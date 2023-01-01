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Путин в Украине просчитался, как и Сталин при нападении на Финляндию, - президент Финляндии Ниинисте

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нііністе,саулі

Российский диктатор Владимир Путин при вторжении в Украину просчитался именно так, как и советский диктатор Иосиф Сталин при нападении на Финляндию в 1939 году.

Об этом в новогоднем обращении к нации сказал президент Финляндии Саули Ниинисте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Ниинисте сказал, что прошлый год внезапно "вернул нас в прошлое" и что "ужасы великой войны вернулись в Европу".

Он подчеркнул, что "невозможно не замечать сходства ситуации с Зимней войной, когда СССР предполагал, что они возьмут Хельсинки в течение двух недель".

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"Сталин и Путин не смогли распознать ключевой фактор. Дело в том, что люди, живущие в свободной стране, ценят свою свободу и принципы. И что нация, предпринимающая совместные усилия, является огромной силой", – сказал Ниинисте.

Президент также сказал: "Чтобы положить конец страданиям украинского народа, мы также должны осмелиться говорить о мире. Каждый божий день, пока война в Украине продолжается, увеличивает ее горькую цену... Перспектива мрачная. Но справедливый мир — настолько важная цель, что любые искренние попытки ее достижения заслуживают поддержки. Как и усилия Украины по рассмотрению своей инициативы в ООН".
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Топ комментарии
+31
Фінський воїн біля розгромленої радянської колони на Раатській дорозі, січень 1940 року.
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01.01.2023 22:20
+24
Тіла радянських військових після розгромного нападу на колону Червоної армії на Раатській дорозі в січні 1940 року
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01.01.2023 22:22
+17
Угу, тілький чий тепер Виборг пане? Свого часу друге місто країни. Його орки за 70 років так засрали, що краще спалити і засипати сіллю ніж наново відбудовувати.

мораль такова, що треба більше зброї а не пустих балачок
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01.01.2023 22:23
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тупин всея московия
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01.01.2023 22:13 Ответить
На дипломатичній мові це значить "обі*рався".
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01.01.2023 22:28 Ответить
Кремль підготував посібник для підконтрольних йому російських ЗМІ про те, як саме мають підбиватися підсумки 2022 року, повідомило в п'ятницю, 30 грудня, інтернет-видання Meduza.

У "Головному" блоці рекомендується підкреслити, що путін, приймаючи рішення про початок війни проти сусідньої країни, "врятував Росію" від нібито насувається нападу України і НАТО. Західні країни нібито збиралися «розділити і підкорити російський народ» з 2014 року, коли Російська Федерація анексувала Крим і спровокувала конфлікт на Донбасі.
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01.01.2023 22:18 Ответить
Потім збреше ще, що Україна на нього напала у 2014-му. Галюни хворі.
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01.01.2023 22:40 Ответить
У кацапні , якби були мізки , вона б трішки ними ворушила , і розуміла що - тут щось не так , як їй розказують їхні пропагандони . . І задавалася б питанням - якщо НАТО лютий ворог рашки , навіщо ж рашка , довгі роки , багато десятиліть , забезпечувала все НАТО повністю ( свого тіпо - ворога ) - нафтою , газом , металами та багато чим іншим . !?
І навіщо ж країни НАТО , які так хочуть знищити бідних і нещасних кацапів , на протязі багатьох років - вливали в рашку багатомільярдні кошти ,, довгі роки інвестували в свого ворога , надавали йому свої технології , тощо .?
І наприклад - навіщо США , яке , от прям - майже ціле століття тільки й думає - як же розправитись з рашкою , рятувало її ленд лізом від Гітлера і ніжками Буша , від голоду в 90 тих роках . !?
Прості питання , які могли б допомогти кацапам розібратись зі своїми - скрєпами . Але ж ,, у імбецилів не вистачає елементарного - мізків , щоб над цим задуматись .
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01.01.2023 23:02 Ответить
Людино добра, часом в ютубі в коментарях прибігають з рашки "співчуваючі" і радять гнати американців і європейців бо ніби вони пограбують нас, як "пограбували" бідних москалів.
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02.01.2023 00:38 Ответить
Фінський воїн біля розгромленої радянської колони на Раатській дорозі, січень 1940 року.
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01.01.2023 22:20 Ответить
Знайома картина по сьогоднішнім дням.
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01.01.2023 22:32 Ответить
Тіла радянських військових після розгромного нападу на колону Червоної армії на Раатській дорозі в січні 1940 року
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01.01.2023 22:22 Ответить
Всё та-же картинка. Если по классике искать три отличия, то найдёшь лишь одно - техника. Ничего не изменилось за последние десятки лет! Мрак.
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01.01.2023 23:52 Ответить
Угу, тілький чий тепер Виборг пане? Свого часу друге місто країни. Його орки за 70 років так засрали, що краще спалити і засипати сіллю ніж наново відбудовувати.

