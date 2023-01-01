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Посол Бринк об атаке дронами в новогоднюю ночь: Трусливо. Путин до сих пор не понимает, что украинцы сделаны из железа

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,шахед

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк назвала атаку российских оккупантов в новогоднюю ночь трусливой и заявила, что в Соединенных Штатах уверены в победе Украины в 2023 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщило диппредставительство США.

"Невероятно. Россия трусливо напала на Украину в первые часы нового года. Но, похоже, Путин до сих пор не понимает, что украинцы сделаны из железа. Америка уверена, что Украина победит в 2023 году. Слава Украине!" – отметила Бринк.

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Топ комментарии
+19
Поставлений Німеччиною ЗРК IRIS-T показав приголомшливу ефективність.

За словами Віталія Кличка, показники ефективності IRIS-T, який несе чергування у Київській області, становлять "100 пострілів - 100 влучень".
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01.01.2023 10:13
+18
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.01.2023 10:14
+15
Українці так, а зе малороси як і кацапи-з гімна.
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01.01.2023 10:14
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Поставлений Німеччиною ЗРК IRIS-T показав приголомшливу ефективність.

За словами Віталія Кличка, показники ефективності IRIS-T, який несе чергування у Київській області, становлять "100 пострілів - 100 влучень".
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01.01.2023 10:13 Ответить
І до Бахмута з'їздив - респект чемпіону
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01.01.2023 11:14 Ответить
Українці так, а зе малороси як і кацапи-з гімна.
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01.01.2023 10:14 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.01.2023 10:14 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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01.01.2023 10:44 Ответить
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01.01.2023 10:47 Ответить
***...ті московити, вони досі не розуміють, -чим більше стискати пружину, тим сильніша буде віддача. Пора переходити від теорії до практики-викладати предмет буде ЗСУ.
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01.01.2023 11:09 Ответить
Боже, бережи Америку - дякуємо за підтримку. Бл@дь, десь там, за океанами, де ходять вниз головами, і їм не байдуже. Ну, власне, інтереси теж є, але здавалося б, навіщо їм той головняк? Ще раз - дякуємо.
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01.01.2023 11:11 Ответить
Компліменти від американки, звісно, приємні. Але ліпше було б, щоб замість компліментів давали танки. Бодай за lend-lease-ом (він передбачає повернення чи оплату, бо до сьогодні все дається безкоштовно і назавжди).
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01.01.2023 11:15 Ответить
Тепер я розумію, чому Байден відмовляється поставляти танки, авіацію і ракети дальнього радіусу дії. Адже українці, які зроблені із заліза не тільки є безсмертними, але й виграють голими руками. Це сумний жарт. Українці не кіборги із заліза, а люди з ніжної плоті. На жпль, ніжна плоть рветься і нищиться кацапським залізом, спричиняючи смерть її власника. Єдине, що в українців справді із заліза - це дух. Що тіло рве до бою. І цей дух потребує залізної зброї. Пора це зрозуміти декому на Заході.
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01.01.2023 11:16 Ответить
Героям Слава, пані Брінк !
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01.01.2023 12:17 Ответить
Тупоголовые ватники даже не могут правильно по русски писать.
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01.01.2023 12:19 Ответить
 
 