после взрывов на авиабазах имеет огромное значение, так как самолеты проходят тысячи километров и еще больше изнашиваются - их необходимо ставить на обслуживание.

Читайте также: У россиян осталось основных типов ракет от 13 до 27%, - Буданов
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Топ комментарии
+17
Буданов з'їздив до Бахмута і тепер із чистою совістю може присвятити себе основній роботі - вести блоги та давати інтерв'ю всім хто тільки забажає

Максимальна нікчемність
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31.12.2022 20:55
+15
Американский портал по военной авиации Airfighters в своем инстаграме трольнул "современную" авиацию россии: "В 50-х бомбардировщик Ту-95 сопровождал наш истребитель 1-го поколения F-104, сейчас - истребитель 5-го поколения F-22 Raptor, а у русских бомбардировщик все тот же"...

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31.12.2022 20:38
+14
Надо ******* так чтобы они вообще не взлетели жаль только не чем.
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31.12.2022 20:31
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А я щось вважав що ці всі касапські проблеми від того що руки у них з дупи ростуть ..
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31.12.2022 20:31 Ответить
Руки з дупи i дупа замiсть голови. Одним словом москаль це цiлковита срака.
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31.12.2022 20:35 Ответить
Одне другому не заважає!

Летчик истребитель увольняется на пенсию.
Жена канючит:
- Ты двадцать лет обещал прокатить на истребителе... Ты обещал...!!!
Мужика достало, он приходит к командиру эскадрильи и грит:
- Командир, такая вот фигня... Достала совсем... Прокати ее...
Комэск отвечает, мол боевая подруга, детей нарожала, котлеты там, все дела, вот мол, тебе керосина на два часа и коридор. Катай!
Грузятся в самолет, и два часа летчик вытворяет ВЕСЬ высший пилотаж, заходя на посадку просит подогнать к полосе "скорую".
Выгружают жену из кабины, та вся заблеванная, ну в общем как куль с дерьмом...
Летчик-муж склоняется над ней и нежно так произносит:
- Ну что, теперь потрахаемся или в театр сходим?!?...
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31.12.2022 20:39 Ответить
Буданов Абдристовича доганяет
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31.12.2022 21:09 Ответить
Куда там! абдристович под Полковником, а буданов под гогилашвили !
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31.12.2022 22:29 Ответить
Зекурви шапіто 95! Коли під час війни повернете на відповідальні посади професіоналів - патріотів? Які мовчки виконують свою важливу роботу! Ви вже на СБУ поставили друга-дєтства суперлітінанта бакланова. Результати його пройобів в кращому випадку відомі. Чому б гундосому відосіку не повернути на посаду генерала Бурбу попередньо вибачившись. Чи знову земонне :"не на часі"?
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31.12.2022 22:34 Ответить
Надо ******* так чтобы они вообще не взлетели жаль только не чем.
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31.12.2022 20:31 Ответить
Можна буданова засилати на аеродроми, він все знає, все вміє
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31.12.2022 20:33 Ответить
На дельтаплане и напихать гранат в карманы.
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31.12.2022 20:41 Ответить
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31.12.2022 20:34 Ответить
нада оддать завхоза якутському скульптору. той з нього парашникам любий навагодній салат зліпить. а так, такий матерьял пропада!! )
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31.12.2022 20:51 Ответить
правильно износ самолета определяется не возрастом а мото часами полетов причем самый гнустный это взлетный режим там двигатели турбовинтовые идут на максимальных режимах и посадночный- когда врубаются ревес двигателей а учетом констуркции винтов две пару в разные стороны вращения то там одна рназборка движка по регламенту составляла в военное время НЕДЕЛЯ в мирное 12 суток.. сборка еще дольше на пару дней..и да забыл ДВИГАТЕЛИ ЭТИ СБОРКИ МЕЛИТОПОЛЬСКОГО ЗАВОДА...омплектующие по таблице если не ошибаюсь составляли на 45 смежных предприятий олпределенные марки металов зазоры станки с ЧПУ никакого на глазок мото ресурс деталей составлял сотни мото часов... вот такие штучки эти ТУ; 22 и ТУ 95 нрасчет ТУ 160 да там те же недолугие проблемы как и были с ТУ 144 самолет легко может потерять горизонтальную устойчивость и свалится в неуправляемое пике или завал на бок откуда он выйдет только штопором в землю...
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31.12.2022 20:35 Ответить
Цікаво, а яку стіралку треба розібрати, щоб отримати запчастини до цих літаків? Riga 66?
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31.12.2022 21:19 Ответить
Ріги та вятки уніфіковані з центрифугами для виробництва збройного урану. А так як виробництво цих компонент давно припинене, то і виробництва збройного урану в засрашці вже 30 років як немає.

