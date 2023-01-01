За прошедшие сутки российские оккупанты убили 2 гражданских, 50 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

В результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине за минувшие сутки погибли 2 гражданских, получили ранения - 50.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 31.12.2022 (по состоянию на 09:00 01.01.2023):

Днепропетровская область - 1 раненый

Донецкая область - 1 раненый

Запорожская область – 5 раненых

Николаевская область – 6 раненых

Харьковская область - 1 раненый

Херсонская область – 1 погибший, 4 раненых

Хмельницкая область – 10 раненых

г. Киев - 1 погибший, 22 раненых", - говорится в сообщении.

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