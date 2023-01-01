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Россия намерена начать новое наступление в Украине. РФ мобилизовала гораздо больше сил, чем задействовала на поле боя, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления во время своей агрессии против Украины и призывает не недооценивать влияние проводимой в РФ мобилизации.

Об этом он заявил в интервью каналу BBC Radio 4 в программе World at One, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Йенс Столтенберг подчеркнул, что сейчас у Украины преимущество на поле боя, и напомнил, что это длится уже достаточно долго. Однако он считает, что Украина еще не ощутила все последствия так называемой "долевой мобилизации", проходившей в РФ осенью.

"Украинские силы продвигались в течение нескольких месяцев, но мы также знаем, что Россия мобилизовала гораздо больше сил (чем задействовала на поле боя), многие сейчас проходят обучение", - заявил генсек.

Читайте также: Россию нельзя недооценивать. Мы должны готовиться к новым наступлениям, - Столтенберг

Имеющиеся данные, по мнению Секретариата Альянса, свидетельствуют о том, что Россия "готова продолжать войну и намерена потенциально начать новое наступление", подчеркнул он.

Столтенберг подчеркнул, что Украина нуждается в сохранении и продолжении поддержки со стороны западного мира, в том числе в поставках оружия. Также доноры Украины должны быть готовы к тому, что эта поддержка продлится долго. Генсек НАТО убежден, что такая готовность есть.

"Мы будем рядом с вами, несмотря ни на что. Мы будем помогать вам до самой победы", – заверил он Украину.

Столтенберг также уверен, что война завершится переговорами с Россией, но важно создать хорошие условия для начала переговоров.

Читайте также: Лучший путь для достижения длительного мира – предоставить военную помощь для Украины, - Столтенберг

"То, чего Украина может достичь за этим столом, полностью зависит от силы на поле боя", – заявил он.
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Топ комментарии
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01.01.2023 19:36
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01.01.2023 19:36
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01.01.2023 19:41
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с таким "братским" соседом по-другому никак.
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01.01.2023 21:09 Ответить
"Же през шаблі маєм права!" (с) Мазепа, 1698
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01.01.2023 21:11 Ответить
Можна вірити або не вірити йому ,але((Як можна ,чи допоки стане сил лиш оборонятися?Ізраїль громить табори терористів та військові бази на територіях Палестини,Сірії,Ірану.Турція також і в Сирії знаходить собі потенційні загрози ,і в Іраці.Навіть москалі накривають наші військові містечка,полігони,аеропорти.А українці чомусь лиш відбивають рашистів на своїй території(Дарма ,що терористів проти нас готують і в білорусії,і в рашці,і в придністров'ї.Можливо пан Столтенберг не розуміє,що саме тому й буде новий повномасштабний наступ,бо з мені невідомих причин,Україна не протидіє підготовці такого наступу рашистів.Нема згоди союзників?(Чи союзники вірять ,що допомогли достатньо,й цієї допомоги мало б вистачити?Але ж очевидно,що не розуміють,або про це в голос не кажуть,що чим триваліша війна,тим більше рашка до неї ретельніше готується(Дарма ,що зброя совкова,зато совків дох№я((
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01.01.2023 21:18 Ответить
Кто б сомневался. А то наши говносми почитать, так уже полная перемога как будто произошла, осталось только немного подождать, всё будет идти как по маслу. Ыксперды как всегда уверенны.
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01.01.2023 21:23 Ответить
Столтенбергу, ніяких перемовин не може бути з окупантами, гвалтівниками і "безпредельщіками". Ця орда вашу націю не гвалтує. Перемовини можливі тільки після повної капітуції підарац.ї, ув'язнення усіх злочинців, відшкодування усіх руйнувань Україні і тд
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01.01.2023 21:30 Ответить
"Росія має намір розпочати новий наступ в Україні. РФ мобілізувала набагато більше сил ніж задіяла на полі бою" - европейські вовки вже почали мігрувати на Україну (тут очікується багато їжи).
А Українцям треба збудувати багато таборів військовополонених.
Столтенберг! - нам давали 72 години, коли кордон перетнуло 500.000 військо. Пройшов майже рік. Перестріляли.
Зараз готують два мільйони. Цих те ж перестріляємо.
Чи ти маєш сумніви?
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01.01.2023 21:35 Ответить
Вони (Захід) не хочуть падіння москви
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01.01.2023 22:09 Ответить
Столтенберг також переконаний, що війна завершиться переговорами з Росією, але важливо створити добрі умови для початку переговорів. Джерело: https://censor.net/ua/n3390707

