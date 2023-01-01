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Дания (443) поздравление (1030) Украина (44304)

Королева Дании Маргрете II обратилась к украинцам: "Пусть закончится эта ужасная война и снова расцветет ваша гордая и прекрасная страна"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

королева,іі,данія,маргрете

Королева Дании Маргрете II приветствовала украинцев с Новым годом и отметила, что героическая борьба Украины за свою свободу производит "сильное впечатление на всех".

Об этом идет речь на официальном интернет-портале королевы, передает Цензор.НЕТ.

Поздравлением к украинцам Маргрете II начала свою новогоднюю речь.

"Мое первое новогоднее поздравление сегодня вечером адресовано украинцам Дании и всему украинскому народу. Пусть закончится эта ужасная война и снова расцветет ваша гордая и прекрасная страна", - отметила она.

Королева отметила, что Дания приютила многих украинских беженцев, подавляющая часть которых - женщины и дети. Она заявила, что помощь друг другу зажигает свет во тьме, и что "это самое малое, что мы можем сделать".

"Среди беженцев много женщин и детей. Они, конечно, сильно переживают за своих родных, но, несмотря на это, многие из них имеют сильное желание обеспечить себя и создать для детей как можно более нормальную повседневную жизнь. Все они надеются, что смогут как можно скорее вернуться домой", – рассказала королева.

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Топ комментарии
+16
Велика подяка Королевi за правильнi i зворушливi слова. Все Буде Украiна!
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01.01.2023 15:08
+16
Боже, бережи Королеву Данії !
(дякуємо за привітання, Ваша Величність)
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01.01.2023 15:20
+15
Щасливого Нового Року Королівству Датському.
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01.01.2023 15:12
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Велика подяка Королевi за правильнi i зворушливi слова. Все Буде Украiна!
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01.01.2023 15:08 Ответить
Щасливого Нового Року Королівству Датському.
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01.01.2023 15:12 Ответить
Боже, бережи Королеву Данії !
(дякуємо за привітання, Ваша Величність)
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01.01.2023 15:20 Ответить
єх...як би ж то війна закінчилась ..одними озабоченностями
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01.01.2023 15:24 Ответить
Або асфальтом.
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01.01.2023 15:37 Ответить
Данія нам передала чимало зброї.
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01.01.2023 16:09 Ответить
Дякуємо! Ваша Високосте!!!
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01.01.2023 16:18 Ответить
Замечательная, процветаюая страна. Похожая на Украину. Практически вся распахана. Красивые дома среди пашен, и прекрасные дороги к ним. Зеленые изгороди и подстриженные газоны. Футбольные поля. Даже в чем-то скучна, в своем гордом спокойствии. Люди очень доброжелательны к украинцам.
Боже храни королеву Маргрете.
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01.01.2023 16:22 Ответить
Dear monarch. This war will end when Russia gives back our territories. We lost towns, homes, our lives on those lost territories.
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01.01.2023 17:25 Ответить
Це, здається, вона у вільний від королівських обов'язків час працює ілюстратором дитячих книжок! І дуже добре в неї виходить. Як і королівські обов'язки.
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01.01.2023 18:41 Ответить
В Европе что ни монархия так высшей пробы.
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02.01.2023 08:01 Ответить
 
 