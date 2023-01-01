Россия намерена начать новое наступление в Украине. РФ мобилизовала гораздо больше сил, чем задействовала на поле боя, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления во время своей агрессии против Украины и призывает не недооценивать влияние проводимой в РФ мобилизации.
Об этом он заявил в интервью каналу BBC Radio 4 в программе World at One, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Йенс Столтенберг подчеркнул, что сейчас у Украины преимущество на поле боя, и напомнил, что это длится уже достаточно долго. Однако он считает, что Украина еще не ощутила все последствия так называемой "долевой мобилизации", проходившей в РФ осенью.
"Украинские силы продвигались в течение нескольких месяцев, но мы также знаем, что Россия мобилизовала гораздо больше сил (чем задействовала на поле боя), многие сейчас проходят обучение", - заявил генсек.
Имеющиеся данные, по мнению Секретариата Альянса, свидетельствуют о том, что Россия "готова продолжать войну и намерена потенциально начать новое наступление", подчеркнул он.
Столтенберг подчеркнул, что Украина нуждается в сохранении и продолжении поддержки со стороны западного мира, в том числе в поставках оружия. Также доноры Украины должны быть готовы к тому, что эта поддержка продлится долго. Генсек НАТО убежден, что такая готовность есть.
"Мы будем рядом с вами, несмотря ни на что. Мы будем помогать вам до самой победы", – заверил он Украину.
Столтенберг также уверен, что война завершится переговорами с Россией, но важно создать хорошие условия для начала переговоров.
"То, чего Украина может достичь за этим столом, полностью зависит от силы на поле боя", – заявил он.
Пожалуйста, подождите...
А Українцям треба збудувати багато таборів військовополонених.
Столтенберг! - нам давали 72 години, коли кордон перетнуло 500.000 військо. Пройшов майже рік. Перестріляли.
Зараз готують два мільйони. Цих те ж перестріляємо.
Чи ти маєш сумніви?
ВИ Ж НЕ ВВАЖАЄТЕ ЩО ЦЯ РОЗМОВЛЯЮЧА ДУПА ГОВОРИТЬ ВІД САМОГО СЕБЕ ❓
ВСЕ НАТО НЕ ВІРИТЬ В ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ І БІЛЬШ ТОГО НЕ ХОЧЕ ПАДІННЯ МОСКВИ,
БО БАЧТЕ ВОНИ ХВИЛЮЮТЬСЯ ЗА ЯДЕРНУ ЗБРОЮ І ВІЙНУ НА КАВКАЗІ, А ПІД
ЧАС ВІЙНИ В ЧЕЧНІ ВОНИ П**АРИ ЯК ВОДИ У РОТ НАБРАЛИ. Х*РОВІ БЮРОКРАТИ
Тому будь-яка мобілізація в рф означає одне - продовження війни.
Татаров мабуть, в розвідники подасця, талановитий, чортяка, «будівельні питання» по усій державі, на раз вирішує …
Ну, хана рашистам ***** та вагнерівцям, під Бахмутом або Мелітополем, мабуть!!
Слава Захисникам України !!!
І саме головне, знищить усіх прихильників "опзж" під нуль,під корінь.
Разом з їхніми дружинами і личинками...
(сарказм, іронія, не кидайтесь)
Такі сцикливі ЛУЗЕРИ як цей ТЕЛЕПЕНЬ фактично не можуть бути КЕРІВНИКАМИ ВІЙСЬКОВОГО БЛОКУ НАТО...!!!
НАВІТЬ НЕ СУМНІВАЮСЯ, ЩО ЦЕЙ ТЕЛЕПЕНЬ ЗНАХОДИТЬСЯ ВЖЕ ДАВНО В КОРУМПОВАНІЙ ОРБІТІ підоросії І ТАК ВІДРОБЛЯЄ ХАБАРІ підоросії занепокоєнням, зхвилюванням та стурбованістю НАДАЮЧИ УКРАЇНІ 0 потрібної зброї ТА 0 військовотехнічної допомоги....!!!
СТОЛТЕНБЕРГ - ЦЕ САТАЛІТАРНИЙ БАЛАСТ НАТО...!!!!
ВПЕВНЕНИЙ НА 100%, ЩО ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ блок НАТО БУДЕ ПЕРЕФОРМАТОВАНО І БАГАТО ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ВИЙДУТЬ З НЬОГО І УВІЙДУТЬ В НОВИЙ ВІЙСЬКОВИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙБЛОК НА ЧОЛІ З УКРАЇНОЮ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
ГАНЬБА ЛУЗЕРУ НАТО СТОЛТЕНБЕРГУ...!!!
Якщо це так, то варто було б оголосити чи ГШ ЗСУ використовує цю перевагу.