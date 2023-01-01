Россия 31 декабря впервые применила для атаки на Украину ракетоносители из Каспия, - ОК "Південь"

Российские войска впервые применили ракетоносители из Каспия во время вчерашнего обстрела. Это свидетельствует о том, что РФ все труднее доставлять свои ракеты к Черному морю.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Характерным для вчерашнего ракетного обстрела было то, что применялись ракетоносители из Каспия. Это впервые за период полномасштабного вторжения было зафиксировано. Потому что, наверное, на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять свои запасы. Это говорит о том, что удержание под огневым контролем логистики, на Левобережье в том числе, нам удается достаточно удачно", - отметила Гуменюк.

Читайте также: Россия в ближайшее время может атаковать дронами, пока готовит ракетоносители, - ОК "Південь"