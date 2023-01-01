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Супруга задержанного в Словакии по запросу РФ воина ВСУ Зубрилина просит украинское руководство начать переговоры по его освобождению: "Пишу, звоню, а ответа не от кого нет!"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Жена военнослужащего Вооруженных сил Украины Альберта Зубрилина, который в октябре по запросу России был задержан в Словакии при прохождении учений, Ксения Зубрилина просит украинские власти начать переговоры по освобождению воина. Сейчас у нее нет ни одного ответа ни от одного украинского учреждения.

Об этом сообщила Цензор.НЕТ супруга военнослужащего ВСУ Зубрилина Альберта Ксения Зубрилина.

"Я, как жена военнослужащего ВСУ Зубрилина Альберта, который был задержан при прохождении учений и с 15 октября удерживается в Словакии, очень надеюсь, что украинское руководство страны наконец-то начнет осуществлять переговоры по освобождению воина Украины! Пишу, звоню, а ответа не от кого нет!" - заявила Зубрилина.

Читайте также: Делом задержанного в Словакии воина ВСУ Зубрилина занимается посольство, консульский доступ к нему затруднен из-за гражданства РФ, - МИД

Напомним, что 6 декабря 2022 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что 14 октября Словакия задержала воина ВСУ гражданина РФ Зубрилина по запросу России. Тогда он призвал украинские власти к действиям по освобождению украинского воина: "Власть должна использовать все рычаги для немедленного возвращения воина ВСУ Зубрилина, задержанного в Словакии по запросу России". В ответ 9 декабря МИД заверил, что делом задержанного в Словакии воина ВСУ Зубрилина занимается посольство, консульский доступ к нему затруднен из-за гражданства РФ.
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Топ комментарии
+44
"Не на часі" чи "какая разница"?
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01.01.2023 22:45
+37
А у Словаччині посол теж сексолог, без дипломатичної освіти?
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01.01.2023 22:46
+32
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01.01.2023 22:45
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"Не на часі" чи "какая разница"?
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01.01.2023 22:45 Ответить
ураїнський варіянт мемчика: "своіх нє бросаєм"
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01.01.2023 23:20 Ответить
Саме так. Заходимо в тг чат рандомної бригади ЗСУ де родичі шукають зниклих воїнів, і читаємо про свинське відношення до зниклих, і їх родичів.
Зараз набігуть марафонні вкраїнчики, писати що я розколюю єдність
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02.01.2023 08:19 Ответить
всім цим продажним павликам морозовим нужно в пику відразу писати:

"червоних крест вивів хлопців з Азовсталі?, як же гарантії"

Все що потрібно знати про "владу"...
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02.01.2023 14:07 Ответить
Воїну нічого не загрожує, кацапи нічого не зроблять, адвокат працює, процес займає певний час. Дружині запропонували приїхати.
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01.01.2023 23:23 Ответить
Мабуть краще дип.копусу краплину попрацювати...

Це не біда однієї сім'ї це біда бездіяльності держапарату в цілому.

