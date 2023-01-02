Силы обороны сбили все 44 вражеских "Шахеда", которые вчера атаковали Украину, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За минувшие сутки Россия нанесла 51 авиационный удар по Украине, в том числе применила 44 БПЛА "Шахед-136".
Об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 БпЛА "Шахед-136". Все они были сбиты подразделениями Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+10 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий02.01.2023 08:40
+6 Randall Flag da70119e
показать весь комментарий02.01.2023 08:37
+4 Isidora
показать весь комментарий02.01.2023 08:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Атака дронами на Київщину: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки
То як це розуміти? Тільки шахеди збили, а інші таки відпрацювали???