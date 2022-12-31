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В этом году Россия решила атаковать Украину и глобальную безопасность. ЕС будет решительно поддерживать Украину в 2023 году, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

боррель

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что в 2022 году Россия решила атаковать Украину и глобальную безопасность.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В 2022 году Россия решила полностью отказаться от обязательств по базовым правам человека и атаковать Украину и глобальную безопасность. В конце года Путин снова пытается погрузить украинцев во тьму коварными нападениями", - подчеркнул Боррель.

По его словам, в ЕС "решительно настроены и дальше поддерживать Украину, в том числе и в 2023 году".

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Топ комментарии
+7
ЄС рішуче підтримуватиме Україну у 2023, - Боррель

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31.12.2022 21:59
+5
З новом переможним 2023 роком. Слава Україні, слава ЗСУ!
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31.12.2022 21:57
+4
Най не долетять вони до вас та до нас, а повернуться туди, звідки вилетіли.

Смерть кацапам!
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31.12.2022 22:23
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Шоо, невже танки, та літаки дасте?
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31.12.2022 21:56 Ответить
З новом переможним 2023 роком. Слава Україні, слава ЗСУ!
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31.12.2022 21:57 Ответить
ЄС рішуче підтримуватиме Україну у 2023, - Боррель

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31.12.2022 21:59 Ответить
Кацапи бахкають під балконом,прийшлось привітати словами Горіть в пеклі москалі і включити Щедрик .
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31.12.2022 22:05 Ответить
а до нас БПЛА "мопеди" запускають, вже на підлеті...дві партії...
...так що..однозначно - горіть у пеклі москалі!!!!
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31.12.2022 22:15 Ответить
Най не долетять вони до вас та до нас, а повернуться туди, звідки вилетіли.

Смерть кацапам!
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31.12.2022 22:23 Ответить
Не можу поставити лайк, тримайтесь і бережіть себе. Залишайтесь живими, а Новий рік ще буде. Будемо молитися за Вас.
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31.12.2022 22:24 Ответить
Чому без лайка?
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31.12.2022 23:33 Ответить
Мопеди це горе,а не лайк.
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31.12.2022 23:35 Ответить
А то я не знаю що мопеди це горе,в Україні живу.Так а кінцівка?Там лайк?
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31.12.2022 23:39 Ответить
Та ******** они.. окончательно и бесповоротно....
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31.12.2022 22:05 Ответить
Думминг Тупс(Анк Морпор)

@dumingtups

·

30 дек.

Пишут освободители РФ угнали украинский автомобиль с установленной системой видео регистрации. Видимо они не сумели её отключить, либо об этом не подумали.
Вобщем 300-х мобиков дербанят на органы.

https://twitter.com/i/status/1608902219931480064
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31.12.2022 22:11 Ответить
Виженіть усю кацапню з ЄС , от тоді це буде справжня підтримка України.
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31.12.2022 22:22 Ответить
А куди діватись. ***** теж не пожаліє і єврокомісарів.
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01.01.2023 00:01 Ответить
Ещё один эсминец ,,решительный,, смотри, хоть якоря не потеряй!
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01.01.2023 04:28 Ответить
 
 