"Азов/червоний хрест" як гарячий приклад.
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02.01.2023 14:09 Ответить
Вид на постоянное место жительства - документ , цю посвідку видавала Україна . Дуже багато умов для отримання цього документа - шлюб, діти, прописка, і все це є. Посвідку Зубрілін отримав ще в 2015 році. І до війни жив за цим документом. Мав право все робити окрім голосування на виборах.
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02.01.2023 21:48 Ответить
І проходити дійсну військову службу в Україні.
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03.01.2023 05:38 Ответить
Сьогодні 2 січня. Сьогодні мали першу телефонну розмову з адвокатом. Та щоб всі розуміли адвокат немає ніяких документів щодо військової сторони цієї справи. Тільки сьогодні дружина відправила довідку з УДА, довідку з ЗСУ, військовий квиток. А до цього часу у адвоката який наданий Словаччиною не було навіть цих документів . Це взагалі як можна прокоментувати ? Цим взагалі хтось займається з військового керівництва , української влади ?
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02.01.2023 22:20 Ответить
Дружині запропонували приїхати - у дружини двоє неповнолітніх дітей вдома, в країні де йде війна ! Виплати чоловіку вже не здійснюють, мабуть контракт вже розірвали! Дорога та проживання в Кошице обійдуться кругленьку суму! Але все це неважливо , але побачити чоловіка можна тільки через рішення суду, якого можна чекати місяць ! Про це взагалі хтось думає ?
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02.01.2023 22:25 Ответить
Лариса, ви записалися учора,щоб мені написати про цього Воїна,вибачте, але не по адресу. Апелювати потрібно до оп
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03.01.2023 05:43 Ответить
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03.01.2023 20:45 Ответить
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01.01.2023 22:45 Ответить
По плодах (справах) їхніх пізнаєте їх.
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01.01.2023 23:08 Ответить
а єрмакам це в сраці...
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01.01.2023 22:45 Ответить
Масакра.....
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01.01.2023 22:46 Ответить
А у Словаччині посол теж сексолог, без дипломатичної освіти?
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01.01.2023 22:46 Ответить
Там ,наверно ,ТУПОРЫЛЫЙ ПОДДЕРЬМАЧНИК Таран ?
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01.01.2023 23:43 Ответить
Он в Словении... Если память не изменяет)
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02.01.2023 02:16 Ответить
Можливо послом в Словаччині призначили проктолога
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02.01.2023 05:30 Ответить
А что, Словакия ещё "запросы" параши не спускает в унитаз, не читая их?
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01.01.2023 22:46 Ответить
Так у нього ж громадянство РФ. А це ускладнює його звільнення.
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01.01.2023 22:47 Ответить
Питання, як кацапи дізналися,що він там навчається? І як потрапив на навчання без громадянства України?
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01.01.2023 23:13 Ответить
Погугліть про розробку Дії, і участь російського філіалу Єпам в ньому
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02.01.2023 08:21 Ответить
Злили людину це вже всім зрозуміло !
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02.01.2023 22:27 Ответить
Проблема цього Воїна давно на сторінках смі, справа не стоїть на місці, потрібно мати час, бо у Європі закони діють повільно. Можна дискутувати довго,але є багато ,що визивпє питання, наприклад, навчання за кордоном для добровольців? Як про нього дізналася рашка? Про Дію не потрібно, бо справи Армії до цього ресурсу та ще таємні не мають відношення. Як дізналися?
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03.01.2023 05:58 Ответить
Російське громадянство не заважало пів року бути добровольцем та воювати на передовій? Тоді все було гаразд ??Ускладнюється бездіяльністю українського керівництва.
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02.01.2023 21:51 Ответить
Поки був в Україні не заважало. А виїхав за кордон і одразу стало проблемою. Бо там він опинився у іншому правовому полі, та би мовити.
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02.01.2023 21:55 Ответить
Не словом а ділом! Цей випадок показує СПРАВЖНЕ відношення ЗЕкоМанди до людей.... а гарне відео актор може записати з сумними очима.
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01.01.2023 22:48 Ответить
Втомився від щоденного читання чужих текстів.
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01.01.2023 22:56 Ответить
Як взагалі кацапи якісь запити робити?
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01.01.2023 22:49 Ответить
так у него паспорт кацапский - очень мутная тема
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02.01.2023 00:05 Ответить
В нього сім'я українська з 2013 року. Двоє дітей які чекають тата додому кожного дня ! І громадянство ми просили , та сказали не на часі!
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02.01.2023 21:56 Ответить
Так ви його дружина? З 2013 в Україні офіційно? Не дали громадянство? Чи не дивно? Що ви не доказуєте? Чому кацапи дізналися?
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03.01.2023 06:01 Ответить
Я його теща,а дружина- Ксенія.А воює за нього ще його мати,яка живе у Москві і з 2013 року не може заспокоїтися,що він одружився на українці з якоїсь ,,діри".
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03.01.2023 19:58 Ответить
Ви зайшли на Цензор,щоб промоніторити ситуацію навколо теми? Навіщо це вам,бо злили його близькі. Ніхто не надає інформацію по списках і країнах навчання. До речі,закони Європи діють добре,але повільно. У мене багато питань по вашому написаному, але з Поваги до Воїна,залишу їх при собі. Усе у нього буде добре.
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03.01.2023 20:12 Ответить
от як погано мати кацапське громадянство
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01.01.2023 22:52 Ответить
А хто відправив військового на навчання, не надавши громадянства ? Навіть, якщо б і надали, але він не вийшов з російського громадянства - навіщо ці проблеми створювати і зараз «мужньо» їх подолати
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01.01.2023 22:53 Ответить
14 октября в Словакии по розыскному запросу РФ задержали военнослужащего ВСУ Альберта Зубрилина. По данным журналиста Юрия Бутусова, о задержании военного сообщила его супруга Ксения Зубрилина, гражданка Украины. Она рассказала, что мужчина с 2013 года постоянно проживает на территории Украины, у них двое детей, с 2015 года Зубрилин имеет вид на постоянное проживание на территории Украины и, следовательно, имеет все основания для приобретения гражданства.

