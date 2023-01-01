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Задержан мужчина, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле, - полиция Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

салют

Полиция Киева задержала мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле. Несмотря на неоднократные предупреждения правоохранительных органов, местный житель пренебрег запретом на использование пиротехнических изделий во время действия военного положения.

Теперь ему грозит до пяти лет ограничение свободы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

"Около полуночи в столичную полицию поступило несколько сообщений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты. Соответствующее видео с фейерверками распространилось также во многих телеграм-каналах. Правоохранители зарегистрировали обращения и немедленно приступили к поискам причастных лиц", - говорится в сообщении.

В результате полицейские установили, что фейерверки запускались в жилом дворе по улице Константиновской. С места происшествия следователи изъяли использованную пусковую установку. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители при силовой поддержке бойцов полка № 1 установили предполагаемого подозреваемого и провели в его квартире безотлагательный обыск.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли крышку от использованного фейерверка. 47-летний киевлянин задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полицейские Подольского управления полиции начали уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Фигуранту грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

Задержан мужчина, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле, - полиция Киева 01
Задержан мужчина, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле, - полиция Киева 02
Задержан мужчина, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле, - полиция Киева 03
Задержан мужчина, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле, - полиция Киева 04
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Топ комментарии
+45
А у нас народ поліцію "напрягать" не став Перед самим Новим Роком зателефонував товариш - у нього в дворі якась "вата" вирішила фейєрверк запустить Та ще й по московському часу Хтось з балкона жбурнув пусту скляну банку Вцілив гарно - бо жінка кричала щоб везли когось до лікаря
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01.01.2023 13:22
+37
47-річний киянин цілко підпадає під мобілізацію. Любителя гострих відчуттів-- на передову, не в тюрму.
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01.01.2023 12:59
+36
от на передову нехай окопи риє..феєрверщик.
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01.01.2023 13:00
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Правила форума Совет форумчан
сраці.
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01.01.2023 13:42 Ответить
Дебілоїд !!!
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01.01.2023 12:58 Ответить
Це точно.
Я відразу подумав - років 15-16.... а 47.. - це вже діагноз.
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01.01.2023 14:24 Ответить
Де купив?
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01.01.2023 12:58 Ответить
от на передову нехай окопи риє..феєрверщик.
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01.01.2023 13:00 Ответить
В Москве горит ресторан «Тарас Бульба»https://t.me/bnkbel/105076
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01.01.2023 13:07 Ответить
Нам років 10 тому щось подібне подарували.
Стояло у кладовці років 7, потім я його викинув.
Може і в цього придурка з торішнього НР лишилось?
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01.01.2023 13:25 Ответить