ВИ Ж НЕ ВВАЖАЄТЕ ЩО ЦЯ РОЗМОВЛЯЮЧА ДУПА ГОВОРИТЬ ВІД САМОГО СЕБЕ ❓
ВСЕ НАТО НЕ ВІРИТЬ В ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ І БІЛЬШ ТОГО НЕ ХОЧЕ ПАДІННЯ МОСКВИ,
БО БАЧТЕ ВОНИ ХВИЛЮЮТЬСЯ ЗА ЯДЕРНУ ЗБРОЮ І ВІЙНУ НА КАВКАЗІ, А ПІД
ЧАС ВІЙНИ В ЧЕЧНІ ВОНИ П**АРИ ЯК ВОДИ У РОТ НАБРАЛИ. Х*РОВІ БЮРОКРАТИ
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01.01.2023 22:07 Ответить
Те, що всіх мобілізованих в рф рано чи пізно відправлять на фронт, безсумнівно. Питання лише, коли, куди і з якою метою - наступ або оборона.
Тому будь-яка мобілізація в рф означає одне - продовження війни.
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01.01.2023 22:42 Ответить
Та ниии, у Маю на шашлики писля перемоги! Ви що! Який наспуп!
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01.01.2023 22:59 Ответить
Комедія...
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01.01.2023 23:04 Ответить
Мабуть, Зеленський таки дав жорстку команду єрмаку, щоб з офісних ОПУ в урядовому кварталі та квартальних з 95, зформувати ударний штурмовий батальйон імені найвеличнішого та наймудрішого Зеленського!!!

