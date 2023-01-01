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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Российское Минобороны, оправдывая обстрелы Киева, заявило о нанесении ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

богачук,київ,печерський

Россия нашла причины обстрела 31 декабря столичной гостиницы и Протасова Яра. В Минобороны страны-агрессора сообщили, что нанесли удар по "оборонно-промышленному комплексу Украины, задействованному в изготовлении ударных беспилотников".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Также якобы поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.

Оккупанты заявили, что цели достигнуты, поэтому якобы Украина не сможет атаковать Россию в ближайшее время.

Читайте также: Вследствие ракетных ударов по Киеву пострадали 20 человек, из них 14 госпитализированы, - Кличко
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Топ комментарии
+7
Майбуть найближчим часом ЗСУ якраз і зможуть ударити безпосередньо по мордору.
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01.01.2023 15:55
+6
А хіба в готелі виготовляють безпілотники?
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01.01.2023 16:09
+6
Це розраховано на внутрішню публіку кацапії. У
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01.01.2023 16:11
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кацапофашисти №бані !
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01.01.2023 15:48 Ответить
Майбуть найближчим часом ЗСУ якраз і зможуть ударити безпосередньо по мордору.
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01.01.2023 15:55 Ответить
ото конашенка при **** коли найближчим часом знову щось їпане по Енгельсу. )
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01.01.2023 16:02 Ответить
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01.01.2023 16:05 Ответить
А хіба в готелі виготовляють безпілотники?
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01.01.2023 16:09 Ответить
Не виготовляють точно. Але було припущення, що з вікна запускають ракети по російським містам.
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01.01.2023 16:17 Ответить
Припущення дуже недалеке від істини. Запускають, але не з Києва. І, на жаль, касапи знали, звідки оператори...
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01.01.2023 16:22 Ответить
Ви серйозно? Це ж жарт, бо які ракети можливо запустити з вікна будинку. Ну, окрім з ракетниці в небо.
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01.01.2023 17:21 Ответить
Це розраховано на внутрішню публіку кацапії. У
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01.01.2023 16:11 Ответить
"Росія знайшла причини обстрілу 31 грудня столичного готелю та Протасового Яру... завдали удару по "оборонно-промисловому комплексу України" - та могли би і не заморачуватись цим пошуком; просто би визнали що путін - ****, а касапи - скоти; тільки й того. Всі би все зрозуміли.
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01.01.2023 16:20 Ответить
цілі кацапами досягнуто... Україна не зможе атакувати росію найближчим часом... а ми й не збирались атакувати кацапію найближчим часом, планували під вечір, години(часа) через три...
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01.01.2023 16:27 Ответить
Російське міноборони та інші ***********, навіть особисто в мене, на Мокші, від Москви до Сахаліна, мешкають десь пара десятків кровних родичів-українців (ну так вже склалося).., може вже й більше, бо перемішалося з узкім безродним лайном..
так завдяки вашій тупості, ну, як мінімум, ОЦІ засланці відчувають (мовчки, бо сцять) себе на Мордорі конченими п.дорами..., а у вас, ідіотів, все й досі по плану, сцикливі холопи сцаря-обмилка?.. ну і плани у вас, дебіли
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01.01.2023 16:29 Ответить
Вони, звісно, ідіоти за замовчуванням, але по старим мапам на місці цього готелю колись був завод. Здається, військовий, чи щось таке.
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01.01.2023 16:31 Ответить
Не буду писати куди ще прилетіло,але в тому місці ніколи ніяких не те що заводів,там навіть курятника ніякого колись не було.Кацапня лупить в білий світ,як у копійку.Спавжні терористи №1 в світі.Коли вже ця істина дійде до хитрозроблених світових лідерів, і вони нарешті ліквідують бункерну міль
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01.01.2023 19:02 Ответить
прилетело? писали что все сбили и то обломки...хотя на фото выглядит как прилет
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01.01.2023 22:47 Ответить
от спасіба, пояснили, а ми то думали, що дитячі майданчики, лікарні, гаражі, жилі будинки, готелі і т.п. - це центри прийняття рішень, а це, виявляється, ще й обєкти оборонно -промислового комплексу
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01.01.2023 16:43 Ответить
Вот бы по кремлю ******* и сказать шо там возле царь-пушки и кабинета плешивого педофила собирают искандеры и калибры, а рядом с мавзолеем делают танки армата….
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01.01.2023 17:04 Ответить
...випередили , а так хотілось написати те саме
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01.01.2023 17:50 Ответить
ну все, ***** ВАМ РАСІЙСЬКИ *****, ЖДІТЬ...
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01.01.2023 23:05 Ответить
 
 