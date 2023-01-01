В 2022 году в Украине прозвучало более 14 тысяч воздушных тревог, - Госпогранслужба

В прошлом году в Украине раздалось 14 870 воздушных тревог.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ

"14870 - столько воздушных тревог прозвучало в Украине в 2022 году", - говорится в сообщении.

Больше всего воздушные тревоги звучали в Донецкой, Луганской, Запорожской и Сумской областях, на втором месте – центральные регионы, на третьем – западные области.

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