Российское Минобороны, оправдывая обстрелы Киева, заявило о нанесении ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины

Россия нашла причины обстрела 31 декабря столичной гостиницы и Протасова Яра. В Минобороны страны-агрессора сообщили, что нанесли удар по "оборонно-промышленному комплексу Украины, задействованному в изготовлении ударных беспилотников".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Также якобы поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.

Оккупанты заявили, что цели достигнуты, поэтому якобы Украина не сможет атаковать Россию в ближайшее время.

Читайте также: Вследствие ракетных ударов по Киеву пострадали 20 человек, из них 14 госпитализированы, - Кличко