Татаров мабуть, в розвідники подасця, талановитий, чортяка, «будівельні питання» по усій державі, на раз вирішує …
Ну, хана рашистам ***** та вагнерівцям, під Бахмутом або Мелітополем, мабуть!!
Слава Захисникам України !!!
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01.01.2023 23:27 Ответить
Як казав маршал жюков,рюSSkие бабы ещё дерьма нарожают...💀💀💀🦍🦍🦍👹👹👹
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02.01.2023 00:15 Ответить
Так дай Томагавки и Атакмсы чтобы превентивно уничтожать центры сосредоточения парашвойск на территории Парашки у границы с Украиной. Ведь расположение воинских частей на территори парашки-они известны
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02.01.2023 00:17 Ответить
Я за увольнение Дерьмака. Но это тупые отмазки. Хаймарсы-же дали и они работают прекрасно. Почему в таких-же условиях Томагавки и Атакамсы не будут работать? Договор о нерастостранении и ограничении ракет средней дальности сейчас анулирован(Парашка его не соблюдала)-поэтому у США рязвязанны руки и она спокойно может передать Украине любое количество ракет средней дальности. Почему Парашка может обстреливать мирные города Украины а Украина не имеет право ответить?
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02.01.2023 01:08 Ответить
А ви впевнені що США і ЄС хочуть падіння москви і розвалу рашки
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02.01.2023 01:09 Ответить
Ты ничем не рискуешь потомучто находишся в Британии. И Столтенберг ничем не рискует и Байден. А У меня рядом с домом пол-часа назад был такой взрыв что в соседнем доме стекла повыбивало вместе с рамами. Это город Киев. Пока Украина не начнет сииметрично обстреливать российские города-Рашка не прекратит переодический обстрел городов Украины даже если ВСУ очистят всю территории от русских захватчиков. Ведь Рашка знает что ответки не будет:ведь Евросцыкуны и Американские сцикуны боятся давать ВСУ ракеты даже дальностью 300 км всего. Это ведь факт. Эта война такая долгая и кровавая из-за Евросцыкунов и Американских сцикунов. А Когда-то США не боялись пойти на ПРЯМОЙ военный конфликт с ядерным СССР блокируя Кубу. Но с тех пор люди на западе стали сцикунами. К Сожалению. Поэтому бармалеи поперли США из Афгана и Китай попрет США из Тайваня-видя сцикливость Америки
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02.01.2023 01:32 Ответить
Ти диви, як воно ненавидить усіх українців і вєщаєт тут за них усіх! А чи не ти не кацап бувай?
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02.01.2023 06:08 Ответить
Бувай це прощальний термін в українській мові. "Не ти не кацап". Гугл погано працює? Схоже що це ти кацап
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02.01.2023 21:54 Ответить
Яке ти дурне зі своїми тупими висновками! Google тобі на допомогу, розумний ти наш!
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05.01.2023 17:03 Ответить
але все владнали переговорами. Друга світова також закінчилася переговорами. Він же каже-----------------''важливо створити добрі умови для початку переговорів''---------розбити ворога.
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02.01.2023 09:03 Ответить
Українці навіть петицію не створили щоб прибрати рашистів дєрмака і ко. з посади в обмін на зброю перемоги і завершення цієї війни
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02.01.2023 21:49 Ответить
Томогавки точно не дадут. Это же крылатые ракеты стратегического назначения, летящие на 1500-2500 км. Они не горят желанием развязывать 3ю мировую. То что по факту она уже идет, на это они старательно закрывают глазки. Им гораздо удобнее , дешевле и менее накладнее пускать кровь путену руками украинцев. То что при этом истекает кровью и Украина, дело вторичное. Цель оправдывает средства.
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02.01.2023 14:31 Ответить
Їбучі монголоїди. Скоти безродні. Тільки повне знищення скотів монголоїдних нас врятує.
І саме головне, знищить усіх прихильників "опзж" під нуль,під корінь.
Разом з їхніми дружинами і личинками...
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02.01.2023 00:20 Ответить
Саме так, під егідою оон. Тому що і оон, і усі подібні до неї організації вже давно в руках ліваків і на утриманні кремля. І вже давно історично доказано, що усе, за що беруться ліваки, призводить до краху. Тому, якщо Захід не прожене ліваків і не змінить лівацьку політику на справжню демократію, його чекає крах. Але схоже, що до Заходу це не доходить, або, що все вже зайшло так далеко, що вже надто пізно.
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02.01.2023 06:14 Ответить
По перше, щось там розповідати про "чистоту нації" та "ганебність" того, що у Європі "занадто багато" представників народів Афріки та Азії це нацизм. По друге - як чітко продемонструвала практика, наявність серед громадян представників різних народів не впливає на економічні та промислові спроможності країни, її міць та прагнення до незалежності, і залежить лише від розповсюдження серед громадян певної ідеології і поглядів. Так у Сполучених Штатах патріотизм та успішність у бізнесі, технологіях не залежить від кольору шкіри, а, для прикладу, з боку Рашки найбільш рвуть зади на фронті зовсім не "руССкіє", а буряти, тувінці, кадирівські чеченці, вихідці з Дагестану й т.д. Тому досить вже сіяти тут нацизм "Olga" та "belosnegka", й занадто, до речі, ви схожі на пригожинських троллів!!!
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02.01.2023 10:21 Ответить
Я щось писала про різні нації? І до чого тут "belosnegka"?😳 На за адресою ваш "крик душі"! Ви мабуть читати не вмієте! Капець!
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05.01.2023 17:08 Ответить
І ще: як же ви любите чипляти ярлики "пригожинських тролей" на усіх, чиї погляди не співпадають з вашими! Те ж саме можна з легкістю сказати і про вас: ви - пригожинський троль!😀
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05.01.2023 17:11 Ответить
З Днем Народження Степане Андріович, слава Україні
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02.01.2023 01:08 Ответить
Западу следует любой ценой не допустить победы мордора над Украиной-Русью. Если понадобится, то включиться в непосредственные военные действия.
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02.01.2023 07:27 Ответить
Если бы Запад вас слушал а то Запад вас не слышит из Цензора.
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02.01.2023 07:53 Ответить
Так нам, українцям, і не має потреби щоб Захід чув кожного з нас окремо, з "Цензору" чи будь я кого іншого видання, головне що він чує наших патріотично налаштованих керівників та політиків і продовжує допомагати. А ще дуже важливо що Захід вже чітко бачить нацистську пику рашизму, і вже не вірить в кремлівські побрехеньки занадто схожі на ті, що розповсюджували німецьки нацисти у 2-й світовій війні!!!
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02.01.2023 10:08 Ответить
Я б теж хотіла щоб було як ви сказали, але поки що Захід нас не дуже чує. Все що Залужний попросив - нічого нам не дали. Я маю на увазі Америка не дала і Німеччина не дуже поспішає дати нам Леопарди, тільки виправдання всякі Шольц каже. І путіну продовжує він дзвонити. Боїться Захід як би росія не розвалилася і натовпи дурноголових росіян не кинулися на Захід у пошуку кращої батьківщини. Та ще боятися, що ботоксний божевільний таки застосує ядерну зброю, та не по Україні, а по Європі з Америкою. Ось тому і цідять допомогу на місяць по чайній ложці.
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04.01.2023 09:09 Ответить
Запад уже много раз официально заявил, что стратегическая цель Запада состоит в том, чтобы не допустить победы мордора.
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02.01.2023 09:32 Ответить
Капітан очевидність
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02.01.2023 09:33 Ответить
Ну що ж, це правильна позиція військового якому треба щоб союзники України не розслаблялися та підсилювали допомогу їй як зброєю, так і фінансово, бо якщо розповідати про те, що перевага ЗСУ над рашистами є остаточною, а перемога України не викликає сумніву, то багато хто з кремлівських "консерв" на Заході можуть почати голосити про необхідність припинення допомоги Києву т.я. "потреби у цьому вже не має" і "не треба нести фінансовий тягар допомоги" західним платникам податків.
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02.01.2023 09:59 Ответить
а на передовой не хватает патронов даже для пулеметов. ппц!
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02.01.2023 10:47 Ответить
У США в Польше полно вооружений. Пусть дадут Абрамсы!
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02.01.2023 10:48 Ответить
Если увеличить количество атак по военным целям в РФ, то РФ придется оттягивать ПВО в РФ и тогда откроется небо для Украины. Но ПЗРК все еще будут опасны! Украине нужно сотню химарсов, чтобы выжигать все линии впереди и занимать пехотой местность.
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02.01.2023 10:51 Ответить
Хто такий той Столтенберг, і що він так росказує? Он наш голова розвідки каже що не буде ніякого нападу, і ракет на два-три запуски залишилось (правда про ракети він говорив 2-3 запуски тому, но но такое)
(сарказм, іронія, не кидайтесь)
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02.01.2023 13:57 Ответить
Цьому ТЕЛЕПНЮ керівнику НАТТО (зброджених японських бобів) треба перестати бути стурбовани, занепокоєним, зхвильваним і нарешті прийняти відповідні медекаменти та ліки від хронічного АНУРЕЗМУ та ДІАРЕЇ, які його так цілий час переслідують від слова ПІДОРОСІЯ та ВІЙНА....!!!!
Такі сцикливі ЛУЗЕРИ як цей ТЕЛЕПЕНЬ фактично не можуть бути КЕРІВНИКАМИ ВІЙСЬКОВОГО БЛОКУ НАТО...!!!

