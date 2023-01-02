Общие боевые потери РФ с начала войны – около 107 440 человек (+720 за сутки), 3031 танк, 2027 артсистем, 6093 бронированные машины. ІНФОГРАФІКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Потери российских оккупантов по состоянию на утро 2 января 2023 года составляют примерно 107 440 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 107 440 (+720) человек ликвидировано,
танков - 3031 (+0) ед,
боевых бронированных машин - 6093 (+9) ед,
артиллерийских систем - 2027 (+6) ед,
РСЗО - 423 (+0) ед,
средства ПВО - 213 (+0) ед,
самолетов - 283 (+0) ед,
вертолетов - 269 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1836 (+44),
крылатые ракеты - 723 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4725 (+5) ед,
специальная техника - 181 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Те ж саме й зараз у російській армії: техніка та екіпажі для неї вичерпуються Залишається лише ненавчене "м"ясо", яке кидають у бій, "бо їх ще багато"
Суббота 31.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 104186 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 декабря это 33902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5941 убитыми и пропавшими безвести.
Также стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года в зоне боевых действий и прифронтовой зоне погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ и 297 сотрудников Спасательных подразделений МЧС России.
----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 104 186 + 33 902 + 5 941 + 1118 + 297= 145 444 (+8 331 у порівнянні з 17.12.2022, +14 393 з 11.12.2022, +18 625 з 3.12.2022, +39 328 з 05.11.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 145 444 + (145 444 * 2)=436 332 (+24 993 у порівнянні з 17.12.2022, +43 176 з 11.12.2022, +55 875 з 3.12.2022,+117 984 з 05.11.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була більше 12 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 436 332 + 75 000 = 511 332
---
P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 681 776
Та й фіг з ними.
Зрозумійте, шлях цих даних принаймні такий: первинне повідомлення -> батальйонний штаб -> штаб бригади -> бригадна розвідка і підтвердження принаймні ще з 1 джерела -> штаб напряму -> Генеральний штаб.
Нам публікують тільки ті дані, які підтверджені. І тоді, коли оті підтвердження отримуються на бригадному рівні. І час між первинним повідомленням і включенням в зведення ГШ може бути - "від декількох днів".
Саме тому - є віра цим зведенням. А також розуміння, що ці цифри все рівно ЗАНИЖЕНІ - бо не на всі повідомлення знаходяться підтвердження...
Не треба впадати в єресь, вірити "синеньким галочкам" десь там в інтернетах та примати за "оперативні зведення прямо від Залужного" якісь там пости в фейсбучках.
зековагнеровцев