PS: розкривати моделі техніки, з якою уніфіковані стратегічні бомбардувальники засрашки - не буду. Може ви засрашинський шпійон?
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31.12.2022 21:51 Ответить
Нє, до шпійона не дотягнув. Недостатньо вододію рускім матєрним. Але жалію, що років десь п'ять тому, по смерті батька, прoдав на olx сімейну реліквію - Ригу 66 у робочому стані. Щоправда, із заміненими двигуном і сальником агітатора. Тому беззастережно вірю, що виготовлялось теє обладнання під програму "збагачення урану на кожному подвір'ї".
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31.12.2022 22:08 Ответить
В китаї, наприклад, існувала програма "металургійний комбінат в кожному селі". Її запровадили в 59му одразу після того, як в кожному селі знищіли всіх горобців та інших птахів. Після грандіозних успіхів в індустріалізації шляхом "домна в кожному хліву", китайці так зраділи що призначили відповідальними у всіх грандіозних досягненнях 58-63 років (голод, неврожаї, деіндустріалізація) вчителів, лікарів тощо. Ну і запровадили національну програму "крикрась кишками лікаря паркан".

Я не жартую - я правильно акценти розставляю та використовую правильну термінологію.

Тож хєр знає, може і в жарті щодо риги 66 та вятки теж є величезна частина правди. Совок же додумався покращити колективізацію конфіскаціями всього аж до голодоморів, а індустріалізацію за допомогою інженерів та готових заводів з США та Германії - організацією поневолення в раби мільонів громадян та запровадженням системи рабської праці без забезпечення інструментами та продовольством - ГУЛАГ-и...

На наше щастя (і взагалі планеті дуже пощастило), на початку 80х почався період "високої вологості" в Євразії - частіше почали йти дощі і совок відклав "під сукно" грандіозну програму "повернення річок вспять" - збирались всі найбільші річки, що течуть на північ, каналами тощо - повернути на південь. Ну і чергову програму рабської праці готували, звісно, під це.
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01.01.2023 16:27 Ответить
Американский портал по военной авиации Airfighters в своем инстаграме трольнул "современную" авиацию россии: "В 50-х бомбардировщик Ту-95 сопровождал наш истребитель 1-го поколения F-104, сейчас - истребитель 5-го поколения F-22 Raptor, а у русских бомбардировщик все тот же"...

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31.12.2022 20:38 Ответить
справедливости ради, В-52 кажись до 30-го года продлили службу..
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31.12.2022 21:25 Ответить
Але у них є новіші моделі. А рф бомбардувальники робити здається не здатна
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31.12.2022 22:16 Ответить
Щось мені здається, що армія1 не дуже випередила армію2. Обидві більше заточені під обстріли ракетами.
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31.12.2022 21:31 Ответить
Вам здалося. 4000 танків Саддама Хуссейна коаліція роздовбала переважно за допомогою Абрамсів. 80+% втрат у засрашки від вогню артилерії ЗСУ. І, звісно, ефективність ~150 гаубиць М-777 (і аналогів) - ЗНАЧНО вища, ніж у будь-яких радянських аналогів. А на ХАМВІ і аналогах "розсікають" хлопці значно більше, ніж на Дозор-ах.

У першої армії світу ВСЬОГО багато, різноманітно та ефективно.

Менше дивіться пабліків з засрашки - щось у вас якесь помутніння свідомості...
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31.12.2022 21:58 Ответить
Я не про зброю. Я про армію. Де воювало нато?
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01.01.2023 20:02 Ответить
Вас в гуглі забанили? З 1991 до 2012 року НАТО провело 35 операцій.

