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Зеленский должен просить помощи у Великобритании и скандинавских стран в обход НАТО и ЕС, - Грант

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

грант

Британский военный эксперт полковник запаса армии Его Королевского Величества короля Карла ІІІ Глен Грант рассказал о том, что должны делать украинцы в следующем году, чтобы победить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью на канале Эспресо.

Грант заявил: "Честно говоря, я думаю, что если Зеленский собирается снова ехать из страны для проведения переговоров, его следующая поездка должна быть в Финляндию и Швецию, потому что ни одна из этих стран еще не является членом НАТО, и их не утруждают дополнительные дискуссии и консенсус в НАТО. То есть они могут делать то, что другие страны не могут. Зеленскому нужно ехать в Лондон, Стокгольм и Хельсинки и поднимать вопрос жестких действий, минуя согласование в этом плане с Европейским Союзом и НАТО. Я еще не вижу движения в этом направлении, и это возвращает нас к тому, что делает правительство и что делает Генеральный штаб, пытаясь улучшить собственную ситуацию с уже имеющейся бронетехникой, ведь в Украине уже есть немало бронетехники. Рассматриваем ли мы варианты, в которых мы можем производить лучшее вооружение или даже лучшие боеприпасы? Должны быть способы, как улучшить уже существующие танки. Надо думать, а не ждать подарков от других".

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Топ комментарии
+17
дуже розумно ! і на часі ! підказуйте (аби ж тільки почули Вас)
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01.01.2023 21:37
+12
Це вже дуууууже ТОВСТИЙ НАТЯК!
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01.01.2023 21:37
+12
війна йде 10 місяців ... вже давно треба не те що дватати, а виробляти зброю без усяких прохань
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01.01.2023 21:44
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Ну значит попросят.
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01.01.2023 21:37 Ответить
Була вже новина про Макіївку чи ні?
Там завезли до общаги чмобіків вмирати за ***** і на Новий рік залетіло три хаймерси.... На фото від общаги навіть стін не залишилось. Пишуть про 600 нових глядачів у Кобздона
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01.01.2023 22:31 Ответить
а ты типа не знаешь..
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02.01.2023 00:15 Ответить
у Норвегии за прошлый год больше 100млрд чистой прибыли на продаже газа(нефти) по повышеным ценам из за войны - могли бы и раскошелится по разным направлениям
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02.01.2023 00:18 Ответить
Ну чужие деньги считать не стоит. Это деньги граждан и у граждан есть возможность контролировать их трату.
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02.01.2023 00:25 Ответить
дуже розумно ! і на часі ! підказуйте (аби ж тільки почули Вас)
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01.01.2023 21:37 Ответить
Це вже дуууууже ТОВСТИЙ НАТЯК!
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01.01.2023 21:37 Ответить
А він що і досі не просив?
Розуму значить не вистачило
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01.01.2023 21:38 Ответить
мабуть просити не вмiє
Порошенко надсилати треба
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01.01.2023 21:49 Ответить
Он уже туда звонил. И после его разговоров пошли намеки где и что нужно просить. Мавр сделал свое....
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01.01.2023 22:03 Ответить
Та не стільки телефонував, як особисто в переговорах пропонував, наполягав. Ось інфа, одна з багатьох такого штибу:
Петро Порошенко:
"У Галіфаксі на полях Міжнародної безпекової конференції під час зустрічі із Верховним головнокомандувачем збройних сил Швеції, генералом Мікаелем Байденом закликав надати Україні протитанкову зброю.
Головною запорукою європейської безпеки є перемога України. Нам потрібно більше зенітної зброї і нам потрібно більше протитанкових гранатометів, у тому числі шведського Carl Gustaf, який чудово зупиняє російські танки".
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01.01.2023 22:21 Ответить
Фіни самі напросилися танками для початку масових поставок. Але скандинави також говорять,що багато не можуть,бо сусід убивця.
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01.01.2023 22:22 Ответить
Шведи обіцяють шось підкинути .
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01.01.2023 21:43 Ответить
шо с *******?
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01.01.2023 21:44 Ответить
скучно дєвочкам... стало

