Зеленский должен просить помощи у Великобритании и скандинавских стран в обход НАТО и ЕС, - Грант

Британский военный эксперт полковник запаса армии Его Королевского Величества короля Карла ІІІ Глен Грант рассказал о том, что должны делать украинцы в следующем году, чтобы победить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью на канале Эспресо.

Грант заявил: "Честно говоря, я думаю, что если Зеленский собирается снова ехать из страны для проведения переговоров, его следующая поездка должна быть в Финляндию и Швецию, потому что ни одна из этих стран еще не является членом НАТО, и их не утруждают дополнительные дискуссии и консенсус в НАТО. То есть они могут делать то, что другие страны не могут. Зеленскому нужно ехать в Лондон, Стокгольм и Хельсинки и поднимать вопрос жестких действий, минуя согласование в этом плане с Европейским Союзом и НАТО. Я еще не вижу движения в этом направлении, и это возвращает нас к тому, что делает правительство и что делает Генеральный штаб, пытаясь улучшить собственную ситуацию с уже имеющейся бронетехникой, ведь в Украине уже есть немало бронетехники. Рассматриваем ли мы варианты, в которых мы можем производить лучшее вооружение или даже лучшие боеприпасы? Должны быть способы, как улучшить уже существующие танки. Надо думать, а не ждать подарков от других".

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