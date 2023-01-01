Ракетные атаки со стороны РФ могут угрожать Украине и после победы, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Победа Украины в войне, а это выход Вооруженных сил Украины на границы по состоянию на 1991 год, не может обезопасить Украину от дальнейших обстрелов со стороны России.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Практическая плоскость - в начале выход на админграницы 91-го года, дальше уже все остальное. Когда мы вышли на границы 91-го года, можно как после окончания Второй мировой войны 9 мая отмечать, ну, у нас будет какая-то другая дата", - сказал он.
Буданов отметил, что это все же не является окончанием всех процессов войны. По его мнению, уже после победы Украины РФ может запускать несколько ракет в месяц.
"Остановит ли Россия свой террор? Они же могут дальше делать пограничные обстрелы и запускать 2-3 ракеты в месяц ...достаточно много есть вопросов", - добавил глава ГУР.
Он также отметил, что после победы появятся и другие вопросы, с которыми необходимо будет разобраться.
"Далее же надо восстанавливать страну, дать ответ, что делать с людьми, которые 8 лет жили в оккупации, что делать с теми, кто воевал против", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Джерело: https://censor.net/ua/n3390625
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это я к этой его умной мысли
новосибірський "новатор" (калібри"), Воткінськ й "Воткінський завод" (Іскандери), московський "авангард" (С200/300/400)
Мордор має зникнути!
А Українців-з новим роком! Роком нашої ПЕРЕМОГИ!!!
Тому для показу громадянам обстріли будуть
Все інше треба виробляти разом з партнерами для захисту.
Коли ми вийшли на кордони 91-го року, можна як після закінчення Другої світової війни 9 травня відзначати, ну, у нас буде якась інша дата", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3390625
Проходить прискорена штучна лугандонизація окупованих територій України у всіх сферах і напрямках. Закладуються міни сповільненої дії майбутньої нестабільності.
І це стане проблемою на десятиліття. І до війни населення було заражене пропогандою Кремля - було по своїй суті антиукраїнським, ворожим до всього українського.
Соціальне перекотиполе завжди буде шкідником. І буде перетворювати землю в соціальний смітник.
Значні території залишаться без КОРІННОГО населення.
США, В.Британія, НАТО, ЕС не будуть відкрито воювати в Україні, але зброю, **********, військове спорядження, навчання володіння зброєю, гроші для підтримки УКраїни дають і будуть давати !ʼ!!
Ця гидота ніколи не заспокоїться,на жаль це факт...
ПВО на красной площади...🤣🦍🦍🦍рабZeя встань с КолеН🤣🦍
ТАК цю ракову кацапоморду прогресуючу пухлино підоросів разом з її метастазами, типу йовбака орбана,башада аль асада та ібрагіма райсі треба оперативно оргентно знищити та ліквідувати на віки...!!!
Підоросія має бути спалена, зруйнована та замінована на віки до уральських гір і від КУБАНІ до архангельська…!!!
Усі окуповані земі підоросією мають бути повернуті державам у котрих вони були ВКРАДЕНІ, Карелія - Фінляндії, Калініградська область - ФРН та Польщі, Курили - Японії, Придністровя-Молдавії, Абхазія та Південа Осетія-Грузії, споконвічно історичні землі Кубань, Ростовська, Білгородська, частини Орловської, Курської, Воронежської та Брянської областей і частина Ставропольськог краю УКРАЇНІ…!!!
Василь Васильович Розанов (1856-19919 р.р. російський філософ)
Ми, московіти, споїли киргизів, чемерис, бурят та інших.
Пограбували Арменію та Грузію.
Заборонили навіть богослужіння на грузинській мові, обікрали найбагатшу Україну.
Європі ми дали анархістів П.Кропоткіна, М.Буніна, апостолів руїн та терору Шигальова, Нєчаєва, Леніні і т.п. Моральний бруд.
Московія-це чудовище, котрим навіть у пеклі би погребували і виюлювали б на землю.
Алексей Толстой писав (1817-1875)
"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ ПАДАЛІ ПІДОРОСІЇ...!!!
Лучше бы молчал. Мог бы сойти за умного.
«-
Перемога України у війні, а це вихід Збройних сил України на кордони станом на 1991 рік.»
1. Посмотрите на лицо- ума палата…
2. Не понимает, что выход на кордон это еще не победа (выход войск антигитлеровсой коалиции на границы Германии не был победой).
3. Называет проблемы, которые надо будет решать :
«дати відповідь, що робити з людьми, які вісім років жили в окупації, що робити з тими, хто воював проти",…
Что делать?!
Да, ты должен это знать еще вчера! Уже иметь ответ на вопросы-
Что делать? И Как делать?
Вся программа должна быть расписана до мелочей!