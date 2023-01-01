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война (46904) ракеты (2742) Гуменюк (477)

Россия 31 декабря впервые применила для атаки на Украину ракетоносители из Каспия, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракети

Российские войска впервые применили ракетоносители из Каспия во время вчерашнего обстрела. Это свидетельствует о том, что РФ все труднее доставлять свои ракеты к Черному морю.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Характерным для вчерашнего ракетного обстрела было то, что применялись ракетоносители из Каспия. Это впервые за период полномасштабного вторжения было зафиксировано. Потому что, наверное, на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять свои запасы. Это говорит о том, что удержание под огневым контролем логистики, на Левобережье в том числе, нам удается достаточно удачно", - отметила Гуменюк.

Читайте также: Россия в ближайшее время может атаковать дронами, пока готовит ракетоносители, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+13
Рашисти , які попруться до нашої краіни в цьому році , здохнуть всі ,
бо ці дикі шакали не мають права на життя 😠
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01.01.2023 14:11
+10
Але над територією Каспію постійно запускають своє ракети - стратегічні бомбардувальники . А запускають вони їх там ,тому що не всі ракети стартують , і щоб вони не падали кацапам на голови ( на суші ) , їх запускають над морем .. Судячи зі масової загибелі , останнім часом , каспійських тюленів , дно Каспійського моря вже всіяне тими ракетами . Отруїли ціле море , дебіли . .
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01.01.2023 14:44
+7
У гуменюк напевне ,,клинить".як можна контролювати логістику ворога ,коли в севастополі ворог спокійно споряджає свої кораблі ,,калібрами".а з каспія вони і по повстанцям в сиріі робили пуски ,,калібрами".все діло йде до того,що росіяни тепер будуть пускати ракети одночасно і з каспія, і з чорного моря,і з повітря.і питання,чи при такій кількості ракет вистоїть наше ппо.і не забуваємо про іскандери.і пуски ракет з білорусі.тоді україна буде в ракетному напівкільці.не рахуючи шахедів.от такі якісь невеселі виводи.
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01.01.2023 14:37
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Рашисти , які попруться до нашої краіни в цьому році , здохнуть всі ,
бо ці дикі шакали не мають права на життя 😠
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01.01.2023 14:11 Ответить
У гуменюк напевне ,,клинить".як можна контролювати логістику ворога ,коли в севастополі ворог спокійно споряджає свої кораблі ,,калібрами".а з каспія вони і по повстанцям в сиріі робили пуски ,,калібрами".все діло йде до того,що росіяни тепер будуть пускати ракети одночасно і з каспія, і з чорного моря,і з повітря.і питання,чи при такій кількості ракет вистоїть наше ппо.і не забуваємо про іскандери.і пуски ракет з білорусі.тоді україна буде в ракетному напівкільці.не рахуючи шахедів.от такі якісь невеселі виводи.
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01.01.2023 14:37 Ответить
Але над територією Каспію постійно запускають своє ракети - стратегічні бомбардувальники . А запускають вони їх там ,тому що не всі ракети стартують , і щоб вони не падали кацапам на голови ( на суші ) , їх запускають над морем .. Судячи зі масової загибелі , останнім часом , каспійських тюленів , дно Каспійського моря вже всіяне тими ракетами . Отруїли ціле море , дебіли . .
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01.01.2023 14:44 Ответить
Зачем Стратегам, лететь 600 км до Каспия ?
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01.01.2023 14:47 Ответить
Я ж вже сказав - щоб вони не падали кацапам на голови ( на суші ) , їх запускають над морем ))
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01.01.2023 14:53 Ответить
Вы наверно плохо знаете рашку.
там плотность населения много ниже, можно спокойно выбрать прямой маршрут.
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01.01.2023 15:18 Ответить
. Я тут - до чого . ?
Ну то виходить- територію рашки погано знають самі кацапи . Інакше б вони до Каспію не літали .
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01.01.2023 15:28 Ответить
Там корабли, ну вчерашнее видео посмотрите.
Вернее даже не корабли, а катера носители калибров.
вроде Граченок называются, хотя тех названий десятки.
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01.01.2023 15:23 Ответить
Можна українською?Нічого не зрозуміло.
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01.01.2023 16:25 Ответить
Всіх насітелей вже час масово посилати ***** за масквою
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01.01.2023 19:16 Ответить
https://youtu.be/ngQrHDqR2_E..

Новейшый Байрактар уже в Небе.. каже Саша Кушнарь из Newsader...💪✊🇺🇦🇦🇿🇺🇦🇦🇿🇺🇦
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01.01.2023 14:47 Ответить
Дальность полета украинского боевого дрона Сокіл почти 3000 км..до Каспия долетит без проблем...нужен приказ генерала Залежного..и все...💥🔥💥🔥💀🦍🦍🦍 Мавзолейное быдло встанет с колен🔥💀🦍🤣🤣🦍🦍🤣🤣🦍🦍🦍🦍💀💀💀
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01.01.2023 14:52 Ответить
Якби ми були повністю інтегровані в систему ППО НАТО з відповідною радіорозвідкою, то запуски з Каспійського моря могли б бути ефективно нейтралізовані, бо з'являється багато часу на зустріч орків нашою ППО і відсічі їм. Засоби НАТО бачуть кожен пуск кожної ракети.
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01.01.2023 15:18 Ответить
ничего, у нас асфальт крепкий, должен выдержать
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01.01.2023 16:50 Ответить
гадаю знаючи цинічність сатанистів на болотах наші військові допускали масованість подібних ударів.у ***** нема яєць та і в середні воно смердяче неподобство
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01.01.2023 19:13 Ответить
 
 