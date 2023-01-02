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Ночью уничтожены все 39 дронов-камикадзе "Shahed", два "Орлана" и ракета Х-59, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, в результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины все 39 ударных БпЛА уничтожены. К отражению нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных Сил и мобильные огневые группы. Все более активно привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами", - говорится в сообщении.

Кроме того, защитники неба уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.

Также читайте: Силы ПВО сбили над Киевом 22 воздушные цели, - КГВА (обновлено)
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Топ комментарии
+27
Щиро дякую всім захисникам України.Бережи вас всіх Господь...
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02.01.2023 08:42
+11
Кацапы, я же вам говорил, засуньте эти шахеды себе в жопу...
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02.01.2023 09:02
+7
Чи хтось бреше, чи....
https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/u-kievi-vnaslidok-nichnih-atak-poshkodzheno-obekti-energoinfrastrukturi-pochalisya-avarijni-vidklyuchennya-svitla.htm
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02.01.2023 08:51
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Щиро дякую всім захисникам України.Бережи вас всіх Господь...
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02.01.2023 08:42 Ответить
Чи хтось бреше, чи....
https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/u-kievi-vnaslidok-nichnih-atak-poshkodzheno-obekti-energoinfrastrukturi-pochalisya-avarijni-vidklyuchennya-svitla.htm
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02.01.2023 08:51 Ответить
В пусковій 6шт.
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02.01.2023 08:53 Ответить
Я трохи не про те.
Пишуть, що знизіли УСІ - звідки тоді ураження інфра-об'єкту?
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02.01.2023 08:56 Ответить
"Впечатление" зразу склалося що ти кацапський ботяра..Онучi в лаптi заправ-смердять мордвою дуже..
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02.01.2023 10:03 Ответить
Було 2 волги,в першій пропустили немало,в другій збили всі.
А пошкодити інфраструктуру може навіть збитий дрон чи ракета,що і бачимо вже не раз
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02.01.2023 09:38 Ответить
тогда это не сбитие
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02.01.2023 18:28 Ответить
В статті говориться. що знищені всі Шахіди, 2 Орлани і одна Х-59. Тобто Шахіди всі знищені, але могли бути інші ракети.
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02.01.2023 08:59 Ответить
Х59 мк2 пускають парами. Мабуть, шось долетіло.
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02.01.2023 09:08 Ответить
Просто покладу це тут.
https://defence-line.org/2023/01/pervye-dni-i-nochi-novogo-goda-chast-1/
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02.01.2023 15:36 Ответить
Зайдіть на сторінку Повітряних сил або Штабу. Усю інформацію джерела черпають звідти
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02.01.2023 09:31 Ответить
Кацапы, я же вам говорил, засуньте эти шахеды себе в жопу...
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02.01.2023 09:02 Ответить
зачем его пихать, если оно не лезет, это как впихнуть невпихуемое )
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02.01.2023 17:49 Ответить
Ну не може недокохане з людьми дружити, серійні маніяки.
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02.01.2023 09:20 Ответить
Учора скільки було дискусій по зброї, яка проти херані воює. Сьогодні чітко указані системи,групи і інше по ураженню цих мопедів. Так що не потрібно когось лайном обливати,просто відкритий гугл.
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02.01.2023 09:30 Ответить
сейчас на Днепре стало модно на моторные яхты устанавливать турели.
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02.01.2023 09:51 Ответить
якщо в тебе на смартфоні не встановлений додаток єППО, то ти як мінімум лох, а як максимум - підозрілий тіпок )))
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02.01.2023 10:07 Ответить
Уже даже наши престарелые совкодрочеры говорят про рашистов, - Куда они стреляют, всё же сбивают, от прицепились ненормальные к Украине.
************* теряет последний электорат - старых совковых маразматиков. Но ему же пох.й, больное на голову считает, что бабы ещё маразматиков нарожают.
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02.01.2023 10:09 Ответить
А знаете, что меня пугает?
РЕГУЛЯРНЫЕ (ежедневные) ночные атаки шахедами по 20 тыс. дол, которых сбивают ракетами по 1 млн. дол.
На истощение запаса ракет ПВО для последующего удара калибрами и пр.?
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02.01.2023 10:20 Ответить
Як же тоді у Києві офіційно повідомили, що шахід влучив у об'єкт енергетичної інфраструктури, якщо всі шахіди збили? Хтось *******, або що?
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02.01.2023 13:43 Ответить
можливо, десь папєрєднєю датою, і повідомлялось про влучання
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02.01.2023 17:54 Ответить
Ні, В КМДА казали про наслідки влучання після вчорашнього обстрілу
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02.01.2023 21:21 Ответить
Скільки наших дронів-камікадзе було знищено ворожою ППО учора чи позавчора?
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02.01.2023 21:21 Ответить
 
 