В новогоднюю ночь силы ПВО уничтожили 32 воздушные цели над Киевом, - КГВА. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время вражеской атаки в новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 32 воздушные цели.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.
"По предварительной информации, силы ПВО уничтожили 32 вражеские воздушные цели", - говорится в сообщении.
В военной администрации Киева также сообщили, что в Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части. В результате падения обломков никто не пострадал.
Данные о ночной атаке на Киев уточняются.
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Слава ЗСУ, Слава Україні !
Вы уж пишите что то одно.
В тих хєранях десь біля 40 кг тротилу. А ми живемо в 5 км від об'єкту, тож відчуваємо все шо там бахає.
Приїздіть до нас, поживете, зрозумієте.
Якшо ви з кацапляндії,. то візьми й пакет целофановий з собою.
Пригодиться, точно кажу ...))))))))
Я пострашнее видел в Грозном, город просто сравняли с землёй.
Когда заходили, целых домов не было от слова совсем.
Вот это атаки, вот это война.
Раскидывали листовки с самолетов и оповещали по громкоговорителям.
Я давно уже уехал, но то была даже не война.
А у вас что происходит я не пойму.
Припиняй маячню тут ліпити. Лише в Макіївці на Новий рік зажмурили кацапів більше, аніж за місяці війни в Чечні.
А на москві під Сердючку гуляють уроди...
Они же там поют все вместе:"Ще не вмерла Украiна..." 😂
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