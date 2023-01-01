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Ракетные атаки со стороны РФ могут угрожать Украине и после победы, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буданов

Победа Украины в войне, а это выход Вооруженных сил Украины на границы по состоянию на 1991 год, не может обезопасить Украину от дальнейших обстрелов со стороны России.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Практическая плоскость - в начале выход на админграницы 91-го года, дальше уже все остальное. Когда мы вышли на границы 91-го года, можно как после окончания Второй мировой войны 9 мая отмечать, ну, у нас будет какая-то другая дата", - сказал он.

Буданов отметил, что это все же не является окончанием всех процессов войны. По его мнению, уже после победы Украины РФ может запускать несколько ракет в месяц.

"Остановит ли Россия свой террор? Они же могут дальше делать пограничные обстрелы и запускать 2-3 ракеты в месяц ...достаточно много есть вопросов", - добавил глава ГУР.

Он также отметил, что после победы появятся и другие вопросы, с которыми необходимо будет разобраться.

"Далее же надо восстанавливать страну, дать ответ, что делать с людьми, которые 8 лет жили в оккупации, что делать с теми, кто воевал против", - добавил он.

Читайте также: Россия испытывает проблемы со стратегической авиацией, поэтому некоторые ракеты не долетают до целей, - Буданов
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Топ комментарии
+30
Я тут вже пів-року пишу, що даже коли віб'ємо кацапів з України вони будуть далі лупити ракетами зі своєї території!
Мордор має зникнути!
А Українців-з новим роком! Роком нашої ПЕРЕМОГИ!!!
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01.01.2023 09:32
+18
Параша бьёт по Украине со своей территории с 2014-го года, а этот "пророк" только сейчас проснулся.
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01.01.2023 09:35
+12
для України і українців справжньою Перемогою, у цій війні за Незалежність України від мацковії, буде розвал паРаші )(уйло на 10-20 незалежних країн !!!
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01.01.2023 09:42
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Правила форума Совет форумчан
Друга світова закінчилась 2 вересня єсішо...
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01.01.2023 09:28 Ответить
2-3 ракеты запускают из Сектора Газа в сторону Израиля и это в неделю.
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01.01.2023 10:57 Ответить
Они же могут дальше делать пограничные обстрелы и запускать 2-3 ракеты в месяц...
Джерело: https://censor.net/ua/n3390625
-----
это я к этой его умной мысли
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01.01.2023 11:00 Ответить
Кацапські ракетні заводи зачекалися бавовни.
новосибірський "новатор" (калібри"), Воткінськ й "Воткінський завод" (Іскандери), московський "авангард" (С200/300/400)
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01.01.2023 13:13 Ответить
Я тут вже пів-року пишу, що даже коли віб'ємо кацапів з України вони будуть далі лупити ракетами зі своєї території!
Мордор має зникнути!
А Українців-з новим роком! Роком нашої ПЕРЕМОГИ!!!
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01.01.2023 09:32 Ответить
"я вже тут пів року пишу" 👍🤣 це що? вимога визнання спільнотаю свого неаби якого розуму?😂 визнаємо, коли у твоїх коментарях нарешті зникнуть русизми "даже", що ти принаймні володієш українською на рівні початкової освіти, Слава Україні!...
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01.01.2023 10:32 Ответить
Мені срати на ті тридцять лайків і на тебе, чмошника недоумка, особисто)) путєн теж має багато лайків...
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02.01.2023 18:11 Ответить
олігофренко)) нікому ти нічого не зробиш)) я тобі, інваліду, навіть нічого не бажаю, у тебе усе вже є, окрім дітей, слава Богу...
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02.01.2023 23:30 Ответить
Звісно і після звільнення будуть обстріли бо кацапи не будуть вірити в те що їх прогнали вони досі вважають що Херсон їхній - з Херсона вигнали а рашисти видають бажане за дійсне.
Тому для показу громадянам обстріли будуть
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01.01.2023 09:32 Ответить
.ука , зла не хватает... шо делать с теми , кто воевал против. На.уя кировоградские и желтоводские урановые копальнi? Правильно, чтобы восстановить свой ядерный потенциал, чтобы кацапы , после нашей победы, не запускали по нам ракеты пару раз в месяц.
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01.01.2023 09:33 Ответить
Нам не дозволять мати свою яз...
Все інше треба виробляти разом з партнерами для захисту.
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01.01.2023 10:50 Ответить
Уже есть.
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01.01.2023 11:02 Ответить
Что есть? Может хватит фантазировать?
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01.01.2023 12:36 Ответить
щоб ми вийшли на межі 91-го року начальник розвідки повинен працювати так що б не залишалася часу не тільки на інтерв'ю нон-стоп, а навіть на доповіді главкому. Ранок починається з читання газет із черговими роздумами Буданова👇

