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Силы обороны сбили все 44 вражеских "Шахеда", которые вчера атаковали Украину, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

За минувшие сутки Россия нанесла 51 авиационный удар по Украине, в том числе применила 44 БПЛА "Шахед-136".

Об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 БпЛА "Шахед-136". Все они были сбиты подразделениями Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+10
Силам оборони України черговий респектище-вдосконаленю немає меж...
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02.01.2023 08:40
+6
Казяться ідіоти, що не змогли зіпсувати свято. Але нічого у них не вийде. Ракетки свої срані витратили, а мопєди всі позбивають.
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02.01.2023 08:37
+4
Наші хлопці молодці. навчилися збивати дрони як сємки ви гордість наша
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02.01.2023 08:50
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Казяться ідіоти, що не змогли зіпсувати свято. Але нічого у них не вийде. Ракетки свої срані витратили, а мопєди всі позбивають.
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02.01.2023 08:37 Ответить
Силам оборони України черговий респектище-вдосконаленю немає меж...
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02.01.2023 08:40 Ответить
Навіть збитий Шахед кудись падає
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02.01.2023 09:01 Ответить
тогда он не сбит. Как миниум подбит
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02.01.2023 18:30 Ответить
Шахіди 100%, по інших цілях статистику не дають ...
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02.01.2023 09:02 Ответить
Наші хлопці молодці. навчилися збивати дрони як сємки ви гордість наша
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02.01.2023 08:50 Ответить
Слава укрППО!, що лущать кацапсько-іранське сміття!
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02.01.2023 09:05 Ответить
Русню як завжди ****@ли, бо правильні мопеди то Хонда, а ніякий не Шахед
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02.01.2023 09:42 Ответить
То може їх ремонтувати і відправляти назад?
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02.01.2023 10:09 Ответить
ЗАТКНИТЕ РОТ ПОЛКОВНИКУ РОМАНУ СВИТАНУ!!! Совет генштабу ВСУ.
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02.01.2023 13:44 Ответить
 
 