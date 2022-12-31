В этом году Россия решила атаковать Украину и глобальную безопасность. ЕС будет решительно поддерживать Украину в 2023 году, - Боррель

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что в 2022 году Россия решила атаковать Украину и глобальную безопасность.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В 2022 году Россия решила полностью отказаться от обязательств по базовым правам человека и атаковать Украину и глобальную безопасность. В конце года Путин снова пытается погрузить украинцев во тьму коварными нападениями", - подчеркнул Боррель.

По его словам, в ЕС "решительно настроены и дальше поддерживать Украину, в том числе и в 2023 году".

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