сподіваюсь шампусік пили не чокаясь
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01.01.2023 21:53 Ответить
Щось зачах Шапіра. Сумний якийсь.
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01.01.2023 22:13 Ответить
три магнитофона отечественных, три кинокамеры, три виллы на озере Комо три - все что нажито непосильным трудом все же пропало)))
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02.01.2023 00:21 Ответить
Да, бідненькі тепер аганькі на рахє. По ****** бачу, одні пойрзані шкапи, на молодих і краствих дєнєх нєт, но ани держатся
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01.01.2023 22:30 Ответить
Нічого, на концерті Кобздона веселіше буде
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01.01.2023 22:30 Ответить
что у них с епалами? смс-ка пришла с Макеевки прямо за праздничный стол
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02.01.2023 00:19 Ответить
війна йде 10 місяців ... вже давно треба не те що дватати, а виробляти зброю без усяких прохань
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01.01.2023 21:44 Ответить
Асфальт всі гроші поглинає
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01.01.2023 21:50 Ответить
кацапы много своего выробляют ? при том что на их територии не воюют?
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02.01.2023 00:22 Ответить
ленд-ліз треба просити, стати навколішки перед байденом
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01.01.2023 21:44 Ответить
розберіться, що таке ленд-ліз, і чим він відрізняється від "подарунків" Байдена.
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01.01.2023 22:03 Ответить
я знаю що таке ленд-ліз Рузвельта
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01.01.2023 22:08 Ответить
то було у Рузвельта для Англії.
А це - "подарунки" Байдена для України"
Дам Вам тег "ленд-лиз", почитайте. Там не все вичерпно, але цілковита правда.
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01.01.2023 22:25 Ответить
Зачем тем, кто хочет разобраться что такое ленд-лиз Арестович?... Очень все плохо....
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01.01.2023 22:49 Ответить
то було і для сталіна
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01.01.2023 22:53 Ответить
впесту твой лендлиз - если есть прямая помощь(т.е. даром) от администрации Байдена и Пентагона
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02.01.2023 00:23 Ответить
У каZZапів аналоговнети, у нас ануслітики. Так і живемо.
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01.01.2023 21:48 Ответить
Это все классно, но….. Финляндия и Швеция страны маленькие с небольшими армиями и небольшим количеством вооружений, откуда они возьмут это оружие и технику? Тем более они в НАТО собираются. И что они все нам отдадут? А их тогда в НАТО и не примут. На *** они тогда в Альянсе нужны безоруженные? Прямо дилемма какая то, по моему брит полковник погорячился..
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01.01.2023 22:04 Ответить
он не погорячился, просто ты глупенький ... эти страны по оснащенности и по силе экономики, в том числе ВПК, будут в ТОПе среди участников НАТО ... Чехия, Румыния, Болгария, Словакия, венгрия, Албания, Македония, Греция вместе взятые столько не имеют ... румыны вообще на модернизированном Т-55 ездят .. а у Чехии, Болгарии, Польши на вооружении ЗРК КУБ например, его еще при Хрущеве делали ... короче, открой википедию и сравним оснащение и военные бюджеты Швеции и Финляндии в сравнении с восточными членами НАТО
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01.01.2023 22:17 Ответить
Да в топе будут, но пока они даже не члены Альянса. И излишки зброи у них наврядли для нас есть, а ждать когда они наши заказы построят у нас времени нет. Да и кто платить будет
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02.01.2023 12:02 Ответить
Не знаєш не пиши, Швеція це країна лідер по новітній зброї останіх поколінь, шведську зброю закупає США. Включення до НАТО це довга процедура, а не моментальне рішення - подобаєшся, візьмем, не подобаєшся, не візьмем.
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01.01.2023 22:17 Ответить
