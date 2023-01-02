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крылатые ракеты (727) ПВО (1487) дроны (2122)

Украинская ПВО ночью 2 января уничтожила 9 шахедов и 1 крылатую ракету, - Воздушное командование "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

В ходе атаки российских дронов и крылатых ракет ночью 2 января ПВО ВСУ уничтожило 9 БПЛА "Шахед" и 1 крылатую ракету Х-59МК2.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке воздушное командование "Схід".

В сообщении отмечается: "Силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями уничтожены 6 ударных БПЛА типа "Шахед" и одна высокоточная управляемая ракета Х-59МК2, которая шла в направлении города Днепр.

Еще 3 "Шахеда" сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск во взаимодействии с воздушным командованием "Схід".

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Орки вперто далі доказують що вони сама кончена недонація, хоча це уже всім давно зрозуміло
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02.01.2023 01:48 Ответить
Ніколи вони не були нацією й назву привласнили. Московити вони кінчені.
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02.01.2023 01:59 Ответить
Воронєж спиш ?
Відео https://t.me/truexanewsua/67489
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02.01.2023 02:15 Ответить
Вибух в районі аеродрому «Балтімор» в Воронежі.
Там розміщуються Су-34.
не хилые такие кристмасы будут у рашисстов
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02.01.2023 03:27 Ответить
Сьогодні почула як Машка-алкоголічка називає нашого Зеленського "бункерним" з рештою всіх гидотів у бік України, я не шанувальниця Зеленського, але тут явно йде формула Путіна "Хто як обзивається той так і називається".
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02.01.2023 08:22 Ответить
 
 