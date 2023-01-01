"Русский военный корабль...": в посольстве США под новогодний обстрел избрали любимую фразу 2022 года

Американские дипломаты в Киеве провели новогоднюю ночь в укрытии посольства из-за воздушных тревог и рассказали, что за это время избрали фразой года послание для российского корабля.

Об этом рассказали в официальном Twitter посольства США, передает Цензор.НЕТ.

"В укрытии сегодня ночью, во время безжалостных обстрелов РФ по Украине, дипломаты американского посольства в Киеве провели опрос о нашей любимой фразе 2022 года. Победителем, без неожиданности, стал "Русский военный корабль…", - отметили в посольстве.

Читайте также: Спасибо за мастерство украинской ПВО, Украина победит, - посольство США