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Госпогранслужба (5409) Луганщина (6247) Сумская область (1848) Запорожская область (2246) Донецкая область (7147)

В 2022 году в Украине прозвучало более 14 тысяч воздушных тревог, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тривога

В прошлом году в Украине раздалось 14 870 воздушных тревог.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ

"14870 - столько воздушных тревог прозвучало в Украине в 2022 году", - говорится в сообщении.

Больше всего воздушные тревоги звучали в Донецкой, Луганской, Запорожской и Сумской областях, на втором месте – центральные регионы, на третьем – западные области.

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Біндеравци виклаи портрет Степана Бандери із русскіх солдат побратимів....
нЕлюди
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01.01.2023 17:27 Ответить
уявлеєте ...як це, в скабєєвої тв показати...
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01.01.2023 17:31 Ответить
я увляю реакцію своїх родичів-кацапів)) зараз вишлю)))
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01.01.2023 18:39 Ответить
гарно хоч і фотошоп, трупи на холоді так не повигинаєш 😁
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01.01.2023 19:20 Ответить
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01.01.2023 17:38 Ответить
Если бы зелёные ******* не мечтали о майских шашлыках,не ***** деньги на асфальте ,не закрыли все ракетные программы,и а итоге не сдали ***** пол Украины,за его доллары газо-нефтяные,которыми его вскормил запад,то этого вообще бы не было.
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01.01.2023 19:55 Ответить
 
 