47-річний киянин цілко підпадає під мобілізацію. Любителя гострих відчуттів-- на передову, не в тюрму.
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01.01.2023 12:59 Ответить
На який біс він там потрібен? Хто з бійців зможе відчувати себе спокійно, коли поряд чи за спиною такий виродок?
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01.01.2023 13:02 Ответить
Окопи рити в 2 лінії згодиться.
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01.01.2023 13:08 Ответить
В евакуаційну команду - збирати і возити 200 - як наших так і руzzкіх. Робота не з приємних
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01.01.2023 13:34 Ответить
У нас було тихо, хоча очікував що теж знайдуться ідіоти.
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01.01.2023 12:59 Ответить
А у нас народ поліцію "напрягать" не став Перед самим Новим Роком зателефонував товариш - у нього в дворі якась "вата" вирішила фейєрверк запустить Та ще й по московському часу Хтось з балкона жбурнув пусту скляну банку Вцілив гарно - бо жінка кричала щоб везли когось до лікаря
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01.01.2023 13:22 Ответить
Готовий фахівець РСЗВ, нє? Заряджаючим, як мінімум.
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01.01.2023 13:00 Ответить
але спочатку варто булоб цього кнура добряче ********** щоб лікувався з півроку
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01.01.2023 13:01 Ответить
Хочеться жити як на Засрашці де Поліція може пи#дити людей? Підказати напрямок руху?
Бо в Україні такого (відпи#дити щоб лікувався) НЕ БУДЕ, ЗА ТЕ БОРОЛИСЯ Й БОРОТЬБА ТРИВАЄ!
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01.01.2023 13:05 Ответить
от ти дурний аж крутишся. де я казав щоб полицаї **********? я за пересічних посполитих казав, а якби і поліцаї ********** то були б праві. але тобі дурню того незрозуміти бо ти не знаєш шо таке коли ракети над головою летять
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01.01.2023 13:10 Ответить
Бидло тупе, якщо Поліції надати воли пи#дити то "за що" вони знайдуть, якщо тебе влаштовує таке то ти бидлан можеш переїхати у країни де Поліція так може робити а тягнути те в Україну НЕ ТРЕБА!!!
P. S. СКІЛЬКИ ЩЕ БИДЛО-ДУРНІВ В КРАЇНІ..... ЖАХ.
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01.01.2023 13:19 Ответить
бидло тупе тут тілько ти. бо ти сидиш за кордоном і повчаєш що та як нам тут робити. приїзди, йди до воєнкомату, повоюй хоч трошки і потім може в тебе зявиться право голосу а до тих пір сиди і не гавкай про те як нам тут чинити
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01.01.2023 15:27 Ответить
Тупе, тільки люди з досвідом нормальних країн можуть допомогти збудувати нормальну країну. А самі це біг по колу з граблями, але тобі недорозвиненому бидлу того не зрозуміти!
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01.01.2023 16:28 Ответить
засунь свій досвід собі у сраку
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01.01.2023 17:29 Ответить
Не ображайте, а тим більше людину яка каже правду. Не має поліція права виконувати протиправні дії. Маєте бажання, то наділите її такими правами відносно себе.
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01.01.2023 15:59 Ответить
Можна і по єврпейськи - вкатити іски за порушення здоров'я спричинені тими вибухами і пустити того клована по світу без штанів. Мабуть тоді він сам заволає що краще б відп***ли.
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01.01.2023 13:21 Ответить
Саня Тузик - ще один казкарь. Де ти таке бачив? Не кацап брехливий часом? Напиши : путин-*****, рф- страна террорист, кацап- раб *********** на швабре. Щоб впевнитись що ти не кацап.
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01.01.2023 14:03 Ответить
О, бидлота тупорила - ти себе повністю викрив. А ще плів тут про верховенство права)) Що ж тебе так розлютило в моєму допису?!!