и чего этот Альберт семь лет сопли жевал?
мутная история
псы. не могли отправить украинца на обучение в словакию?
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01.01.2023 22:59 Ответить
да очень мутный Зубрилин как бы кротом не оказался двойным агентом
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02.01.2023 00:07 Ответить
І що Ви зі своїм "мутним". Треба рятувати воїна.
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02.01.2023 00:54 Ответить
Навряд Раша би подала запит на свого агента. Наприклад, Єрмака жодного разу не затримували за запитом. А він, до речі, навіть не державний службовець.
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02.01.2023 01:00 Ответить
Він пішов воювати з перших днів війни. Захищати свою сім'ю та дітей. А громадянство не дали - не на часі сказали. Тому що офіційно дипломатичні відносини між Україною та рф не розірвані. Дослідно : " буде перемога, буде громадянство".
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02.01.2023 21:40 Ответить
При чому тут громадянство до відносин? Є закон набуття громадянства. Ви якось дивно усе надаєте.
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03.01.2023 06:03 Ответить
Він з перших днів став на захист України і своєї родини! А багато хто з українським громадянством продовжує жувати соплі лежачи на дивані після 10 місяців війни ! Жили звичайною родиною , і наголошую мали посвідку на постійне місце проживання . Документ отримали в 2015 році. Документ який видала Україна !
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02.01.2023 22:30 Ответить
Він з перших днів став на захист України і своєї родини! А багато хто з українським громадянством продовжує жувати соплі лежачи на дивані після 10 місяців війни ! Жили звичайною родиною , і наголошую мали посвідку на постійне місце проживання . Документ отримали в 2015 році. Документ який видала Україна !
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02.01.2023 22:05 Ответить
Це якась брехня Росия аннулировала уси договори з ЕС. Який в сраку запит? Щось на фэйк схоже.
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01.01.2023 23:03 Ответить
Людина з 15 жовтня у в'язниці. І це нажаль не фейк!
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02.01.2023 21:41 Ответить
Зараз його «теща» вам усе пояснить.
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03.01.2023 20:48 Ответить
вид на жительство это не гражданство. так что де юре парень провтыкал. надо было отказаться от росийского гражданства. тогда подать на украинское. и никто бы его не трогал. на двух стульях сидеть неудобно.
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01.01.2023 23:06 Ответить
Офіційно не могли послати на навчання не українця, хоча була велика стаття на Фейсі і щось там від посла.
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01.01.2023 23:09 Ответить
Тоді це по запиту Єрмака .
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02.01.2023 12:50 Ответить
Довідка на постійне місце проживання дає право на все окрім голосування. Ми жили за цим документом. І до війни нам цього було достатньо. З перших днів війни він пішов захищати свободу Україну. Він - герой ! Українська влада - отямтеся ! За що ми воюємо ? Своїх не кидаємо ?
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02.01.2023 22:09 Ответить
Провтикал мабудь коли пішов добровольцем на захист України! Українське керівництво зрадило воїна !
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02.01.2023 22:32 Ответить
не пересмикуйте поняття. сьогодні кожен украінець ненавидить росіянина. порви паспорт. навіть людина без громадянства краще за москаля.
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03.01.2023 01:53 Ответить
а чому ваш хороший руський не на фронті а в бретиславі?
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03.01.2023 02:25 Ответить
Він був 6 місяців на передовій.На ці навчання був відбір,направили 200 чоловік,які пройшли випробування.Ці навчання- це не перебування у санаторії за кордоном.
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03.01.2023 08:49 Ответить
зелені покидьки
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01.01.2023 23:58 Ответить
Посол роботу робить, йому не до Зубрилина.
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02.01.2023 00:02 Ответить
А Кулеба не цим зайнятий. Він грає роль Голови МЗС. Нічого не робить, і нічого не вирішує. От ОПа пришле потрібний текст, то зачитає.
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02.01.2023 00:28 Ответить
Чому він нічого не робить ? Він робит вигляд, що він глава МЗС !
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02.01.2023 12:48 Ответить
Может после этой публикации что-то сдвинется с места. Надо больше и дольше говорить-публиковать об этом.
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02.01.2023 01:56 Ответить
То есть когда он записался в ЗСУ, то его русское гражданство препятствием не было.

А как его вызволять, так это проблема? Типа он путинский крепостной?

И это он даже не в кацапский плен попал, а в ЕС находиться…

Вы уже, ребята, определитесь…
Что вы будете делать-
Либо крестик снимать либо трусы.
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02.01.2023 07:06 Ответить
Був би він чеченцем -віддав би Зеля його Кадирову.
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02.01.2023 12:47 Ответить
Еще бы и прощения попросил,Зеля очень боиться обидеть Кадырова
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02.01.2023 16:48 Ответить
 
 