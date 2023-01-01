Королева Дании Маргрете II обратилась к украинцам: "Пусть закончится эта ужасная война и снова расцветет ваша гордая и прекрасная страна"

Королева Дании Маргрете II приветствовала украинцев с Новым годом и отметила, что героическая борьба Украины за свою свободу производит "сильное впечатление на всех".

Об этом идет речь на официальном интернет-портале королевы, передает Цензор.НЕТ.

Поздравлением к украинцам Маргрете II начала свою новогоднюю речь.

"Мое первое новогоднее поздравление сегодня вечером адресовано украинцам Дании и всему украинскому народу. Пусть закончится эта ужасная война и снова расцветет ваша гордая и прекрасная страна", - отметила она.

Королева отметила, что Дания приютила многих украинских беженцев, подавляющая часть которых - женщины и дети. Она заявила, что помощь друг другу зажигает свет во тьме, и что "это самое малое, что мы можем сделать".

"Среди беженцев много женщин и детей. Они, конечно, сильно переживают за своих родных, но, несмотря на это, многие из них имеют сильное желание обеспечить себя и создать для детей как можно более нормальную повседневную жизнь. Все они надеются, что смогут как можно скорее вернуться домой", – рассказала королева.

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