Те чого ти раптом вирішив що можеш від мене вимагати написати - я пишу у кожному своєму пості, але не по твоїй вимозі, обісраний ти вишкребок))
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01.01.2023 15:24 Ответить
Не поліція мала віддухопелити, а дружина! Я б точно качалки надавала по горбу!
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01.01.2023 13:44 Ответить
"Пріколно" жити вашому чоловіку...
У Британії кажуть - "дві погани дії не роблять гарну". (-) + (-) не дорівнює +.
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01.01.2023 14:06 Ответить
Та не пнися ти, "британець", все вже зрозуміло про тебе.
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01.01.2023 15:25 Ответить
І можна булоб, не обтяжувати суд...
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01.01.2023 13:10 Ответить
Просто довбойоб. Не факт що знає що в країні війна.
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01.01.2023 13:02 Ответить
В окоп його, хай почує пару прильотів поруч, надовго відіб'є бажання
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01.01.2023 13:02 Ответить
Посадіть років на 5, щоб був приклад, що закони у воєнний час треба виконувати
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01.01.2023 13:03 Ответить
5ть то забагато, на пів року або рік було б саме те, хочаб домашнього арешту.
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01.01.2023 13:07 Ответить
обмеження волі - це не позбавлення волі... или как говорят в народе - условное.
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01.01.2023 13:07 Ответить
І що ще "краще" - гарантована "броня" від мобілізації.
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01.01.2023 13:09 Ответить
Интересно, а если бы своим фейерверком сбил шахеда, наградили бы?)
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01.01.2023 13:04 Ответить
Скорее, что ПВО запутает, и какой-то момпед из-за него мог проскочить.
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01.01.2023 13:45 Ответить
проверьте связь с рф, не удивлюсь, если ему за это заплатили
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01.01.2023 13:04 Ответить
Вот уйобіще, може сепар який?
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01.01.2023 13:04 Ответить
Типове бичво
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01.01.2023 13:08 Ответить
йому в тюрму тільки на користь, хоч схудне. І може порозумнішає. ...Хоча це навряд чи
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01.01.2023 13:07 Ответить
O , smatrju , dresscod - ruskii ...tut nada po jebalu
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01.01.2023 13:08 Ответить
У чудака все в житті класно, ніяких проблем немає, шнапс, гроші і секс вже не спасають, захотілося гострих почуттів всеосяжно і прилюдно. Чи відає урод, що фейерверки дуже ускладнюють і дезорганізують роботу систем ППО і ПРО. Так і в балбеса кацапська ракета або дрон можуть вцілити, що не було б великою втратою, але як щодо інших людей і споруд, якщо пропустять. Тут або тюрьма або грохнути, ніяких фронтів і условок.
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01.01.2023 13:11 Ответить
Шо в Украіні віина може и здогадується а про піротехніку ні слухом ні духом .
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01.01.2023 13:14 Ответить
бляха муха, лучше бы ты дядька 320 вагонов гуманитарки украл, а так на "зону поедешь"
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01.01.2023 13:15 Ответить
Хотя би один з міддю -- як путін починав .
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01.01.2023 13:19 Ответить
Блеать, ну как можно быть таким конченным!?
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01.01.2023 13:16 Ответить
типовий хряк який ложив на все і всіх...поламати роги щоб запамятав на всю оставшуюся жисть
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01.01.2023 13:17 Ответить
Підар в адідасах.
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01.01.2023 13:17 Ответить
100% рашистське заслане бидло 😠
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01.01.2023 13:25 Ответить
Дебил , наверно, местный (у нас на районе)..
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01.01.2023 13:26 Ответить
У нас в місті (у всякому випадку у моєму районі) жодного салюту, петарди чи феєрверку не було - люди поставилися з розумінням і це свідчить про позитивні зміни в суспільстві. Стосовно цього бовдура, то на мою думку він має отримати максимально можливе покарання - зрештою, він не дитина яка могла чогось не знати чи не розуміти, а здоровий бицюра, який вирішив, що його бажання розважитися понад усе, відтак, має відповідати за свої дії. Жодних пом'якшувальних обставин тут бути не може.
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01.01.2023 13:26 Ответить
Чорта з рогами відправити на передову
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01.01.2023 13:27 Ответить
Ну прислали вже таких чортів після попадоса , на передок і шо ? Шарахаються від них всі ,як від прокажених ...Ніхуа довірить нізя , нахер це треба ... Придумали ...
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01.01.2023 14:12 Ответить
Ви особисто були на передовій, чи байки розповідаєте дивано бункерних ослойобів Подоляка чи Арестовича
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01.01.2023 19:03 Ответить
Окупанти заявили, що "зарахували" вкраденого херсонського єнота до вишу в Мелітополі
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01.01.2023 13:30 Ответить
