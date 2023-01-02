ВСУ отразили атаки врага в районах 11 населенных пунктов на Донетчине и Луганщине, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 9 населенных пунктов в Донецкой области и 2 – в Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 2 января по поводу российского вторжения.

Так, начались триста тринадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 БпЛА "Шахед-136". Все они были сбиты подразделениями сил обороны Украины. Информация о ночном ударе по столице будет объявлена несколько позже. Также враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе и по детской больнице города Херсона.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. В Новопавловском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее занятых рубежей. На Херсонском - перегруппировка войск, ведет оборону и обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Озеряновка, Опросное и Красногоровка Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Вольная Слобода, Эсмань, Екатериновка и Шалыгино – Сумской и Огурцово, Волчанск и Новомлынск на Харьковщине.

В Купянском направлении враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Купянск, Кучеривка, Лиман Первый, Ольшаны, Орлянское, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Мясожаровка в Луганской области.

На Лиманском направлении вражеский огонь зафиксирован недалеко от Новоегоровки, Площанки, Невского, Червонопоповки Луганской области и Тернов и Дибровы Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляно более 15 населённых пунктов. В частности это - Берестово, Белогоровка, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Ступочки, Белая Гора, Константиновка и Дилиевка Донецкой области. Также враг нанес авиаудару возле Белогоровки.

На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Водяное, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляли Нескучное, Времевка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

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В Запорожском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии фиксировались в районах населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Железнодорожное, Орехов, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Мусиевка в Запорожской области.

В Херсонском направлении от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Тягинки, Новотягинки, Понятовки, Дарьевки, Садового, Станислава и Херсона.

Подтверждено огневое поражение 31 декабря районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области. В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составил более 175 раненых военнослужащих, уничтожено 12 единиц вооружения и военной техники различного типа и состав боеприпасов врага. Информация о ликвидированных оккупантов уточняется.

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь в сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.