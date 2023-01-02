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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15392) война (46904) Генштаб ВС (4301) уничтожение (3854) техника (1544) потери (3864)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 107 440 человек (+720 за сутки), 3031 танк, 2027 артсистем, 6093 бронированные машины. ІНФОГРАФІКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 2 января 2023 года составляют примерно 107 440 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 107 440 (+720) человек ликвидировано,

танков - 3031 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 6093 (+9) ед,

артиллерийских систем - 2027 (+6) ед,

РСЗО - 423 (+0) ед,

средства ПВО - 213 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 269 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1836 (+44),

крылатые ракеты - 723 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4725 (+5) ед,

специальная техника - 181 (+0).

Также читайте: ВСУ отразили атаки врага в районах 11 населенных пунктов на Донетчине и Луганщине, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 107 440 человек (+720 за сутки), 3031 танк, 2027 артсистем, 6093 бронированные машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+11
Чим менше техніки тим більше голів русні. У кацапів техніка явно закінчується, тому будемо валити по повній і змінювати демографію вбивць.
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02.01.2023 09:20
+9
Колись читав спогади лікаря-дієтолога нацистів про те, як вони після 1943-го року розробляли рекомендації населенню стосовно використання дикоростучих рослин у їжу Одними з основних продуктів називалися кропива та кульбаба "І не тому що вони були такі поживні - просто цих рослин було дуже багато!"
Те ж саме й зараз у російській армії: техніка та екіпажі для неї вичерпуються Залишається лише ненавчене "м"ясо", яке кидають у бій, "бо їх ще багато"
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02.01.2023 09:22
+8
шеф-повару свежее мясо привезли
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02.01.2023 09:06
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шеф-повару свежее мясо привезли
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02.01.2023 09:06 Ответить
шеф-повар делает ревизию свежих поставок в мясной цех
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02.01.2023 09:38 Ответить
Чим менше техніки тим більше голів русні. У кацапів техніка явно закінчується, тому будемо валити по повній і змінювати демографію вбивць.
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02.01.2023 09:20 Ответить
У них говнотехники ещё огромное количество, а мяса бесконечное число...но ещё недавно они кичились тем, что артснарядов у них бесконечность, а сейчас жалуются на снарядный голод. Надеюсь через некоторое время то же будет и с живой силой.
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02.01.2023 10:37 Ответить
Колись читав спогади лікаря-дієтолога нацистів про те, як вони після 1943-го року розробляли рекомендації населенню стосовно використання дикоростучих рослин у їжу Одними з основних продуктів називалися кропива та кульбаба "І не тому що вони були такі поживні - просто цих рослин було дуже багато!"
Те ж саме й зараз у російській армії: техніка та екіпажі для неї вичерпуються Залишається лише ненавчене "м"ясо", яке кидають у бій, "бо їх ще багато"
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02.01.2023 09:22 Ответить
31.12.2022 12:06 сообщениеиз телеграмм-канала Генерал СВР (резервный)
Суббота 31.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 104186 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 декабря это 33902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5941 убитыми и пропавшими безвести.
Также стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года в зоне боевых действий и прифронтовой зоне погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ и 297 сотрудников Спасательных подразделений МЧС России.
----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 104 186 + 33 902 + 5 941 + 1118 + 297= 145 444 (+8 331 у порівнянні з 17.12.2022, +14 393 з 11.12.2022, +18 625 з 3.12.2022, +39 328 з 05.11.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 145 444 + (145 444 * 2)=436 332 (+24 993 у порівнянні з 17.12.2022, +43 176 з 11.12.2022, +55 875 з 3.12.2022,+117 984 з 05.11.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була більше 12 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 436 332 + 75 000 = 511 332
---
P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 681 776
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02.01.2023 09:47 Ответить
раніше відносився до такого роду повідомлень скептично, а після "погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ" ще більш скептично. звідки їх стільки???
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02.01.2023 10:49 Ответить
Окупація обласного центру Херсона була з початку березня по 11 листопада. Нажаль, є ще багато окупованих наших територій. Думаю, що ФСБ-шники шукають всюди на всій окупованій території наших, і в тому числі серед своїх вояк.
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02.01.2023 11:32 Ответить
До фсб рф, крім всього, входить прикордонна служба рф. А це не лише солдат з вівчаркою, а й екіпажі морських кораблів та літаків і вертольотів. Чисельність кацапських прикордонників більше 200 000.
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02.01.2023 12:08 Ответить
Як кажуть в Україні, мирної землі вам над головами, кацапи.
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02.01.2023 10:18 Ответить
це означає, що до чорних пакетів в нашому Генштабі зарахували не всіх шістсот дохлих чмобиків в Макіївці; схоже, лише 400.
Та й фіг з ними.
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02.01.2023 10:33 Ответить
Не зарахували чмобиків з Макіївки взагалі... Це не так працює. Чи ви думаєте, що у вранішнє зведення попадають якраз ті втрати кацапів, які сталися прям "за вчора"?!?

Зрозумійте, шлях цих даних принаймні такий: первинне повідомлення -> батальйонний штаб -> штаб бригади -> бригадна розвідка і підтвердження принаймні ще з 1 джерела -> штаб напряму -> Генеральний штаб.

Нам публікують тільки ті дані, які підтверджені. І тоді, коли оті підтвердження отримуються на бригадному рівні. І час між первинним повідомленням і включенням в зведення ГШ може бути - "від декількох днів".

Саме тому - є віра цим зведенням. А також розуміння, що ці цифри все рівно ЗАНИЖЕНІ - бо не на всі повідомлення знаходяться підтвердження...
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02.01.2023 12:48 Ответить
вже є офіційне повідомлення Генштабу, ще вчора було, ВВС в 21:46 в онлайн стрічці "Війна" передавали: "ВСУ: в новогоднюю ночь в Макеевке убиты 400 и ранены 300 российских мобилизованных". Значить, нашим Генштабом верифіковано саме 400 дохляків.
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02.01.2023 14:38 Ответить
Ви плутаєте "зведення" з "онлайн стрічкою". Перше - озвучується офіційною особою, вповноваженою, очно, на фізичному брифінгу. Друге - якісь хлопчики та дівчатка щось там постять в соц.мережах, проміж відосиків з Бавовнятком та дохлими кацапами. Оце "онлайн-щось" - не є реально офіційною інформацією та має дуже віддалене відношення до "офіційних зведень ГШ".

Не треба впадати в єресь, вірити "синеньким галочкам" десь там в інтернетах та примати за "оперативні зведення прямо від Залужного" якісь там пости в фейсбучках.
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03.01.2023 10:39 Ответить
 
 