мораль такова, що треба більше зброї а не пустих балачок
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01.01.2023 22:23 Ответить
А після 2світової же й Петсамо
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01.01.2023 22:33 Ответить
Свого часу Финляндии нихто не допомогав. Не було нияких мильярдив Байдена або Хаймарсив. Не соромься та будь вдячним.
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01.01.2023 23:11 Ответить
йди до школи
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01.01.2023 23:36 Ответить
бот ip змінює як перчатки
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02.01.2023 01:44 Ответить
То назвіть, яка із потужніх країн допомагала Фінляндії.

Фіни втратили велику частину території та ще й найбільш індустріально розвинену, але зберегли незалежність. Потім були союзниками нацистів (що зрозуміло, бо "ворог мого ворога ..."), але зовсім не "прославилися" своєю дикістю і жорстокістю, як мадяри.
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02.01.2023 00:25 Ответить
Якби Швеція свого часу не засцяла, то Виборг був би фінським. Раджу подивитись документальний серіал ,,Щоденники Другої світової: день за днем,, там багато чого цікавого можна дізнатись.
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02.01.2023 10:28 Ответить
Так, але рузвельт (байден тех лет) не дал зброю финнам
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03.01.2023 02:52 Ответить
Выборг финны потеряли благодаря тому, что рузвельт выкормил сталина
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03.01.2023 02:57 Ответить
Річ у тому, що люди, які живуть у вільній країні, цінують свою свободу і принципи. І що нація, яка робить спільні зусилля, є величезною силою", - сказав Нііністе.
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01.01.2023 22:25 Ответить
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01.01.2023 22:27 Ответить
мій прадід був поранений в Фінській війні і ледь не вмер. Уявіть куди кацапи гнали хлопів з України (Полтавська обл)
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01.01.2023 22:30 Ответить
Так це у вас Полтавська вже була окупована сссром. А москалі коли асвабаділі моє Прикарпаття в 39р теж забирали хлопів але мало, а коли німцв відійшли в 44 то багатьох забрали на війну. Цим потворам завжди не вистачало живих душ.
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01.01.2023 22:40 Ответить
что интересно, массовая мобилизация населения, причем брали с 15 лет (!!!!!) при условии что рост достигал 150 см, была только на территории "освобожденной" Украины. Ни на территории рашки, ни белоруссии этого не было.
Это продолжение геноцида 33 года, второй акт.
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02.01.2023 03:18 Ответить
На фінську війну усруси відправили 25 дивізію з Донецька більш як 20 тисяч чоловік, майже всі полягли, були задіяні в центрі атакуючого фронту.
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02.01.2023 10:32 Ответить
Если цивилизованный мир не усвоит своих ошибок на протяжении 105 лет (1917-2022) и не уничтожит парашу полностью (до самого последнего дохлого каZZапа), то судьбы Финляндии, Польши, стран Балти, Молдовы, Венгрии (эти точно не усвоят), Чехословакии, Афганистана, Украины и т.д. будут повторяться ещё десятилетия и века. Параша должна быть уничтожена полностью и со всеми 100% своего говноскота в виде "населения".
Иначе они в ближайшее время сами развяжут термоядерную войну, и потом не говорите (кто выживет), что вас, идиотов, не предупреждали.
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01.01.2023 22:44 Ответить
Цікаво що в Фінляндії досі є політичні сили, програмними цілями яких, є повернення територій. Сподіваюсь незабаром ці цілі перетворяться на реалії
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01.01.2023 22:47 Ответить
Снайпер Симо Хайха успешно решал проблемы кацапов. Всего завалил только подтвержденных 705 голов русни /на самом деле больше/ в т.ч. и специально направленных на его ликвидацию, из них 25 на день рождения сталина.

