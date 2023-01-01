Супруга задержанного в Словакии по запросу РФ воина ВСУ Зубрилина просит украинское руководство начать переговоры по его освобождению: "Пишу, звоню, а ответа не от кого нет!"
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Жена военнослужащего Вооруженных сил Украины Альберта Зубрилина, который в октябре по запросу России был задержан в Словакии при прохождении учений, Ксения Зубрилина просит украинские власти начать переговоры по освобождению воина. Сейчас у нее нет ни одного ответа ни от одного украинского учреждения.
Об этом сообщила Цензор.НЕТ супруга военнослужащего ВСУ Зубрилина Альберта Ксения Зубрилина.
"Я, как жена военнослужащего ВСУ Зубрилина Альберта, который был задержан при прохождении учений и с 15 октября удерживается в Словакии, очень надеюсь, что украинское руководство страны наконец-то начнет осуществлять переговоры по освобождению воина Украины! Пишу, звоню, а ответа не от кого нет!" - заявила Зубрилина.
Напомним, что 6 декабря 2022 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что 14 октября Словакия задержала воина ВСУ гражданина РФ Зубрилина по запросу России. Тогда он призвал украинские власти к действиям по освобождению украинского воина: "Власть должна использовать все рычаги для немедленного возвращения воина ВСУ Зубрилина, задержанного в Словакии по запросу России". В ответ 9 декабря МИД заверил, что делом задержанного в Словакии воина ВСУ Зубрилина занимается посольство, консульский доступ к нему затруднен из-за гражданства РФ.
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Зараз набігуть марафонні вкраїнчики, писати що я розколюю єдність
"червоних крест вивів хлопців з Азовсталі?, як же гарантії"
Все що потрібно знати про "владу"...
Це не біда однієї сім'ї це біда бездіяльності держапарату в цілому.
"Азов/червоний хрест" як гарячий приклад.
и чего этот Альберт семь лет сопли жевал?
мутная история
псы. не могли отправить украинца на обучение в словакию?
А как его вызволять, так это проблема? Типа он путинский крепостной?
И это он даже не в кацапский плен попал, а в ЕС находиться…
Вы уже, ребята, определитесь…
Что вы будете делать-
Либо крестик снимать либо трусы.