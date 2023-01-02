Ночью уничтожены все 39 дронов-камикадзе "Shahed", два "Орлана" и ракета Х-59, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Как отмечается, в результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины все 39 ударных БпЛА уничтожены. К отражению нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных Сил и мобильные огневые группы. Все более активно привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами", - говорится в сообщении.
Кроме того, защитники неба уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.
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https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/u-kievi-vnaslidok-nichnih-atak-poshkodzheno-obekti-energoinfrastrukturi-pochalisya-avarijni-vidklyuchennya-svitla.htm
Пишуть, що знизіли УСІ - звідки тоді ураження інфра-об'єкту?
А пошкодити інфраструктуру може навіть збитий дрон чи ракета,що і бачимо вже не раз
https://defence-line.org/2023/01/pervye-dni-i-nochi-novogo-goda-chast-1/
************* теряет последний электорат - старых совковых маразматиков. Но ему же пох.й, больное на голову считает, что бабы ещё маразматиков нарожают.
РЕГУЛЯРНЫЕ (ежедневные) ночные атаки шахедами по 20 тыс. дол, которых сбивают ракетами по 1 млн. дол.
На истощение запаса ракет ПВО для последующего удара калибрами и пр.?