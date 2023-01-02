РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5406 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиВойна в Украине Война
4 989 1
война (47249) Киев (24542) Кличко (4517) обстрел (20424) смерть (9028)

Умер один из раненых в результате российской атаки на Киев 31 декабря, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

богачук,київ,печерський

В больнице скончался мужчина, пострадавший от российских обстрелов 31 декабря в Киеве.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром умер один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря. 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии", - рассказал глава города.

Напомним, 31 декабря российские оккупанты совершили ракетную атаку на Киев

Смотрите: Кличко встречал Новый год вместе с защитниками в Бахмуте по их приглашению. ФОТО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.01.2023 10:43 Ответить
 
 