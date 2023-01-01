На Киевщине работала ПВО. В столице раздавались взрывы от работы противовоздушной обороны
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В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удар по Киеву и Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 00:33. Звуки подобные работе ПВО прозвучали около 00:35.
"Киевщина. Работает ПВО. Находитесь в безопасных местах", - написал Кулеба в 00:41.
Мэр Киева Виталий Кличко в 00:48 сообщил , что в столице слышны взрывы, и также подтвердил работу ПВО.
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