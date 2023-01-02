Силы обороны сбили все 44 вражеских "Шахеда", которые вчера атаковали Украину, - Генштаб

За минувшие сутки Россия нанесла 51 авиационный удар по Украине, в том числе применила 44 БПЛА "Шахед-136".

Об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 БпЛА "Шахед-136". Все они были сбиты подразделениями Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

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