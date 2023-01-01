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Ожидаем дальнейших практических шагов по интеграции в ЕС, - Зеленский приветствовал начало председательства Швеции в Евросоюзе
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал Швецию с началом председательства в Евросоюзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
"Приветствую премьер-министра Швеции с началом председательства Швеции в течение 2023 года в Совете Евросоюза. Желаю успешной реализации приоритетов Президентства! Мы ожидаем дальнейших практических шагов на пути интеграции Украины в ЕС", - отмечается в сообщении.
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Вава, на кого це лайно розраховано? На ЄС чи на внутрішнього споживача зЕбіл0марафону, як в мордорі?
@Bykvu
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Причина внесення Поворознюка до списку "Миротворця": "Усвідомлені дії, спрямовані на пограбування України. Щиросердно, самостійно зізнався в тому, що багато та довго грабував державу, вихваляється тим, що цим сколотив свої статки"
Нема реформ - нема ЄС.
А реформ при ЗЄрмаках бути не може.