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01.01.2023 22:50 Ответить
Представляю, сколько бы он нарубил голов, если бы имел современную оптику и...( oh my God! ) тепловизор Типа, как здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=e49CclgK64Q
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02.01.2023 00:00 Ответить
"Біла смерть" - так називали його росіяне. Вважається одним з кращих снайперів у світі.
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02.01.2023 00:04 Ответить
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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01.01.2023 22:54 Ответить
Варварские бомбардировки финских городов русскими разожгли ненависть финнов к агрессору
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01.01.2023 23:02 Ответить
С Финляндией параллели неприятные, фины лишились чуть ли не половины страны, понесли большие потери, а после неудачной попытки отвоевать своё в ВМВ еще и попали почти в 50-ти летнию вассальную зависимость от СССР... Украина справляется гораздо лучше... Впрочем и помощь Запада на порядки больше.
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01.01.2023 23:08 Ответить
Есть сведения, что Финляндии помогали : Швеция, Норвегия, Британия и Германия.
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02.01.2023 01:12 Ответить
А з іноземних волонтерів, що воювавали у Фінляндії, була сформована дивізія СС Вікінг.
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02.01.2023 01:17 Ответить
Нахабна брехня. Добровольці були з Швеції, США, Данії. А Вікінг - фундатори її тут взагалі тут не при чому. Порахуй кращ, скільки з російських громадян було сформовано дівізій германії і чим вони відмітились під час бойових дій.
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02.01.2023 10:09 Ответить
Германия точно не помогала. Гитлер, видя что совки буксуют, 2 раза слал телеграммы Сталину с предложением пробомбить своими ВВС Хельсинки чтобы помочь финнам сдаться.
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02.01.2023 03:20 Ответить
Усі ці суперпоразки у глобальних війнах цілком закономірні. Адже війни, наслідки політики авторитарних країн. А вірніше, керують авторитарними країнами і як перспективою країнами-агресорами, передусім, соціально-економічні "авторитарні продукти". Саме оці, "авторитарні продукти" з наукової точки зору є ентропією, а ентропія (по спрощенному визначенню) - бездарне використання енергії суспільством. Тобто, ентропія, міра невпорядкованості, або міра хаосу, а отже і показник руйнівного впливу на стан авторитарного суспільства. Отож, не дивно, що авторитарні країни зрештою стають зачинщиками воєн та негативних кризових (енергетичної, продуктової та інш) і післявоєнних наслідків, а саме таких війн як6 "СРСР-Фінляндія", "Афганістан - СРСР", "Грузія- РФія", "Україна-РФія" тощо.
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01.01.2023 23:28 Ответить
Та х*й там!
Тут йому зовсім ніх*я не обломиться..))
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01.01.2023 23:44 Ответить
https://youtu.be/NVhFSPz-lgY...