я тоже чуть плакал...посмотрите как он несчастен брат-Енот...
суки кацарылые... одни беды от них... даже пушистикам...
а шо куда-то там зачислили - то дебилы-дебилами - это факт
(жаль сальдо не загрыз!!!)
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01.01.2023 13:36 Ответить
В этой новости есть плюс - он див и поставлен на довольствие.
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01.01.2023 13:44 Ответить
Очепятка: он жив
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01.01.2023 16:14 Ответить
Воно і не дивно. У єнота розуму значно більше, ніж у будь-кого з окупантів та колаборантів. Мусить же в тому навчальному закладі бути хоч одна істота з ознаками мозкової діяльності.
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01.01.2023 13:44 Ответить
Бичок гламурний,думає все можна, на жаль ***** таких рагулів в країні ..Дати по сосалу і само собою заслужених 5 років
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01.01.2023 13:37 Ответить
Уверен, что кроме штрафа ему ничего не будет. Да и тот будет по цене нормального фейерверка.
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01.01.2023 13:37 Ответить
Прочитал с чувством глубокого удовлетворения. На Константиновской (недалеко от м. Шевченко) примерно за полчаса до полуночи этот организм выстрелил коробку петард. Зря я обломался звонить в полицию - решил, что он отстреляется и смоется до того, как мой звонок успеют принять. Но это чмо оказалось тупее и нахальнее, чем я мог предположить.
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01.01.2023 13:42 Ответить
М-дя, упущение в работе. Имею ввиду отвалить люлей , до приезда правоохоронцiв.
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01.01.2023 17:49 Ответить
На розмінування відправити на деокуповані міста, якщо так любить вибухи! Якщо потоланить, то лишиться живий, а ні, то '' пущай полєтаєт'' (с)!
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01.01.2023 13:48 Ответить
На бочку з порохом--пущай полєтаєт!!!
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01.01.2023 13:49 Ответить
Na peredok ******
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01.01.2023 14:03 Ответить
от же дебіл..я ще розумію підлітків коли таке роблять - енергію діти нікуди, цікавість та самовираження в колі таких же. А це придурок 47 років??? Що в нього в голові???
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01.01.2023 14:40 Ответить
ватный павка корчагин
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01.01.2023 17:47 Ответить
Зная что происходит в Украине , люди шарахаются от малейшего грохота , взрыва , шума , нервная система срабатывает мгновенно на корвалол , ибонитовая голова вынесла салюты , и начало куярить, Идиот....
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01.01.2023 14:43 Ответить
5 років в'язниці було б цілком непогано для цього осла недоумка напів-мажору, а іншим наукою
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01.01.2023 14:58 Ответить
Їба...ним-немає спокою.
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01.01.2023 15:06 Ответить
Гарна в опонентів вийшла "дискусія" Агов панове, кому уподібнюєтеся?
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01.01.2023 16:03 Ответить
А чему удивляетесь? Это мед.реформа Зебени, психов выпустили, никто их не лечит, никому не нужны, вот результат
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01.01.2023 16:53 Ответить
Отправьте его на передок под Бахмут, пусть сигнальщиком (сигнальные ракеты) послужит. Там настреляется до сыта….
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01.01.2023 17:27 Ответить
В жопу ему засунуть этой фейерверк и пускай сидит дома. Никому не нужна трусливая и мерзкая тварь на фронте. Максимум, на что он годен, это стирать шмотки без наличия электричества, в тазике стирать. И то поставив за ним смотрящего, чтобы выбил дурь из головы.
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01.01.2023 17:52 Ответить
Лабух 1976-го года рождения - это любитель игры в фантики от жвачек + кока кольный малый. Одним словом дурачок которому (гипотетически) может нравиться хутин и СССР. Тобто, это вата всех времен и народов(вата звичайна). Каароч, 5 лет кировоградских урановых рудников сделают свое дело, бо нам нужно восстанавливать свой ядерный потенциал. Да так, шо ему на перевоспитание уже за ненадобностью - на львовскую кичу.
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01.01.2023 17:52 Ответить
Відвезіть його в Бахмут, дайте йому в руки салют Джавелін і нехай запускає по окупантах цілодобово.
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01.01.2023 18:59 Ответить
Ти цього хотів - будуть тобі веселощі тепер
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01.01.2023 19:12 Ответить
Як не дав Господь мізків в 47 то вже і не дасть...В Бахмут до дерева привязати хай наслухається.
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01.01.2023 19:37 Ответить
В Німеччині цими петардами забавляються араби. щоб вони виздихали ці потвори.
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01.01.2023 22:31 Ответить
Это ж надо быть таким длб...законы не писаны
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02.01.2023 08:02 Ответить
піймали таки дов****ба. Сорок сім років прожив - ума не нажив. Якби це був якийсь малолітній балбес - це можна було б списати хоч на щось, але йому 47 років і я вважаю, що це позиція. Сєпар мабуть і путініст
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02.01.2023 13:42 Ответить
 
 