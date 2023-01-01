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"Мы будем продолжать стоять рядом с Украиной ради мира и свободы", - президент Европарламента Мецола

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мецола

Президент Европарламента Роберта Мецола в новогоднем поздравлении заверила украинцев в продолжении поддержки.

2022 год она назвала сложным для Европы. В видеообращении глава Европарламента вспомнила о борьбе с коронавирусом, климатических вызовах, энергетическом кризисе – и все это на фоне жестокого вторжения в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"В 2023 году мы должны удвоить усилия по защите наших ценностей. Самое главное, мы будем продолжать поддерживать Украину ради мира и свободы, мира и достоинства, мира и безопасности", - отметила она.

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Ех, якби ще до того "стояння поруч" зброї яка нам потрібна, то і стояти треба було б менше...
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01.01.2023 21:06 Ответить
..не стоять надо,а учить ВСУ и поставлять вооружение
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01.01.2023 21:17 Ответить
Мацола, можете хоть стоять, хоть лежать - оружие давай!!!
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01.01.2023 21:29 Ответить
Якщо Україна не втримає цю чорну чуму на своїх кордонах, то ... буде повний піздець всій сплячій Європі. Європейці христіться перед сном і зранку ... на збройні сили України. Лише Україна може убезпечити ситу Європу від дикунського майбутнього.
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01.01.2023 21:49 Ответить
то станьте ближче, бо вам не долітає
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01.01.2023 21:58 Ответить
стоять за спиною
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01.01.2023 22:36 Ответить
Нагадує промову одного кремлівського диктатора-недомірка.
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02.01.2023 09:41 Ответить
Дякуємо. Це рік остаточної перемоги світла над блекаутами, людяності над геноцидом, свободи над люттю шизофренії - рік перемоги України.
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01.01.2023 23:17 Ответить
Ложь и лицемерие ... политическое бла бла бла ...
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02.01.2023 00:33 Ответить
 
 