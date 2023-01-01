РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14395 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 239 3
война (46904) Киев (24551) Кличко (4516) обстрел (20230) Тарифы на отопление (691) Тарифы на электроэнергию (1906) водоснабжение (697)

Все системы жизнеобеспечения Киева работают в штатном режиме, есть вода, тепло, свет, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

богачук,київ,печерський

Все системы жизнеобеспечения столицы после вчерашних и ночных обстрелов работают в штатном режиме.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вода и тепло у киевлян есть.

"Также подавляющее большинство потребителей – с энергоснабжением. За исключением тех случаев, где зафиксированы аварийные ситуации. Там энергетики работают над восстановлением электричества", – отметил глава города.

Читайте также: В новогоднюю ночь силы ПВО уничтожили 32 воздушные цели над Киевом, - КГВА. ФОТО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.01.2023 14:22 Ответить
Слава Богу і слава ЗСУ , за те , що ми маємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
01.01.2023 14:23 Ответить
показать весь комментарий
01.01.2023 14:43 Ответить
 
 