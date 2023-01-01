Председательство Швеции в ЕС будет решающим для сохранения нашего единства в поддержку Украины, - фон дер Ляйен

Сегодня, 1 января, Швеция приняла председательство в ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен оптимистично прокомментировала это событие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее заявление в Twitter.

"Швеция берет на себя председательство в Совете ЕС в решающее время", - заявила Фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что будет поддерживать Швецию, ведь ее председательство будет решающим в поддержке Украины в отношении войны, которую начала Россия.

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"Ваше лидерство будет решающим для сохранения нашего единства в поддержку Украины", – отметила президент Еврокомиссии.