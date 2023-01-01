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Новости Политика Украины
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Зеленский (16563) Швеция (889) Евросоюз (15900)

Ожидаем дальнейших практических шагов по интеграции в ЕС, - Зеленский приветствовал начало председательства Швеции в Евросоюзе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

швеція

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал Швецию с началом председательства в Евросоюзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Приветствую премьер-министра Швеции с началом председательства Швеции в течение 2023 года в Совете Евросоюза. Желаю успешной реализации приоритетов Президентства! Мы ожидаем дальнейших практических шагов на пути интеграции Украины в ЕС", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+21
Тобто кроки повинні робити шведи? Воно взагалі *****?
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01.01.2023 20:05
+14
Підписаний Зеленським Закон "Про медіа" може підірвати свободу преси в Україні, - NYT
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01.01.2023 20:07
+13
Очікуємо що? Що Венеційська комісія висновок про закон про КС змінить?
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01.01.2023 20:05
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Тобто кроки повинні робити шведи? Воно взагалі *****?
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01.01.2023 20:05 Ответить
Очікуємо що? Що Венеційська комісія висновок про закон про КС змінить?
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01.01.2023 20:05 Ответить
Підписаний Зеленським Закон "Про медіа" може підірвати свободу преси в Україні, - NYT
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01.01.2023 20:07 Ответить
Вже відчуваю запах Європи... А ні, це запах євромайдану (після перемоги).
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01.01.2023 20:08 Ответить
Є така штука, хуцпа називається.
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01.01.2023 20:10 Ответить
Тут пропетляти не вийде... Робiть те ,шо кажуть поряднi люди , i тодi нас почнуть сприймати як своiх ...
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01.01.2023 20:14 Ответить
зеленский и его кремлевские слуги никогда не будут своими в ЕС..
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01.01.2023 20:33 Ответить
Так ось для чого "слуг урода" з опзж протягли 2 антидемократичних і 1 корупційний закон. Для інтеграції в ЄС.
Вава, на кого це лайно розраховано? На ЄС чи на внутрішнього споживача зЕбіл0марафону, як в мордорі?
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01.01.2023 20:17 Ответить
Букви

@Bykvu

·

3 мин

Причина внесення Поворознюка до списку "Миротворця": "Усвідомлені дії, спрямовані на пограбування України. Щиросердно, самостійно зізнався в тому, що багато та довго грабував державу, вихваляється тим, що цим сколотив свої статки"

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01.01.2023 20:31 Ответить
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01.01.2023 20:32 Ответить
поки головний "слуга кремля" , "найвеличніший лідОр", за сумісництвом "Володька-лже-Голобородько", "героїчний члєнограй всіх врємьон і народів", буде при владі, доти Україні не світить ані Європейський Союз, ані НАТО
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01.01.2023 20:57 Ответить
А наша "зелена влада" не планує робити "практичні кроки"?!!!
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01.01.2023 21:02 Ответить
Що з законом про КСУ та законом про ЗМІ, ублюдок квартальний?

Нема реформ - нема ЄС.
А реформ при ЗЄрмаках бути не може.
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01.01.2023 21:07 Ответить
отберите у дебила кокс. шаги должна делать Украина
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01.01.2023 21:54 Ответить
 
 