Коли ми вийшли на кордони 91-го року, можна як після закінчення Другої світової війни 9 травня відзначати, ну, у нас буде якась інша дата", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3390625
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01.01.2023 09:35 Ответить
Про це що й ви написали я писвав вчора. Хочу додати таке: ви уявляєте що під час ДСВ глава абверу канаріс не виходив з редакції"фолькіше беобахтер"? А начальник гу контррозвідки"смєрш" з редакції газети"правда"? Коли в нашій Державі закінчиться ера базікалів?
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01.01.2023 09:54 Ответить
Параша бьёт по Украине со своей территории с 2014-го года, а этот "пророк" только сейчас проснулся.
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01.01.2023 09:35 Ответить
Далі ж треба відновлювати країну, дати відповідь, що робити з людьми, які вісім років жили в окупації, що робити з тими, хто воював проти",

Проходить прискорена штучна лугандонизація окупованих територій України у всіх сферах і напрямках. Закладуються міни сповільненої дії майбутньої нестабільності.

І це стане проблемою на десятиліття. І до війни населення було заражене пропогандою Кремля - було по своїй суті антиукраїнським, ворожим до всього українського.
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01.01.2023 09:36 Ответить
Як що робити?! Нафіг з України, і без зайвих слів!!! Можна даже і копняками!
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01.01.2023 09:49 Ответить
Що робить конктрету територією БАТЬКІВЩИНОЮ для поколінь?

Соціальне перекотиполе завжди буде шкідником. І буде перетворювати землю в соціальний смітник.

Значні території залишаться без КОРІННОГО населення.
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01.01.2023 10:03 Ответить
***,замість мрій про майбутнє краще би відігнали орочню з лівобережжя Херсонщини.
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01.01.2023 09:36 Ответить
Уму не постижимо, на чем только держится Украина с этими зебилами... Залужный - наш президент, мож он загербицидит наше поле (от сорняков).
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01.01.2023 09:38 Ответить
ну так !!! капітуляцію 3Рейх вчергове, на цей раз остаточно, підписав 8 травня 1945 року, тому "9мая" видумана комуно-кацапами дата, міфічної "побіди" у міфічній, придуманій капсбкою, окупаційною пропагандою "вов" !!!


