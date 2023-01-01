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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления во время войны в Украине, - экс-прокурор по делу Милошевича

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Британский юрист Джеффри Найс, который сотрудничал с Международным трибуналом по бывшей Югославии, считает, что президент России Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления во время войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на радиостанцию BBC Radio 4.

"Нет никаких сомнений в том, что командная цепочка ведет непосредственно к Путину. Это его солдаты. Как минимум, он знает о происходящем из телевизионных сообщений - как и все мы. Но он не приказал (своим военным. - Ред.) вернуться, чтобы расследовать очевидные преступления. Он виноват", - сказал Найс.

Найс выразил удивление, что прокуроры и политики не "формулируют это гораздо свободнее и более открыто", и предположил, что Путин может в будущем получить иммунитет от судебного преследования в рамках следствия по окончанию войны в Украине.

"Международный уголовный суд, к юрисдикции которого относится Украина, пока что не сделал никаких заявлений об ответственности Путина за это преступление", - сказал Найс.

"Возникает вопрос, почему прокурор с этим не спешит. Возможно, он считает (или же его заставили так считать), что отсутствие обвинений против Путина несет политические выгоды? Политические выгоды - это урегулирование. Вполне возможно, что кто-то другой, не украинцы, составят проект политического соглашения, в котором будет пункт о том, что Путина нельзя судить. Это ужасная перспектива, она будет означать, что народ Украины полностью лишится правосудия", - считает Найс.

По мнению Найса, Путина, а не отдельных офицеров, особенно важно судить, поскольку таким образом "моральная ответственность будет установлена на самом первом этапе, и потом ее нельзя будет подвергнуть сомнению или изменить".

Найс добавил, что, по его мнению, суд может начаться "хоть завтра", и его должны вести украинцы - и на украинском языке. При этом присутствие в суде самого Путина, по мнению бывшего прокурора, не обязательно.

Найс с 1998 по 2006 год был главным прокурором по делу бывшего сербского лидера Слободана Милошевича. По словам британского юриста, обвинения против Путина совершенно очевидны.

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Топ комментарии
+17
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01.01.2023 15:39
+16
ТАК ДЕРЖАТЬ!
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01.01.2023 15:36
+16
1 січня - День народження Бандери

ПРО 80 років УПА ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАБУВ 14 жовтня 2022. Мог би привітати Україну з днем народження Бандери ?
Може боітся що хутин нападе ? А може уся ОПУ просто москальська і ігноруе українських історичних героїв
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01.01.2023 15:42
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01.01.2023 15:35 Ответить
ТАК ДЕРЖАТЬ!
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01.01.2023 15:36 Ответить
такая ж страшилка для дебилов в рахе, как и рашафотомонтаж о трупаках ""руцеих мальчиков", выложенных буквой Z от кровожадного ВСУ (а то ВСУ не хер больше делать)))
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01.01.2023 15:45 Ответить
Тре було портрет путіна виложить. Їм би сподобалось.
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01.01.2023 16:27 Ответить
Роз'їбало... плачу...
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01.01.2023 15:36 Ответить
О!
І одразу згадується угарна кучмівська вимова: "Дорогі українць... з новим рокк..."
)))
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01.01.2023 15:43 Ответить
Нехай посадять мільярдера за сдачу ЯО ‼️‼️‼️ Зараз він спокійно живе не в Україні. А українці гинуть від його рішення
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01.01.2023 15:44 Ответить
и конфисковать все КУЧМОВСКИЕ миллиарды за КОРРУПЦИЮ и СДАЧУ ИНТЕРЕСОВ Украины
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01.01.2023 16:35 Ответить
"А хто ж таку нам кучму дав?"

(І. Котляревський, "Енеїда")
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01.01.2023 15:47 Ответить
Я думав Кучма вже здох.
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01.01.2023 17:51 Ответить
Воєнні злочини... А за саму війну не має бути покараний? Тут все ок?
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01.01.2023 15:36 Ответить
Ось таким має бути самий справедливий вирок суду!
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01.01.2023 15:38 Ответить
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01.01.2023 15:39 Ответить
1 січня - День народження Бандери

ПРО 80 років УПА ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАБУВ 14 жовтня 2022. Мог би привітати Україну з днем народження Бандери ?
Може боітся що хутин нападе ? А може уся ОПУ просто москальська і ігноруе українських історичних героїв
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01.01.2023 15:42 Ответить
оце дуже вірно і правильно ви сказали.
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01.01.2023 15:44 Ответить
Слово може зайве
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01.01.2023 16:21 Ответить
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01.01.2023 15:40 Ответить
Виходячи з того, як пройшов вирок по МН-17 та визнання Помийки країною-терористом Найс має рацію, Бункерне падло може вискользнути з під переслідування Закону. Залужний скоріше за них добереться до покидька.
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01.01.2023 15:45 Ответить
має...ще не значить, що буде..ми вже бачили довгу історію з МН17
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01.01.2023 15:50 Ответить
Бункерная плешивая крыса сдохнет раньше.
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01.01.2023 15:54 Ответить
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01.01.2023 15:55 Ответить
Не тільки сам Путін! Все його кодло, пропагандисти, колаборанти!
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01.01.2023 16:00 Ответить
Интересно как они собираются его притянут к ответственности если он засел в бункере и его хрен от туда вытащишь?
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01.01.2023 16:10 Ответить
Судити ПУТЛЕРА можуть але все ж таки не треба порівнювати Сербію де видали Слободана Мілошевича до Гааги з Росією де ПУТЛЕРА не здадуть до Гааги.
Тож яким чино збираються судити ПУТЛЕРА ? Заочно?
Заочний суд ніяк не вплине навіть на його президенство -просто визнають злочинцем і все. А кинути у в'язницю не вийде
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01.01.2023 16:24 Ответить
Не вірю, що ***** потрапить на лаву підсудних. Або замурується у себе в бункері до смерті, або піде на договірняк з Заходом з умовою "недоторканості".
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01.01.2023 16:57 Ответить
А краще гниду забити кілками як гадюку .Разом із усією військовою і політичною верхівкою.
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01.01.2023 18:21 Ответить
Не лише московицький диктатор має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини, а також всі його агенти впливу в Україні, як співучасники, які винні у вбивстві сотень тисяч мирних українських громадян під час цієї війни, незалежно які посади вони займають, чи це депутати, міністри, президенти чи військові. Натомість цих злочинців в Україні відпускають або передають країні-агресору, щоб вони уникли відповідальності за свої злочини проти людства і всього цивілізованого світу.
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01.01.2023 20:26 Ответить
 
 