На Киевщине работала ПВО. В столице раздавались взрывы от работы противовоздушной обороны

В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удар по Киеву и Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 00:33. Звуки подобные работе ПВО прозвучали около 00:35.

"Киевщина. Работает ПВО. Находитесь в безопасных местах", - написал Кулеба в 00:41.

Мэр Киева Виталий Кличко в 00:48 сообщил , что в столице слышны взрывы, и также подтвердил работу ПВО.

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