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01.01.2023 09:38 Ответить
І це для нас насправді небезпечно. Бо рашистів фізично в кілька разів більше.
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01.01.2023 10:06 Ответить
2Світову виграла антигітлерівська коаліція народів очолювана США і В.Британією !!! у 3Світову США і В.Британія з УКраїною, українцями, а не нащадками червонопих комуно-нацистів !!!!
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01.01.2023 10:10 Ответить
На відмінність, коаліції все ж поки що немає. Американці і британці не воюють фізично своїми солдатами, на відміну від другої світової.
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01.01.2023 10:59 Ответить
ви помиляєтеся !!! коаліція є !!! практично 1 раз у місяць міністри оборони країн коаліції збираються очно, або в режимі відеоконфренції, у форматі Рамштайн !!!
США, В.Британія, НАТО, ЕС не будуть відкрито воювати в Україні, але зброю, **********, військове спорядження, навчання володіння зброєю, гроші для підтримки УКраїни дають і будуть давати !ʼ!!
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01.01.2023 11:04 Ответить
А тепер видіхніть і послухайте ще раз: Кількість людей-це наше найслабше місце. Нам можуть дати гроші та зброю, спорядженя, але людей в ращці завжди буде більше. Потрібно це якось враховувати.
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01.01.2023 11:44 Ответить
це вже враховують США, В.Британія, інші союзники України по ЕС, НАТО постачанням новітніх набоїв до Хаймарсів, м777, Цезарів, Арчерів, Панцерфайстів, тощо !!! Скоро на підході Абрамси,Ф15, 16, тощо !!! зараз, не 2Світова, воює техніка, а не як у кацапів, безправні раби !!!
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01.01.2023 11:50 Ответить
Сподіваюсь, що вони враховають цей дуже важливий фактор
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01.01.2023 12:17 Ответить
Одні блд.ванги та статисти.
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01.01.2023 09:38 Ответить
для України і українців справжньою Перемогою, у цій війні за Незалежність України від мацковії, буде розвал паРаші )(уйло на 10-20 незалежних країн !!!
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01.01.2023 09:42 Ответить
Влупим разів 10 по москві -- таи успокояця .
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01.01.2023 09:46 Ответить
І знову Буданов... Вихід на кордони 1991 - це ще не перемога, війну треба переносити на територію мордора.
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01.01.2023 09:49 Ответить
Ти ж повернешься до України і підеш воювати на територію мордора,чи як?
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01.01.2023 10:07 Ответить
А ти накуя
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01.01.2023 11:01 Ответить
ВОРОГ БУДЕ РОЗБИТИЙ, ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ, СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ПІДАРАСАМ!!!!!
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01.01.2023 09:50 Ответить
для того, щоб кровожадна рашистська скотина перестала обстрілювати Україну, Україні варто мати ДЕ- КІЛЬКА своїх МБР із ядерними боєголовками і мають вони бути націлені на мацкваабад .
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01.01.2023 09:51 Ответить
Значить то буде ще не перемога .
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01.01.2023 09:51 Ответить
Буданову нравится роль "прорицателя", не вылазит с экранов со своими "прогнозами". Победа наступит только с развалом Мордора. Это как во 2МВ не взять Берлин.
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01.01.2023 09:52 Ответить
це вже на десятиліття , як Ізраіль і сектор газа
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01.01.2023 09:57 Ответить
В Ізраїлі літаки літають по всьому світі Ну а як повітряний простір буде працювати тоді ?коли деокупуемо все а вони можуть запускати, як каже Буданов,як пассажирські літаки будуть літати якщо воений стан закінчиться і кордони повернуться,в кацапів москва і інші аеропорти весь час працюють літають по світу закриті тільки прикордонні кілька міст обл с Україной
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01.01.2023 10:08 Ответить
Тоді це якесь інше слово, а не перемога.
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01.01.2023 09:59 Ответить
Вытеснение врага за территорию границы.
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01.01.2023 10:04 Ответить
Украину может обезопасить только пида рассия у приделах мастосранава мехесрань мудянскава балота.
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01.01.2023 10:02 Ответить
Вотетопарень,а мысль какая!Петух,как Херсон сдали?
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01.01.2023 10:06 Ответить
Війна з моцкалями триває вже майже 500 років ..., стадії різні... гаряча,економічна,мовна,пропагандонська,шантажна,політична, культурна ...і т.д. і т.п....
Ця гидота ніколи не заспокоїться,на жаль це факт...
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01.01.2023 10:09 Ответить
https://youtu.be/j4n3bXJ3xzA...