и что они будут бесплатно сотнями гнать вооружение? нет то что они могут дать это на неделю боя
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02.01.2023 00:25 Ответить
Гарри, знаю, потому и пишу. Да экономика в этих странах сильная и технологии продвинутые, согласен. Нам зброи и б/техники нужно много и желательно сразу и ещё на вчера… А то что заказывает и потом покупает США такой процесс может растягиваться на годы. Нам такой путь не подходит. Ты что собираешься арту, танки, самолёты или корабли под заказ годами ждать? За это время можно без территории остаться. И второй деликатный вопрос - а кто платить будет??? Каломыйский или Суркис с Ахметом
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02.01.2023 11:50 Ответить
Так нам і США по краплям дає важку зброю, з Швецією і Фінляднією буде меше проблем і політичної волокіти. І Швеція і Фінляндія розуміють що коїться тому думаю погодяться на кредит як рюкзакевич взяв у Франції на гелікоптери і залізничні локомотиви, бо граничать з Кацапієй, особливо Фінляндія.
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02.01.2023 15:03 Ответить
Дело не в том, что Украина плохо просит, а в том, что вы не даете то, что просят. Танки и бтры, и ракеты просили уже давно. И че?
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01.01.2023 22:08 Ответить
Так правильно, НАТО І ЄС вирішили зберегти життя москві - недоімперії, дійсну допомогу можна отримати тільки від країн які не входять в ці обєднання, демократи США теж не хочуть падіння москви.
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01.01.2023 22:13 Ответить
бред кацапский..
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02.01.2023 00:26 Ответить
Кацап зарегився 1 січня 2023 року і пише брєд кацапський, цікаво
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02.01.2023 01:06 Ответить
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01.01.2023 22:23 Ответить
Він практично святий. Він справді вірить, що президент України діє у інтересах держави, не третіх осіб.
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01.01.2023 22:59 Ответить
***** одержувати зброю з-за кордону набаґато ліпше ніж виготовляти свою бо корупційна надбавка набагато вищче, оскільки якщо імпортер отримав за "1" і потім прогнав через фірми А,Б,В,Г то ціна перетворюється на вході в Україну з 1 до 5 (можно й більше) і по дукументах всіо чікі пікі (+ додати складову "військової тайни!!!").
Але якщо виробляєш в Уа то рахуючи кількість наприклад сталі на один танк чи БТР і вагу танка чи бтра + тощо - багато не збробиш.
Напевно тому на 9 році війні і на майже році відвертої великої війни, влада не демонструє інтересу до національного виробництва.
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01.01.2023 23:00 Ответить
ты идиот? или притворяешься у влады нет сейчас своих денег что бы делать заказ своей оборонке - все финансирование из ЕС и США и если они еще дают бесплатно новейшее вооружение - то только полный кацапский дятел будет от такого отказываться
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02.01.2023 00:29 Ответить
Треба прислухатись.

Він знає що каже. Це сигнал як швидко отримати те що інакше будуть дуже довго тягнути перш чим дадуть.
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02.01.2023 00:58 Ответить
Хто має прислухатись ? Зеля ?!
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02.01.2023 12:53 Ответить
У нас нет времени ждать когда военпром той же Швеции Финляндии Германии Норвегии и др. Стран годами выполняет заказы. Оружие и техника нам нужны уже сегодня/вчера. И второй вопрос - а кто и чем платит??? Каломыйский или пинчук, фирташ или жеваго???
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02.01.2023 11:56 Ответить
Ти думає війна на півроку ? Оптиміст
За грощі не хвилюйся, на потрібні справу вони завжди знайдуться
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02.01.2023 15:06 Ответить
Не буде він цього робити! Він навіть від позаблокового союзництва від США відмовився!
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02.01.2023 12:52 Ответить
в обхід НАТО , ЄС, та США
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03.01.2023 02:58 Ответить
 
 