Российское Минобороны, оправдывая обстрелы Киева, заявило о нанесении ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия нашла причины обстрела 31 декабря столичной гостиницы и Протасова Яра. В Минобороны страны-агрессора сообщили, что нанесли удар по "оборонно-промышленному комплексу Украины, задействованному в изготовлении ударных беспилотников".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.
Также якобы поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.
Оккупанты заявили, что цели достигнуты, поэтому якобы Украина не сможет атаковать Россию в ближайшее время.
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+7 Elvis2
показать весь комментарий01.01.2023 15:55
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показать весь комментарий01.01.2023 16:11
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так завдяки вашій тупості, ну, як мінімум, ОЦІ засланці відчувають (мовчки, бо сцять) себе на Мордорі конченими п.дорами..., а у вас, ідіотів, все й досі по плану, сцикливі холопи сцаря-обмилка?.. ну і плани у вас, дебіли