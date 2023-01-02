Ночью уничтожены все 39 дронов-камикадзе "Shahed", два "Орлана" и ракета Х-59, - Воздушные силы

В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, в результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины все 39 ударных БпЛА уничтожены. К отражению нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных Сил и мобильные огневые группы. Все более активно привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами", - говорится в сообщении.

Кроме того, защитники неба уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.

Также читайте: Силы ПВО сбили над Киевом 22 воздушные цели, - КГВА (обновлено)