ПВО на красной площади...🤣🦍🦍🦍рабZeя встань с КолеН🤣🦍
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01.01.2023 10:21 Ответить
Поки паРаша не буде розділена на зони окупації,мир не настане!
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01.01.2023 10:35 Ответить
тому гундосікувідосіку треба нарешті порозумнішати і визнати пріоритет ракетної програми над "великим будівництвом"...
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01.01.2023 10:40 Ответить
Не буде цього, бо бабломойський то його всьо.
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01.01.2023 10:42 Ответить
Це дивлячись яку ви перемогу готуєте, підари зелені! Малороси ******! Немає інших слів, коли дивишся на ваші рила біля корита.
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01.01.2023 10:41 Ответить
Ідіот!
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01.01.2023 10:55 Ответить
Ще один Абдристович. Ти вже нарозповідав, що на НР в Крим зайдем.
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01.01.2023 11:09 Ответить
Тогда это не победа, а продолжение войны.
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01.01.2023 11:19 Ответить
Вони як починають давати інтерв'ю- думаєш: "пілять які нерозумні керують країною"....
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01.01.2023 11:20 Ответить
Николай Нестор Нагорняк, Вообще не вижу 🙈 ни каких проблем, оставить Лугандонцам вид на жительство, без права голосовать и быть избранными . Ввести экзамен Української мови , та историі.
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01.01.2023 11:20 Ответить
Потрібна повна демілітарізація Засрашки й заборона мати та виробляти ракети!
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01.01.2023 11:22 Ответить
Какого фашизма, ******* руснявое?
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01.01.2023 12:39 Ответить
А ми їх асфальтом закидати будемо?
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01.01.2023 12:23 Ответить
"Победа Украины" - это лишить московию без "армии и флота", без оружия - с запретом на его покупку и изготовление (исключение: луки и стрелы, холодное оружие)…
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01.01.2023 12:32 Ответить
Идиот...яке 9травня... Для нормальнного людства 8.
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01.01.2023 12:41 Ответить
Яка розумна людина...
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01.01.2023 13:04 Ответить
Не можуть. Бо після перемоги не буде росії
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01.01.2023 13:30 Ответить
Вот поэтому надо создавать зону безопасности вдоль границы с украинской военной администрацией. Если обстрелы продолжатся - расширять ее
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01.01.2023 13:32 Ответить
УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗРОБИТИ УСЕ У 2023 році ЩОБ ПІДНЯТИ НА БОРОТЬБУ УСІ АНЕКСОВАНІ НАРОДИ КАВКАЗУ, ТА ЄВРОПИ, та підоросії, ЩОБ УВЕСЬ ЦЕЙ скрєпостан кацапомордої орди підоросії катів, вбивць, анархістів, комуністів, терористів, злодіїв, зеків, тупорилих манкуртів рабсссрівських бомжів, повій та нагуляних піонеро-комсомольських байстрюків та нквсно-кгбешно-фсбешних діддомовських ублюдків з «КРАЇНИ ШКІД»навіки зникла з світового простору ГРОМАДИ ЗЕМЛІ...!!!
ТАК цю ракову кацапоморду прогресуючу пухлино підоросів разом з її метастазами, типу йовбака орбана,башада аль асада та ібрагіма райсі треба оперативно оргентно знищити та ліквідувати на віки...!!!

Підоросія має бути спалена, зруйнована та замінована на віки до уральських гір і від КУБАНІ до архангельська…!!!

Усі окуповані земі підоросією мають бути повернуті державам у котрих вони були ВКРАДЕНІ, Карелія - Фінляндії, Калініградська область - ФРН та Польщі, Курили - Японії, Придністровя-Молдавії, Абхазія та Південа Осетія-Грузії, споконвічно історичні землі Кубань, Ростовська, Білгородська, частини Орловської, Курської, Воронежської та Брянської областей і частина Ставропольськог краю УКРАЇНІ…!!!

Василь Васильович Розанов (1856-19919 р.р. російський філософ)

Ми, московіти, споїли киргизів, чемерис, бурят та інших.
Пограбували Арменію та Грузію.
Заборонили навіть богослужіння на грузинській мові, обікрали найбагатшу Україну.
Європі ми дали анархістів П.Кропоткіна, М.Буніна, апостолів руїн та терору Шигальова, Нєчаєва, Леніні і т.п. Моральний бруд.
Московія-це чудовище, котрим навіть у пеклі би погребували і виюлювали б на землю.

Алексей Толстой писав (1817-1875)

"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!

СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ ПАДАЛІ ПІДОРОСІЇ...!!!
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01.01.2023 13:45 Ответить
Да, он просто тупой!

Лучше бы молчал. Мог бы сойти за умного.

«-

Перемога України у війні, а це вихід Збройних сил України на кордони станом на 1991 рік.»

1. Посмотрите на лицо- ума палата…

2. Не понимает, что выход на кордон это еще не победа (выход войск антигитлеровсой коалиции на границы Германии не был победой).

3. Называет проблемы, которые надо будет решать :

«дати відповідь, що робити з людьми, які вісім років жили в окупації, що робити з тими, хто воював проти",…

Что делать?!

Да, ты должен это знать еще вчера! Уже иметь ответ на вопросы-
Что делать? И Как делать?
Вся программа должна быть расписана до мелочей!
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01.01.2023 14:04 Ответить
ви б краще почитали біографію людини особливо про операцію в Криму, а тоді б вже писали подібне
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01.01.2023 17:07 Ответить
*** буду АРАкул як трахамудія малєнькій гогі.
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02.01.2023 10:19 Ответить
 
 