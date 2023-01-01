1 239 3
Все системы жизнеобеспечения Киева работают в штатном режиме, есть вода, тепло, свет, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Все системы жизнеобеспечения столицы после вчерашних и ночных обстрелов работают в штатном режиме.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, вода и тепло у киевлян есть.
"Также подавляющее большинство потребителей – с энергоснабжением. За исключением тех случаев, где зафиксированы аварийные ситуации. Там энергетики работают над восстановлением электричества", – отметил глава города.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий01.01.2023 14:22 Ответить Мне нравится 9
Amber
показать весь комментарий01.01.2023 14:23 Ответить Мне нравится 4
Myko
показать весь комментарий01.01.2023 14:43 Ответить Мне нравится 8
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...