Задержан мужчина, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле, - полиция Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Полиция Киева задержала мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле. Несмотря на неоднократные предупреждения правоохранительных органов, местный житель пренебрег запретом на использование пиротехнических изделий во время действия военного положения.
Теперь ему грозит до пяти лет ограничение свободы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.
"Около полуночи в столичную полицию поступило несколько сообщений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты. Соответствующее видео с фейерверками распространилось также во многих телеграм-каналах. Правоохранители зарегистрировали обращения и немедленно приступили к поискам причастных лиц", - говорится в сообщении.
В результате полицейские установили, что фейерверки запускались в жилом дворе по улице Константиновской. С места происшествия следователи изъяли использованную пусковую установку. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители при силовой поддержке бойцов полка № 1 установили предполагаемого подозреваемого и провели в его квартире безотлагательный обыск.
В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли крышку от использованного фейерверка. 47-летний киевлянин задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Полицейские Подольского управления полиции начали уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Фигуранту грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.
Пожалуйста, подождите...
Я відразу подумав - років 15-16.... а 47.. - це вже діагноз.
Стояло у кладовці років 7, потім я його викинув.
Може і в цього придурка з торішнього НР лишилось?
Бо в Україні такого (відпи#дити щоб лікувався) НЕ БУДЕ, ЗА ТЕ БОРОЛИСЯ Й БОРОТЬБА ТРИВАЄ!
P. S. СКІЛЬКИ ЩЕ БИДЛО-ДУРНІВ В КРАЇНІ..... ЖАХ.
Те чого ти раптом вирішив що можеш від мене вимагати написати - я пишу у кожному своєму пості, але не по твоїй вимозі, обісраний ти вишкребок))
У Британії кажуть - "дві погани дії не роблять гарну". (-) + (-) не дорівнює +.
суки кацарылые... одни беды от них... даже пушистикам...
а шо куда-то там зачислили - то дебилы-дебилами - это факт
(жаль сальдо не загрыз!!!)