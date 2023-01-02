Умер один из раненых в результате российской атаки на Киев 31 декабря, - Кличко
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В больнице скончался мужчина, пострадавший от российских обстрелов 31 декабря в Киеве.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром умер один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря. 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии", - рассказал глава города.
Напомним, 31 декабря российские оккупанты совершили ракетную атаку на Киев.
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Чайка Київ
показать весь комментарий02.01.2023 10:43 Ответить Мне нравится 7
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