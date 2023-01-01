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"Русский военный корабль...": в посольстве США под новогодний обстрел избрали любимую фразу 2022 года

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

корабль

Американские дипломаты в Киеве провели новогоднюю ночь в укрытии посольства из-за воздушных тревог и рассказали, что за это время избрали фразой года послание для российского корабля.

Об этом рассказали в официальном Twitter посольства США, передает Цензор.НЕТ.

"В укрытии сегодня ночью, во время безжалостных обстрелов РФ по Украине, дипломаты американского посольства в Киеве провели опрос о нашей любимой фразе 2022 года. Победителем, без неожиданности, стал "Русский военный корабль…", - отметили в посольстве.

Читайте также: Спасибо за мастерство украинской ПВО, Украина победит, - посольство США
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Топ комментарии
+40
Боже бережи Америку та її дипломатів!
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01.01.2023 10:29
+9
Люблю американцев.
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01.01.2023 12:15
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Боже бережи Америку та її дипломатів!
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01.01.2023 10:29 Ответить
От що значить посидіти пару годин в бомбосховищі-враз мозги стають на місце. От раніше і Штанмаєру враз "прозрірось"
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01.01.2023 11:31 Ответить
Можливо, що і так, але хамити нашим американським друзям це неправильно.
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01.01.2023 12:24 Ответить
а это они ещё не начинали...!
свиноцабаки дохнут как мухи...!
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01.01.2023 12:10 Ответить
ты не разделяй своих свиноцабак - это делают ЗСУ...
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01.01.2023 15:54 Ответить
Ты это о чем?
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01.01.2023 16:40 Ответить
как сказать - с падением рынка на треть и инфляцией более 8% которая не особо собирается снижаться это далеко не самый лучший год
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01.01.2023 18:37 Ответить
Люблю американцев.
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01.01.2023 12:15 Ответить


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01.01.2023 12:59 Ответить
А що, гарна ідея!
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01.01.2023 13:50 Ответить
Які кончені,кожного дня скативаються все ніжче!!!
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01.01.2023 21:41 Ответить
Так хто автор крилатой фрази ?
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01.01.2023 17:51 Ответить
Боже ! до чего ж я люблю Америку !! Ещ ё с 12 лет..с 5-го класса...когда принёс в класс игрушеных пластмассовых американских солдатиков на танках)))) вызвали к директору..провели расследование...но заткнулись, узнав что выменял на марки у сына московского генерала,прибывшего в наш засекреченый военный городок на Урале)))) с тех пор дисиденствую где попало и как могу)))
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01.01.2023 19:08 Ответить
 
 