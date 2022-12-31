В этом году Россия решила атаковать Украину и глобальную безопасность. ЕС будет решительно поддерживать Украину в 2023 году, - Боррель
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Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что в 2022 году Россия решила атаковать Украину и глобальную безопасность.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В 2022 году Россия решила полностью отказаться от обязательств по базовым правам человека и атаковать Украину и глобальную безопасность. В конце года Путин снова пытается погрузить украинцев во тьму коварными нападениями", - подчеркнул Боррель.
По его словам, в ЕС "решительно настроены и дальше поддерживать Украину, в том числе и в 2023 году".
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...так що..однозначно - горіть у пеклі москалі!!!!
Смерть кацапам!
@dumingtups
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30 дек.
Пишут освободители РФ угнали украинский автомобиль с установленной системой видео регистрации. Видимо они не сумели её отключить, либо об этом не подумали.
Вобщем 300-х мобиков дербанят на органы.
https://twitter.com/i/status/1608902219931480064