У Первомайску наші хлопці замочили вагнерів в такій кількості що приїхав сам повар Пригожин....💥🔥💀💀💀
Слава ЗСУ Слава Україні героям слава 🔱❤️🖤🔱👍💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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01.01.2023 23:50 Ответить
Маршал Маннергейм красава 390000 совков замочил в сортире...а 100 000 из них просто замёрзли в лесах Финляндии не успев даже выстрелить . Бабы рюSSjие еще дерьма нарожали...маршал жюков не ошибся💀💀💀💀🦍🦍🦍
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02.01.2023 00:00 Ответить
Фінам добре допоміг генерал Мороз, нам же дістався генерал Болото.
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02.01.2023 01:20 Ответить
сталин и путлер - карлики.
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02.01.2023 00:07 Ответить
У фінів влада була своя. Наші політики походять з комуняцької номенклатури совка створеної для нас москвою із негідників україноненависників.
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02.01.2023 00:18 Ответить
Финны сыграли решающую роль во ВВ2. Гитлер, увидев слабость сталинской армии в войне с армией, намного уступающей и в численности и в вооружении , принял решение о нападении.
Только вот полностью параллели с войной в Украине проводить нельзя.
Весной 41ого финскому правительству немцы сообщили о планах войны с ссср и финны подписали мирный договор, который предусматривал потерю части своей территории.
Во время вв2 финны не просто отвоевали свою территорию, они активно участвовали в блокаде ленинграда.
Когда немцы стали отступать, финнов от порабощения спас протекторат Великобритании.
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02.01.2023 01:38 Ответить
По зданию училища, в котором находились мобилизованные, ударили из Himars. Погибли около 400 российских военных.

В оккупированной Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь было уничтожено около 400 оккупантов, еще около 300 - ранены. Об этом вечером в воскресенье, 1 января, сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

Отмечается, что удар был нанесен по скоплению мобилизованных россиян, которых расположили в здании профтехучилища №19 (улица Кремлевская, 48).

"В результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами", пренебрежения мер безопасности, курения в неустановленном месте, Санта упаковал в мешки около 400 трупов", - говорится в сообщении.

В российских пабликах появляются подтверждения удара. Отмечается, что удар был нанесен из Himars, а здания училища больше не существует.
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02.01.2023 01:50 Ответить
630
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03.01.2023 02:55 Ответить
Зараз в ролі фашиста виступає рашастан. Це підтверджую, що раху треба було знищити з чола землі й розгойдати на частини.
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02.01.2023 08:03 Ответить
Тут діє принцип - ворог мого союзника - мій ворог, московщина зараз ворог України і всього світу. А ленінград - це злочинні дії радянського командування. Тим більше - це давнішні події, які нікому не потрібні. Зараз актуально скільки ліквідовано кацапів за сьогодняшній день.
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02.01.2023 09:49 Ответить
P.S.
московщина агрессор в обох випадках, напала як на Фінляндію так і на Україну, вбивала і вбиває дітей та цивільних, варварськими бомбардировками знищує всі споруди. Тому будь-які засоби, направлені на тотальне знищення кацапів виправдані і спасуть безмежну кількість людей. Документи міжнародних організацій - Ліги націй, звідки срср була викинута за акт агресії, ООН щодо України, свідчать, що ворог людства і нацист це росія.
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02.01.2023 10:03 Ответить
Это как раз напоминание о том что нельзя воевать с русскими долго. Ему надо было рассказать украинцам как Финляндия была разгромлена вместе с немецкой группой армий "Север" в результате Выборгской операции, активная часть которой длилась всего 10 дней. Хотя для русских это был всего лишь один из второстепенных фронтов.
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02.01.2023 05:18 Ответить
Як правило, війни, в яких московщина воювала більше 8 місяців, вона програвала. WW2 - виключення так як втрутився неприродний фактор - допомогали союзники. Зараз у північних варварів союзників немає, а є у України так що неминуче виграемо, питання в ціні.
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02.01.2023 09:58 Ответить
Дуже неправильне формулювання, що "Сталін прорахувався у нападі на Фінляндію". Що ж це за "прорахунок", коли Сталін розгромив фінську армію, Фінляндія капітулювала і велика частина території Фінляндії (майже 30%, Карелія) було анексовано спочатку до СРСР, а потім і до рф?І це уже незворотньо. З військової точки зору Сталін досяг поставленої задачі у фінській війні. Завжди треба говорити правду. Якщо хочеться сказати, що Й.Сталін був диктатором, тираном, негідником - то так треба і казати. Але у війні з Фінляндією СРСР вийшов переможцем.
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02.01.2023 10:49 Ответить
 
 