Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления во время войны в Украине, - экс-прокурор по делу Милошевича

Британский юрист Джеффри Найс, который сотрудничал с Международным трибуналом по бывшей Югославии, считает, что президент России Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления во время войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на радиостанцию BBC Radio 4.

"Нет никаких сомнений в том, что командная цепочка ведет непосредственно к Путину. Это его солдаты. Как минимум, он знает о происходящем из телевизионных сообщений - как и все мы. Но он не приказал (своим военным. - Ред.) вернуться, чтобы расследовать очевидные преступления. Он виноват", - сказал Найс.

Найс выразил удивление, что прокуроры и политики не "формулируют это гораздо свободнее и более открыто", и предположил, что Путин может в будущем получить иммунитет от судебного преследования в рамках следствия по окончанию войны в Украине.

"Международный уголовный суд, к юрисдикции которого относится Украина, пока что не сделал никаких заявлений об ответственности Путина за это преступление", - сказал Найс.

"Возникает вопрос, почему прокурор с этим не спешит. Возможно, он считает (или же его заставили так считать), что отсутствие обвинений против Путина несет политические выгоды? Политические выгоды - это урегулирование. Вполне возможно, что кто-то другой, не украинцы, составят проект политического соглашения, в котором будет пункт о том, что Путина нельзя судить. Это ужасная перспектива, она будет означать, что народ Украины полностью лишится правосудия", - считает Найс.

По мнению Найса, Путина, а не отдельных офицеров, особенно важно судить, поскольку таким образом "моральная ответственность будет установлена на самом первом этапе, и потом ее нельзя будет подвергнуть сомнению или изменить".

Найс добавил, что, по его мнению, суд может начаться "хоть завтра", и его должны вести украинцы - и на украинском языке. При этом присутствие в суде самого Путина, по мнению бывшего прокурора, не обязательно.

Найс с 1998 по 2006 год был главным прокурором по делу бывшего сербского лидера Слободана Милошевича. По словам британского юриста, обвинения против Путина совершенно очевидны.

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