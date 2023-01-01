Путин в Украине просчитался, как и Сталин при нападении на Финляндию, - президент Финляндии Ниинисте
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Российский диктатор Владимир Путин при вторжении в Украину просчитался именно так, как и советский диктатор Иосиф Сталин при нападении на Финляндию в 1939 году.
Об этом в новогоднем обращении к нации сказал президент Финляндии Саули Ниинисте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Ниинисте сказал, что прошлый год внезапно "вернул нас в прошлое" и что "ужасы великой войны вернулись в Европу".
Он подчеркнул, что "невозможно не замечать сходства ситуации с Зимней войной, когда СССР предполагал, что они возьмут Хельсинки в течение двух недель".
"Сталин и Путин не смогли распознать ключевой фактор. Дело в том, что люди, живущие в свободной стране, ценят свою свободу и принципы. И что нация, предпринимающая совместные усилия, является огромной силой", – сказал Ниинисте.
Президент также сказал: "Чтобы положить конец страданиям украинского народа, мы также должны осмелиться говорить о мире. Каждый божий день, пока война в Украине продолжается, увеличивает ее горькую цену... Перспектива мрачная. Но справедливый мир — настолько важная цель, что любые искренние попытки ее достижения заслуживают поддержки. Как и усилия Украины по рассмотрению своей инициативы в ООН".
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У "Головному" блоці рекомендується підкреслити, що путін, приймаючи рішення про початок війни проти сусідньої країни, "врятував Росію" від нібито насувається нападу України і НАТО. Західні країни нібито збиралися «розділити і підкорити російський народ» з 2014 року, коли Російська Федерація анексувала Крим і спровокувала конфлікт на Донбасі.
І навіщо ж країни НАТО , які так хочуть знищити бідних і нещасних кацапів , на протязі багатьох років - вливали в рашку багатомільярдні кошти ,, довгі роки інвестували в свого ворога , надавали йому свої технології , тощо .?
І наприклад - навіщо США , яке , от прям - майже ціле століття тільки й думає - як же розправитись з рашкою , рятувало її ленд лізом від Гітлера і ніжками Буша , від голоду в 90 тих роках . !?
Прості питання , які могли б допомогти кацапам розібратись зі своїми - скрєпами . Але ж ,, у імбецилів не вистачає елементарного - мізків , щоб над цим задуматись .
мораль такова, що треба більше зброї а не пустих балачок
Фіни втратили велику частину території та ще й найбільш індустріально розвинену, але зберегли незалежність. Потім були союзниками нацистів (що зрозуміло, бо "ворог мого ворога ..."), але зовсім не "прославилися" своєю дикістю і жорстокістю, як мадяри.
Это продолжение геноцида 33 года, второй акт.
Иначе они в ближайшее время сами развяжут термоядерную войну, и потом не говорите (кто выживет), что вас, идиотов, не предупреждали.
https://www.youtube.com/watch?v=e49CclgK64Q
Тут йому зовсім ніх*я не обломиться..))
У Первомайску наші хлопці замочили вагнерів в такій кількості що приїхав сам повар Пригожин....💥🔥💀💀💀
Слава ЗСУ Слава Україні героям слава 🔱❤️🖤🔱👍💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Только вот полностью параллели с войной в Украине проводить нельзя.
Весной 41ого финскому правительству немцы сообщили о планах войны с ссср и финны подписали мирный договор, который предусматривал потерю части своей территории.
Во время вв2 финны не просто отвоевали свою территорию, они активно участвовали в блокаде ленинграда.
Когда немцы стали отступать, финнов от порабощения спас протекторат Великобритании.
В оккупированной Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь было уничтожено около 400 оккупантов, еще около 300 - ранены. Об этом вечером в воскресенье, 1 января, сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.
Отмечается, что удар был нанесен по скоплению мобилизованных россиян, которых расположили в здании профтехучилища №19 (улица Кремлевская, 48).
"В результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами", пренебрежения мер безопасности, курения в неустановленном месте, Санта упаковал в мешки около 400 трупов", - говорится в сообщении.
В российских пабликах появляются подтверждения удара. Отмечается, что удар был нанесен из Himars, а здания училища больше не существует.
московщина агрессор в обох випадках, напала як на Фінляндію так і на Україну, вбивала і вбиває дітей та цивільних, варварськими бомбардировками знищує всі споруди. Тому будь-які засоби, направлені на тотальне знищення кацапів виправдані і спасуть безмежну кількість людей. Документи міжнародних організацій - Ліги націй, звідки срср була викинута за акт агресії, ООН щодо України, свідчать, що ворог людства і нацист це росія.