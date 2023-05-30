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В новогоднюю ночь силы ПВО уничтожили 32 воздушные цели над Киевом, - КГВА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время вражеской атаки в новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 32 воздушные цели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

"По предварительной информации, силы ПВО уничтожили 32 вражеские воздушные цели", - говорится в сообщении.

В военной администрации Киева также сообщили, что в Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части. В результате падения обломков никто не пострадал.

Данные о ночной атаке на Киев уточняются.

В новогоднюю ночь силы ПВО уничтожили 32 воздушные цели над Киевом, - КГВА 01
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Топ комментарии
+44
І не тільки над Києвом. У нас так гепало шо й стіни тряслись...І били кацапи знову сильно, але очевидно шахіди були збиті ше в повітрі, бо сяяло так шо зарево на півнеба було. Молодці ПВО !
Слава ЗСУ, Слава Україні !
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01.01.2023 07:58
+32
вони навіть не свині і не собаки....а якесь гівно.
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01.01.2023 07:55
+30
Москалі не люди. Спростуйте, доведіть протилежне
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01.01.2023 07:48
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Москалі не люди. Спростуйте, доведіть протилежне
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01.01.2023 07:48 Ответить
вони навіть не свині і не собаки....а якесь гівно.
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01.01.2023 07:55 Ответить
Собаче.
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01.01.2023 08:45 Ответить
не надо собак оскорблять. Собаки намного лучше чем это отродье...
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01.01.2023 11:16 Ответить
согласен
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01.01.2023 13:39 Ответить
І ті, хто їх підтримують, також нелюди
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01.01.2023 08:13 Ответить
І не тільки над Києвом. У нас так гепало шо й стіни тряслись...І били кацапи знову сильно, але очевидно шахіди були збиті ше в повітрі, бо сяяло так шо зарево на півнеба було. Молодці ПВО !
Слава ЗСУ, Слава Україні !
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01.01.2023 07:58 Ответить
Если были сбиты, от чего стены тряслись ?
Вы уж пишите что то одно.
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01.01.2023 10:26 Ответить
Ви чули про таке як ударна хвиля?
В тих хєранях десь біля 40 кг тротилу. А ми живемо в 5 км від об'єкту, тож відчуваємо все шо там бахає.
Приїздіть до нас, поживете, зрозумієте.
Якшо ви з кацапляндії,. то візьми й пакет целофановий з собою.
Пригодиться, точно кажу ...))))))))
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01.01.2023 10:34 Ответить
Атака дронами на Киевщину: поврежден объект инфраструктуры


Я пострашнее видел в Грозном, город просто сравняли с землёй.
Когда заходили, целых домов не было от слова совсем.

Вот это атаки, вот это война.
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01.01.2023 10:40 Ответить
Кацап, ты заблудился? "Видел в Грозном" когда пришел туда убивать мирное население? Ну так съездь в Мариуполь, где твои лишнехромосомные братья устроили то же самое
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01.01.2023 11:13 Ответить
Мирному населению давали 3 дня на выход.
Раскидывали листовки с самолетов и оповещали по громкоговорителям.

