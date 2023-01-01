За прошедшие сутки российские оккупанты убили 2 гражданских, 50 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине за минувшие сутки погибли 2 гражданских, получили ранения - 50.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 31.12.2022 (по состоянию на 09:00 01.01.2023):
Днепропетровская область - 1 раненый
Донецкая область - 1 раненый
Запорожская область – 5 раненых
Николаевская область – 6 раненых
Харьковская область - 1 раненый
Херсонская область – 1 погибший, 4 раненых
Хмельницкая область – 10 раненых
г. Киев - 1 погибший, 22 раненых", - говорится в сообщении.
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Суббота 31.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 104186 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 декабря это 33902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5941 убитыми и пропавшими безвести.
Также стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года в зоне боевых действий и прифронтовой зоне погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ и 297 сотрудников Спасательных подразделений МЧС России.
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безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 104 186 + 33 902 + 5 941 + 1118 + 297= 145 444 (+8 331 у порівнянні з 17.12.2022, +14 393 з 11.12.2022, +18 625 з 3.12.2022, +39 328 з 05.11.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 145 444 + (145 444 * 2)=436 332 (+24 993 у порівнянні з 17.12.2022, +43 176 з 11.12.2022, +55 875 з 3.12.2022,+117 984 з 05.11.2022)
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По ЛДНР інфи нема, проте була більше 12 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 436 332 + 75 000 = 511 332
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P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 681 776