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Киев (24551) Киевская область (3539) ПВО (1487)

На Киевщине работала ПВО. В столице раздавались взрывы от работы противовоздушной обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удар по Киеву и Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 00:33. Звуки подобные работе ПВО прозвучали около 00:35.

"Киевщина. Работает ПВО. Находитесь в безопасных местах", - написал Кулеба в 00:41.

Мэр Киева Виталий Кличко в 00:48 сообщил , что в столице слышны взрывы, и также подтвердил работу ПВО.

Читайте также: Вследствие ракетных ударов по Киеву пострадали 20 человек, из них 14 госпитализированы, - Кличко
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Топ комментарии
+24
Тупой кацап думает что испугает Украинцев которых сам черт боится.
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01.01.2023 01:03
+17
Чогось я вірю, що якщо усі українці на Новий Рік побажають москалям подохнути, то так і буде
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01.01.2023 01:08
+9
рабсеяне, скоро сухари вместо оливье жрать будете.
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01.01.2023 01:07
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Тупой кацап думает что испугает Украинцев которых сам черт боится.
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01.01.2023 01:03 Ответить
уже громко((
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01.01.2023 02:13 Ответить
да только что слышал ППО ..
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01.01.2023 02:16 Ответить
по звуку 7, но не прилеты...дай Бог
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01.01.2023 02:28 Ответить
говорят сбили 23 цели над Киевом и областью - круто!
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01.01.2023 03:30 Ответить
С Новым Годом Украина! Желаю по-больше таких видео:
https://www.youtube.com/watch?v=UP7A6UIxo-8
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01.01.2023 01:22 Ответить
Це просто мрак...В вас точно з головою все добре?Давайте до нас,підтримка ви наша.
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01.01.2023 01:40 Ответить
когда власть выберешь нормальную а не этих (оманских сидельцев) тогда и будет "до вас"
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01.01.2023 01:46 Ответить
Що до вас?🤣🤣🤣
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01.01.2023 01:50 Ответить
тупой ботяра ты что не помнишь что пишешь?это ты написал давайте до нас
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01.01.2023 02:06 Ответить
І?Написав.Далі що?🤣🤣🤣
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01.01.2023 11:47 Ответить
и я написал так же Далі що?
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01.01.2023 17:02 Ответить
Можна переклад?Перечитай що ти ратицями набило,чорт коцапський🤣🤣🤣
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01.01.2023 18:11 Ответить
переведи сначала свой ник на украинский тролляка кремлевская и не позорься ублюдок
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01.01.2023 20:02 Ответить
Після 24 амнезія на козлячу мову,не можу зрозуміти,ти мені?Що писав?
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01.01.2023 20:49 Ответить
ты *********** с левого профиля пишешь я тут таких ботов как ты заспамил сотнями
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01.01.2023 23:13 Ответить
Пиши державною кацапе😭😭😭
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01.01.2023 20:52 Ответить
я тебе уроду кремлевскому пишу на то твоем собачем язiке
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01.01.2023 23:15 Ответить
Давай новий нік😭😭😭І телефон-зателефоную,відразу.
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01.01.2023 21:20 Ответить
ты что епанутый? с дурки выпустили? что ты несешь тролль ?
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01.01.2023 23:16 Ответить
Давай я тобі дам свій телефон?Потвора ти кацапська🤣🤣🤣🤣
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01.01.2023 22:37 Ответить
мне твои левые телефоны нахрен не нужны - пусть сбу с такими ботами как ты разбирается
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01.01.2023 23:17 Ответить
Який свіженький орк🤣🤣🤣
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01.01.2023 01:51 Ответить
Чесно,це знущання.
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01.01.2023 01:42 Ответить
рабсеяне, скоро сухари вместо оливье жрать будете.
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01.01.2023 01:07 Ответить
Ага там процентів з 50 не бачили те олів'є яке воно є
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01.01.2023 01:14 Ответить
Да, не все дожили после того, как Наполеон спалил мацкву.
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01.01.2023 01:39 Ответить
Київ під атакою БпЛА типу "Шахід" та ракет невідомого поки базування. (monitor)
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01.01.2023 01:07 Ответить
Подозреваю, что упавший кусок якобы сбитой ракеты, на самом деле кусок ракеты от нашей ПВО. Или же сбили Искандер, который якобы нам сбивать нечем
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01.01.2023 01:19 Ответить
Враховуючи, що спочатку були два вибухи в небі, а тільки після того дали сигнал повітряної тривоги, то цілком можливо, що збили щось балістичне
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01.01.2023 01:23 Ответить
Повітряна тривога через шахіди
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01.01.2023 01:26 Ответить
если бы сбили что-то крупное было бы слышно на самом деле в моем районе все тихо
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01.01.2023 01:49 Ответить
херня атака даже не слышно через работающий тв ..
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01.01.2023 01:47 Ответить
Чогось я вірю, що якщо усі українці на Новий Рік побажають москалям подохнути, то так і буде
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01.01.2023 01:08 Ответить
масква в огне, омск так же в огне - https://www.youtube.com/shorts/vEaIjQJp2s8
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01.01.2023 01:10 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/N5N2wipa34M
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01.01.2023 01:23 Ответить
Ось цікаво це була фотонна торпеда чи квантова - бо якщо квантова то на місці москви буде не болото а другий Байкал (якщо вам здається що комент тупий значить ви не фанат Зоряного Шляху).
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01.01.2023 01:45 Ответить
putin give me one nuke. I promise i dont do anything bad i just nuke moscow as this is terrorists city so that dont count as bad.
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01.01.2023 01:18 Ответить
 
 