Я давно уже уехал, но то была даже не война.
А у вас что происходит я не пойму.
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01.01.2023 11:17 Ответить
Щось якусь муйню ти ляпнув. У Чечні війна була армії проти партизанів. А в Україні- армії проти армії. Прифронтових міст наразі вже не існує, вони є лише на картах. І ти ще маєш сміливість робити якісь гнилі заяви? Пффф.
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01.01.2023 12:28 Ответить
Проти звичайних партизан. А в самому Грозному ви соснули у звичайних тероборонівців (це ті чоловіки,, що ще вчора були вчителями, трактористами та працівниками заводів).
Припиняй маячню тут ліпити. Лише в Макіївці на Новий рік зажмурили кацапів більше, аніж за місяці війни в Чечні.
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02.01.2023 22:41 Ответить
Засуньте 3 дня себе в жопу -уроды! Уйти ! Куда!??? Это наша земля и мы никуда не уйдем ! Кто к нам с оружием придет , того в черных мешках и увезут!!! Или на месте закопают! Запомните москальские твари!
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01.01.2023 16:22 Ответить
Ніхто не буде сперечатись- нелюди.
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01.01.2023 08:00 Ответить
Тварюки ,Ну нічого ,Буде і на нашій вулиці свято.
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01.01.2023 08:23 Ответить
сійчас сійчас...хло готує міліонну мобілізацію...пагуляєм...фсє пагуляєм
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01.01.2023 09:44 Ответить
А почитайте коменты и посмотрите это видео с другой точки...
Они же там поют все вместе:"Ще не вмерла Украiна..." 😂
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01.01.2023 13:55 Ответить
Тільки щоб не застосовували б до кацапів демократичні норми Заходу, які вони самі ж законодавчо заперечилисвоею госдурой але виють раз за разом коли йдеться про їх відповідальність. Де можна - вбивати тотально,а те що залишиться - сгоняти в їх терраріум, який скоротити терріторіально.
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01.01.2023 08:12 Ответить
Краще знищити цих тварей, а то наші європейські друзі люди демократичні, вони їх посадять у теплу камеру де будуть добре годувати, напувати ще й кінофільми їм показувати що б їм нудно не було, на хер, нехай їм Сатана в пеклі кривавою кочергою дещо показує .
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01.01.2023 08:27 Ответить
Да, .уйло - дешевка звичайна. Надобности, выгоды, как и пользы обстреливать нас в Новый год не было. Цель - мелко и подленько попытаться напакостничать. Это ровень Вовочки из детского садика, дурдома с садистским уклоном.
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01.01.2023 08:36 Ответить
В ніч з 31 грудня на 1 січня нормальні люди святкують Новий рік. І тільки москальські п*дараси в цю ніч намагаються зіпсувати святкування іншим людям.
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01.01.2023 08:53 Ответить
По-моему, в книге "Ратоборцы", изданной в советское время, приводились данные , шо в музейных хранилищах-закзниках хранятся черепа извлеченные в Киевских землях (времена предшествующие Данииле Галицкому), - и женские, и стариков, и детей с отверстием в голове от стрел, изготовленных в северных княжествах... Судя по-всему совкоцензура пропустила эти данные, бо общая политика к князьям, как и к царям была по-советски отрицательной. Исключение - тока сепаратист-коллаборант номер один Руси Киевской - алексашка невский, "пострадавший " от ордынцев(его и его тятьку отравили в Орде), бо предавший единожды, предаст вторично, шо частично и случилось. Все помнят папского посланника кардинала Андреяша(2 буллы от Папы и корона короля) алексашка с тятей уже построили и церковь латинского обряда, шобы крестить кацапов в католической вере... Но ордынцы упредили это действо... ПАМЯТКА: ордынцы не захватывали территорий. Они предлагали только крышевание. Плата за это - военный сбор в 10 процентов (налог, которого сегодня днем с огнем не сыскать). Ордынцы отсекали голову даже своим воинам , которые дерзнули осквернить церковь кацапского сатаната(кто не верит, едет на казлабадию и смотрит на кресты куполов гундяевского сатаната - все с полумесяцем, в благодарность за крышевание ордынцами Золотой Орды... Одни из потомков Золотой Орды - крымские татары. Одним словом, у нас до сих пор - общий враг... СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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01.01.2023 09:02 Ответить
Если бы алексашка невский завершил дело, начатое тятькой, окатоличил кацапов, то был посвящен Папой в короли.
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01.01.2023 09:17 Ответить
