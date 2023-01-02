ПВО сбила 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине ночью 2 января, - Игнат

Украинские силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 100% вражеских беспилотников, которые российские оккупанты запустили по территории нашей страны ночью 2 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Отметим, что силы ПВО ночью сбили 39 дронов-камикадзе Shahed, два "Орлана" и управляемую авиационную ракету Х-59, которыми россияне атаковали Украину.

Игнат отметил, что в прошлую атаку россияне выпустили по Украине большее количество дронов.

"Прошлый раз не отличался тем, что и тогда 100%, и сейчас 100% БПЛА уничтожены в разных регионах государства", - сказал он.

По его словам, "Шахеды", как правило, летят с восточного побережья Азовского моря.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во время воздушной тревоги раздался взрыв в Деснянском районе Киева. ФОТО

При этом он отметил, что Украине до сих пор не хватает средств ПВО, чтобы защитить все регионы. Игнат подчеркнул, что россияне используют "Шахеды", чтобы истощить нашу ПВО.

Добавим, что в результате ночных воздушных ударов захватчиков по Киеву были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе ввели аварийные отключения света.