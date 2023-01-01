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В России осталось ракет на 2 массированных удара по Украине. До марта у РФ будет критическая ситуация с вооружением, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буданов

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, что ждет Украину и Россию в 2023 году.

Об этом он рассказал в интервью во время Единого национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

- в России осталось ракет на 2 массированных удара по Украине - они уменьшают количество, чтобы держать имитацию интенсивности этих ракетных атак;
- на одну ракетную атаку России нужно работать 1,5-2 месяца;
- до марта в РФ будет критическая ситуация с вооружением;
-производство Беларуси не способно обеспечить россия вооружением;
- промышленность РФ не сопоставима с промышленностью Советского Союза, производство самолетов стратегической авиации отсутствует, это все старые самолеты;

Читайте также: Россия испытывает проблемы со стратегической авиацией, поэтому некоторые ракеты не долетают до целей, - Буданов

– россияне столкнулись с большой проблемой производства моторесурса;
- ТУ-95 и ТУ-160 — основа российского авиапарка;
- военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая, там катастрофа с самим городом и разрушениями, нанесенными россиянами;
- россияне несут бешеные потери вблизи Бахмута;
- протесты в России — это нереально, более 70% россиян поддерживают эту войну;
- мобилизация в России продолжается непрерывно еще с марта 2022 года;
- с 5 января в России готовятся закрыть границы для выезда россиянам в возрасте до 55 лет (с территории России и Беларуси);
- следующий год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти;
- победа – это возвращение на границы 1991 года, но это не станет "окончанием" всех процессов, они будут достаточно продолжительными", - рассказал Буданов.
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Топ комментарии
+37
Скільки б росія нас не обстрілювала, а в неї все так само ракет на два обстріли залишається
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01.01.2023 16:15
+33
Якщо масованих атак ракетами буде більше ніж 2 Буданов має подати у відставку! Без відповідальності за заяви та дії держслужбовців нормальної країни НЕ ЗБУДУВАТИ.
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01.01.2023 16:23
+21
Піди причешись ванга
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01.01.2023 16:18
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121-е передбачення ванги. Яке небудь та й справдиться.
Тоді цей провидець і отримає свого героя за далекоглядність при сраколизанні перед найвеличнішим.
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01.01.2023 21:13 Ответить
-шахеди іран далі надаватиме підарстан.
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01.01.2023 21:22 Ответить
вопрос: почему не уничтожаются точки выстрела!??? Кто предатель??
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01.01.2023 21:23 Ответить
в касп.море? это союзникам надо задать вопрос, почему
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01.01.2023 22:45 Ответить
Так-так. А війна закінчится за 2-4 тижні, максимум. Алє то не точна. Шось забагто арєстовщини в останній час повалило.
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01.01.2023 21:33 Ответить
У Росії лишилося ракет на 2 масовані удари по Україні. До березня у РФ буде критична ситуація з озброєнням, - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3390686

ДУРЕНЬ ДУМКОЮ БАГАТІЄ

16 березня 2022 було на вулиці
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01.01.2023 22:35 Ответить
А ОТ ВІД ЧОГО Зе ВЛАДА ХОТІЛА ВІДМОВИТИСЬ
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01.01.2023 22:37 Ответить
і подоляк тоді писав----------"Після досягнення миру ми створимо міцний кордон і будемо ставитися до Росії так холодно, як на те заслуговує країна, яка вторглася в наш дім, щоб убити нас", -
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02.01.2023 09:08 Ответить
схожі висери чуємо мало не щотижня від лютого 2022
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01.01.2023 23:48 Ответить
А шо про це каже Люська?
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02.01.2023 01:59 Ответить
Не дождетесь, рашисты. Скоро на Раиси не останется аеродромов и самолетов.
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02.01.2023 13:07 Ответить
стрельнешь в мост - ветер отнесет в Энгельс, не балуй с бракованными ракетами. 😜
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02.01.2023 13:57 Ответить
Арестович нервово курить у кутку.
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02.01.2023 06:51 Ответить
...так что победа через две-три недели? Жисть стало весело, жисть стало харашо / так что-ли нам терь "марафонить"?/
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02.01.2023 07:06 Ответить
шо воно мелеть
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02.01.2023 08:18 Ответить
Бла бла
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02.01.2023 08:41 Ответить
Арестович номер два
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02.01.2023 09:22 Ответить
По меньше было бы таких "вангователей" - трезее бы народ относился к реальности и опасностям. Больше бы жизней удалось сохранить. Лапшы накидают, а потом доказывай, что рашка не легкий враг, и надо быть сильнее! Большая часть страны ходят в розовых очках нежелая принять действительность, что война будет долгая! А ведь "предупрежен - значит вооружен" не просто так придуманная пословица. Сидят на жопе-ровно и ждут уже скоро как год, что все само собой рассосется... Одураченые Зелебобами, скоро и монархию признают, лишь бы жить с единорожками.
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02.01.2023 09:40 Ответить
еще один ваЗЕлиновский арестович и данилов, шобла Дегенератов!!!
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02.01.2023 10:03 Ответить
"у рф лишилося ракет на 2 масовані удари"
У владі України дурнів вистачіть на безліч тупих прогнозів та брехливих новин.
найвеличніший зробив ставку на невичерпний ресурс - дупоголових!
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02.01.2023 11:35 Ответить
100%
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04.01.2023 02:58 Ответить
А патронов?
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02.01.2023 11:57 Ответить
Шо, опять?©
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02.01.2023 12:49 Ответить
Ще один клоун з 95-го кварталу. Аби що верзти. Зєлін недорозвідник.
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02.01.2023 13:00 Ответить
цей поц казав, що ми повернемо крим до грудня!
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02.01.2023 13:30 Ответить
і оце головний розвідник країни?якого має бути не видно і не чути , якийсь блогер недороблений ... гогі звалив - нема з ким потеревенити
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02.01.2023 15:05 Ответить
Він це кожного разу каже, 2-3 запуски. Ще буде запуск - знову ту ж платівку заведе. Дристовича перестали слухать, стали слухати Буданова)))
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02.01.2023 18:37 Ответить
Та плять відключіть інтернет у нього!Задрав!
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30.04.2023 14:58 Ответить
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