НАВІТЬ НЕ СУМНІВАЮСЯ, ЩО ЦЕЙ ТЕЛЕПЕНЬ ЗНАХОДИТЬСЯ ВЖЕ ДАВНО В КОРУМПОВАНІЙ ОРБІТІ підоросії І ТАК ВІДРОБЛЯЄ ХАБАРІ підоросії занепокоєнням, зхвилюванням та стурбованістю НАДАЮЧИ УКРАЇНІ 0 потрібної зброї ТА 0 військовотехнічної допомоги....!!!
СТОЛТЕНБЕРГ - ЦЕ САТАЛІТАРНИЙ БАЛАСТ НАТО...!!!!

ВПЕВНЕНИЙ НА 100%, ЩО ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ блок НАТО БУДЕ ПЕРЕФОРМАТОВАНО І БАГАТО ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ВИЙДУТЬ З НЬОГО І УВІЙДУТЬ В НОВИЙ ВІЙСЬКОВИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙБЛОК НА ЧОЛІ З УКРАЇНОЮ...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!

ГАНЬБА ЛУЗЕРУ НАТО СТОЛТЕНБЕРГУ...!!!
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02.01.2023 15:19 Ответить
"Єнс Столтенберг підкреслив, що зараз Україна має перевагу на полі бою і нагадав, що це триває вже достатньо довго".
Якщо це так, то варто було б оголосити чи ГШ ЗСУ використовує цю перевагу.
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02.01.2023 22:44 Ответить
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