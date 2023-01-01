Путин в Украине просчитался, как и Сталин при нападении на Финляндию, - президент Финляндии Ниинисте

Российский диктатор Владимир Путин при вторжении в Украину просчитался именно так, как и советский диктатор Иосиф Сталин при нападении на Финляндию в 1939 году.

Об этом в новогоднем обращении к нации сказал президент Финляндии Саули Ниинисте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Ниинисте сказал, что прошлый год внезапно "вернул нас в прошлое" и что "ужасы великой войны вернулись в Европу".

Он подчеркнул, что "невозможно не замечать сходства ситуации с Зимней войной, когда СССР предполагал, что они возьмут Хельсинки в течение двух недель".

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"Сталин и Путин не смогли распознать ключевой фактор. Дело в том, что люди, живущие в свободной стране, ценят свою свободу и принципы. И что нация, предпринимающая совместные усилия, является огромной силой", – сказал Ниинисте.

Президент также сказал: "Чтобы положить конец страданиям украинского народа, мы также должны осмелиться говорить о мире. Каждый божий день, пока война в Украине продолжается, увеличивает ее горькую цену... Перспектива мрачная. Но справедливый мир — настолько важная цель, что любые искренние попытки ее достижения заслуживают поддержки. Как и усилия Украины по рассмотрению своей инициативы в ООН".