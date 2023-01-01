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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 57 спасателей, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля погибли 57 спасателей.

Об этом сообщила в телеграме ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"57. Столько братьев и сестер потеряла наша семья с начала полномасштабного вторжения российской армии.

57 шрамов навсегда останутся на нашем гербе. Еще совсем юные ребята, уже опытные специалисты, мужчины, женщины – у всех них несправедливо забрали самое дорогое в этой неспровоцированной войне", - говорится в сообщении.

"Наша обязанность - никогда не забывать, какой ценой спасатели каждый раз ведут борьбу за жизнь и безопасность людей. Помнить и благодарить", - добавили в ГСЧС.

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01.01.2023 15:38 Ответить
 
 