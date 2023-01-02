Умер один из раненых в результате российской атаки на Киев 31 декабря, - Кличко

В больнице скончался мужчина, пострадавший от российских обстрелов 31 декабря в Киеве.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром умер один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря. 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии", - рассказал глава города.

Напомним, 31 декабря российские оккупанты совершили ракетную атаку на Киев.

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