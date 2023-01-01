Зеленский должен просить помощи у Великобритании и скандинавских стран в обход НАТО и ЕС, - Грант
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Британский военный эксперт полковник запаса армии Его Королевского Величества короля Карла ІІІ Глен Грант рассказал о том, что должны делать украинцы в следующем году, чтобы победить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью на канале Эспресо.
Грант заявил: "Честно говоря, я думаю, что если Зеленский собирается снова ехать из страны для проведения переговоров, его следующая поездка должна быть в Финляндию и Швецию, потому что ни одна из этих стран еще не является членом НАТО, и их не утруждают дополнительные дискуссии и консенсус в НАТО. То есть они могут делать то, что другие страны не могут. Зеленскому нужно ехать в Лондон, Стокгольм и Хельсинки и поднимать вопрос жестких действий, минуя согласование в этом плане с Европейским Союзом и НАТО. Я еще не вижу движения в этом направлении, и это возвращает нас к тому, что делает правительство и что делает Генеральный штаб, пытаясь улучшить собственную ситуацию с уже имеющейся бронетехникой, ведь в Украине уже есть немало бронетехники. Рассматриваем ли мы варианты, в которых мы можем производить лучшее вооружение или даже лучшие боеприпасы? Должны быть способы, как улучшить уже существующие танки. Надо думать, а не ждать подарков от других".
Пожалуйста, подождите...
Там завезли до общаги чмобіків вмирати за ***** і на Новий рік залетіло три хаймерси.... На фото від общаги навіть стін не залишилось. Пишуть про 600 нових глядачів у Кобздона
Розуму значить не вистачило
Порошенко надсилати треба
Петро Порошенко:
"У Галіфаксі на полях Міжнародної безпекової конференції під час зустрічі із Верховним головнокомандувачем збройних сил Швеції, генералом Мікаелем Байденом закликав надати Україні протитанкову зброю.
Головною запорукою європейської безпеки є перемога України. Нам потрібно більше зенітної зброї і нам потрібно більше протитанкових гранатометів, у тому числі шведського Carl Gustaf, який чудово зупиняє російські танки".
сподіваюсь шампусік пили не чокаясь
А це - "подарунки" Байдена для України"
Дам Вам тег "ленд-лиз", почитайте. Там не все вичерпно, але цілковита правда.
Але якщо виробляєш в Уа то рахуючи кількість наприклад сталі на один танк чи БТР і вагу танка чи бтра + тощо - багато не збробиш.
Напевно тому на 9 році війні і на майже році відвертої великої війни, влада не демонструє інтересу до національного виробництва.
Він знає що каже. Це сигнал як швидко отримати те що інакше будуть дуже довго тягнути перш чим дадуть.
За грощі не хвилюйся, на потрібні справу вони завжди знайдуться