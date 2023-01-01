Задержан мужчина, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле, - полиция Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Киева задержала мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле. Несмотря на неоднократные предупреждения правоохранительных органов, местный житель пренебрег запретом на использование пиротехнических изделий во время действия военного положения.

Теперь ему грозит до пяти лет ограничение свободы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

"Около полуночи в столичную полицию поступило несколько сообщений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты. Соответствующее видео с фейерверками распространилось также во многих телеграм-каналах. Правоохранители зарегистрировали обращения и немедленно приступили к поискам причастных лиц", - говорится в сообщении.

В результате полицейские установили, что фейерверки запускались в жилом дворе по улице Константиновской. С места происшествия следователи изъяли использованную пусковую установку. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители при силовой поддержке бойцов полка № 1 установили предполагаемого подозреваемого и провели в его квартире безотлагательный обыск.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли крышку от использованного фейерверка. 47-летний киевлянин задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полицейские Подольского управления полиции начали уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Фигуранту грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.