Навчіться вже читати. Я ж вам пишу: Саддама розтрощила коаліція, яка складалася практично тільки з країн НАТО (принаймні реальну бойову роботу виконували натівці, а "задіяні" - були фактично статистами). По кількості задіяних сил та техніки з обох боків - це була війна більша, ніж зараз в Україні. Але з-за того, що сили НАТО ("багатонаціональної коаліції") переважали Ірак якісно, то армія в півмільйона вояків, з 4000 танків, 5000 гармат та 1200 літаків+гвинтокрилів була знищена лише за 40 днів.

Зрозумійте, для НАТО реально немає на планеті військових конкурентів. Основна проблема НАТО - це контроль за зброєю. Бо на тепер блок НАТО володіє настільки ефективною зброєю, що потрапляння навіть окремих її елементів до пагано контрольованих режимів може призвести до величезних втрат серед цивільного населення. Саме тому Україні надають зброю ДУЖЕ помірно. І основним фактором передачі Україні ******** зброї є постійна і невпинна демонстрація повного контролю за ЗСУ та застосуванням наданої зброї. Саме тому по Україна не гатить у відкриту з М-777, Ескалібурами, по об'єктах в полосі "до 70 км" вглиб засрашки, та не гатить Хаймарсами туди ж. А якщо і робить "щось таке", то завбачливо готує цілі операції, аби зробити "бавовну" тими засобами, які належать від початку Україні. КОНТРОЛЬ! КОНТРОЛЬ! КОНТРОЛЬ!

Буде ЗСУ так продовжувати - отримаємо і Бредлі, і АТАСМS-и, і Леопарди з F-16.
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01.01.2023 20:52 Ответить
Добре оправдання для памперсів.
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01.01.2023 21:17 Ответить
А може на свої проблеми більше уваги будемо звертати? Наприклад на так званий "закон", який повністю вб'є наше військо?
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31.12.2022 20:41 Ответить
Иран наладил производство дронов и баллистических ракет в Беларуси - Павел Латушко https://www.youtube.com/watch?v=6Z_yiZpypz0&ab_channel=UkrainianMediaNetwork
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31.12.2022 20:45 Ответить
тот же видеоматериал, но проще перейти, чем по Вашей ссылке.

https://youtu.be/6Z_yiZpypz0
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31.12.2022 20:51 Ответить
а ще бавовна в деяких Енгельсах
те що війна переходить на тереторію РФ свідчить на користь перемоги України

бажаю в Новому Році ПЕРЕМОГИ! хай рашка щезне!
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31.12.2022 20:53 Ответить
Досить слухати цього покидька буданова!
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31.12.2022 20:54 Ответить
Буданов з'їздив до Бахмута і тепер із чистою совістю може присвятити себе основній роботі - вести блоги та давати інтерв'ю всім хто тільки забажає

Максимальна нікчемність
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31.12.2022 20:55 Ответить
А це ще питання, чому рашисти дали можливість йому драпонути!
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31.12.2022 21:36 Ответить
https://youtube.com/shorts/x3OU3l5mS8U?feature=share...

Це Харків сьогодні ....💪✊🔱❤️🖤🔱
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31.12.2022 21:08 Ответить
Буданову присвоїли нове звання.

Був Капітан Очєвідность, став Гєнєрал Ясєнх*й.
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31.12.2022 21:16 Ответить
Хозяйкам на заметку

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31.12.2022 21:31 Ответить
Може до цілей і не долітають, але падають на нашу територію.
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31.12.2022 21:39 Ответить
А наша країна має проблему з очільником розвідки!
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31.12.2022 21:41 Ответить
Ви трохи звузили проблему. Загалом наша країна має проблеми з очільниками всіх гілок влади під час війни з московською ордою!
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31.12.2022 22:41 Ответить
Бидланов з кварталу ТУ-95.
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31.12.2022 21:44 Ответить
Пан сі напутав ніби! На "агітатора" а "ативатора".
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31.12.2022 22:39 Ответить
 
 