К сведению: казлабад местами не был православным даже в 1500-ых годах... Кацапы - это дыкуны без бога в животе... со слов Меховского свидетеля событий тех времен ( трактат "две Сарматии": В давние века у реки Танаиса жили аланы, а за ними к югу роксоланы. Эти народы были совершенно уничтожены и погибли, а теперь там видны лишь широко раскинувшиеся степи, где изредка встречаются звери да кОзаки. Дальше к югу есть еще кое-какие остатки черкесов (Circassorum). Это весьма дикий и воинственный народ, по происхождению и языку - русь. Далее, у Сарматских гор, живет народ руський (Rutenorum). У этих же гор находятся округа - Галицийский (Haliciensis), некогда называвшийся Галлицией (Gallicia), и Премысльский, а среди гор Сарматских - округ Саноцкий. По направлению к центру Руси лежит Львовская (Leopoliensis) земля, а в ней хорошо укрепленный город того же имени с двумя замками - верхним и нижним. Это - столица Русии (ранее, до монголо-татарской навалы, столицей Русии был Киев). К северу идут округа Холмский, Луцкий и Бельзенский. Львовская же земля - в центре . Ограничена Русия - с юга Сарматскими горами и рекой Тирасом, которую жители называют Днестром (Niestr); с востока - Танаисом, Меотидами и Таврическим островом; с севера - Литвой, с запада - Польшей. Знаменитая река Борисфен, называемая жителями Днепром (Dinepr), течет из Московии, проходит через Литву и Русию под Смоленск и Киев. В нее впадает начинающая у города Хмельника на западе река Буг (Boh) . Пройдя около трехсот германских миль, Борисфен впадает в Понтийское море. Заметим , что здесь описываются времена соответствующие времени написания трактата (1517год). В Руси много вероисповеданий. Есть христианская религия, подчиненная римскому первосвященнику. Это господствующая и преобладающая, хотя представители ее немногочисленны. Другая вера, руська, следующая греческому обряду, более распространена и охватывает всю Русию. Третья вера - иудейская; ее сторонники иудеи - не ростовщики, как в христианских землях, а ремесленники, земледельцы или крупные купцы, часто держащие в своих руках общественные подати и налоги. Четвертая вера - армянская, преимущественно в городах Каменце и Львове. Армяне - весьма опытные купцы, доходящие с товарами до Каффы, Константинополя, египетской Александрии, Алькаира и стран Индии. Что касается духовных властей и пастырей христианских, то во главе их стоит во Львове руський и литовский митрополит. Ему подчинены епископы - киевский, каменецкий, премысльский, холмский, луцкий и медницкий. У руських глава - киевский митрополит (Киев некогда был столицей Русии). Ему подчинены владыки (wladicas) и епископы греческого обряда в Молдавии и Валахии, вплоть до реки Гистра или Дуная, а в Русии - епископы: во первых, холмский, затем во владениях литовцев - владимирский, или брестский; третий пинский или туровский (Mrowski), четвертый полоцкий, пятый луцкий, шестой смоленский и все вообще другие владыки и епископы в землях москов и в северных землях, им подвластных. Таким образом мы видим, что хоть Московия была отдельным государством (1517г), но религией подчинялась Митрополиту РУСИ (Львовско-киевской). Исидор, бывший киевский митрополит, по языку и образованию ученейший грек, во время папы Евгения IV прибыл поездом в сто лошадей на Флорентийский собор, и добившись унии с Римской церковью, вернулся в Русию. Но когда он прибыл миссией в Московию (Московская Церковь была подчинена Львовско-Киевской Церкви) и стал проповедовать подчинение Риму, московиты незаконно (на эту процедуру имел право только Константинопольский Собор) лишили его сана и предали смерти. Следует также обратить внимание на существенную деталь в жизни жителей Московии (1500-е годы), которая в свое время повергла в шок своей жестокостью даже татар: Пермскую (Permska) область (ареал обитания народа пермь), почитавшую идолов, князь Московский Иван, около двадцати лет тому назад принудил принять крещение по руському (Киевскому) или греческому обряду. Он поставил там владыку, то есть епископа, по имени Стефан , чтобы тот донес до них слово Божье, но дикари, по уходе князя, содрали с него кожу заживо и умертвили.
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01.01.2023 11:19 Ответить
ЗЫ... До нашего времени сохранились две буллы (послания) папы Иннокентия Александру Невскому - между прочим, сватавшему своего сына за дочь правителя Норвегии Гакона (Хокона), исповедовавшего римско-католический вариант христианской веры. В первой булле, датированной 22 января 1248 г., римский понтифик предлагал князю Александру, именуемому им «благородным мужем Александром герцогом Суздальским» (лат.: nobili viro Alexandro duci Susdaliensi), присоединиться, ПО ПРИМЕРУ ЕГО ПОКОЙНОГО ОТЦА ЯРОСЛАВА к Римской (католической) церкви, и просил его, в случае наступления татар, «извещать об этом наступлении братьев Тевтонского ордена, в Ливонии пребывающих, дабы...безотлагательно поразмыслить, каким образом с помощью Божией сим татарам мужественное сопротивление оказать». А во второй папской булле (датированной 15 сентября 1248 г.) римский понтифик обращался к князю, который в своем ответе на предыдущую буллу «со всяческим рвением испросил, чтобы (его) приобщили как члена к единой главе церкви через истинное послушание, в знак чего (он) предложил (папе) воздвигнуть в граде своем Плескове (Пскове) соборный храм (кафедральный собор) для латинян» (лат.: in Pleskowe civitate tua Latinorum Ecclesiam erigere cathedralem), уже как к светлейшему королю Новгорода» (лат.: illustri regi Nougardiae). Подробнее обо всем этом при желании можно прочитать в статье А.А. Горского «Два "неудобных" факта из биографии Александра Невского» // «Александр Невский и история России». Новгород, 1996, с. 84-75) и в книге Н.В. Кленова «Несостоявшиеся столицы Руси: Новгород, Тверь, Смоленск, Москва», М., 2011, с. 42-43).
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01.01.2023 11:21 Ответить

Першого січня 2023 року відзначається 114 річниця від дня народження лідера Організації Українських Націоналістів, символу українського спротиву - Степана Бандери.
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01.01.2023 10:05 Ответить
З Днем Народження, Степане Андрiевичу!!! 😍
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01.01.2023 13:57 Ответить
 
 