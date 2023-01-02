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Новости Война в Украине
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Киев (24542) ПВО (1501) дроны (2193) Игнат (539)

ПВО сбила 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине ночью 2 января, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,шахед

Украинские силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 100% вражеских беспилотников, которые российские оккупанты запустили по территории нашей страны ночью 2 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Отметим, что силы ПВО ночью сбили 39 дронов-камикадзе Shahed, два "Орлана" и управляемую авиационную ракету Х-59, которыми россияне атаковали Украину.

Игнат отметил, что в прошлую атаку россияне выпустили по Украине большее количество дронов.

"Прошлый раз не отличался тем, что и тогда 100%, и сейчас 100% БПЛА уничтожены в разных регионах государства", - сказал он.

По его словам, "Шахеды", как правило, летят с восточного побережья Азовского моря.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во время воздушной тревоги раздался взрыв в Деснянском районе Киева. ФОТО

При этом он отметил, что Украине до сих пор не хватает средств ПВО, чтобы защитить все регионы. Игнат подчеркнул, что россияне используют "Шахеды", чтобы истощить нашу ПВО.

Добавим, что в результате ночных воздушных ударов захватчиков по Киеву были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе ввели аварийные отключения света.
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Топ комментарии
+22
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02.01.2023 10:11
+19
ППО України-черговий респект...
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02.01.2023 10:09
+16
не думайте об этом - при недостатке информации это может привести к депрессии.
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02.01.2023 10:20
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Правила форума Совет форумчан
якщо в тебе на смартфоні не встановлений додаток єППО, то ти як мінімум лох, а як максимум - підозрілий тіпок )))
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02.01.2023 10:08 Ответить
https://sprotyv.mod.gov.ua/portfolio/eppo/
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02.01.2023 10:10 Ответить
ППО України-черговий респект...
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02.01.2023 10:09 Ответить
Зачем вы кремлёвско-фашистское х.йло обижаете ???
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02.01.2023 12:10 Ответить
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02.01.2023 10:11 Ответить
Нарешті навчилися правильно писати ім'я Національного Героя України! ))

Тра ще nuzguтu!
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02.01.2023 10:14 Ответить
А знаете, что меня пугает?
РЕГУЛЯРНЫЕ (ежедневные) ночные атаки шахедами по 20 тыс. дол, которых сбивают ракетами по 1 млн. дол.
На истощение запаса ракет ПВО для последующего удара калибрами и пр.?
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02.01.2023 10:18 Ответить
не думайте об этом - при недостатке информации это может привести к депрессии.
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02.01.2023 10:20 Ответить
Не лякайтесь.
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02.01.2023 11:08 Ответить
"Патрульная полиция в Киеве огнем из автоматов сбила российский дрон-камикадзе".
Ну і т.д.
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02.01.2023 11:09 Ответить
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02.01.2023 11:11 Ответить
который потом упал на жилой дом....
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02.01.2023 18:12 Ответить
ППО середніх дистанцій (Шилка, тунгуска, ТОР, Оса) - може збивати швхедів? Щоб ракети для далекобійного ППО не витрачати...
Ьбалалайки літають значно нижче, ніж ракети
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02.01.2023 11:18 Ответить
Звісно, що може.
І Шилка з Тунгускою - це точно не ППО середніх дістанцій. Середні дистанції - це БУК, НАСАМС, Айріс-Т.
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02.01.2023 14:48 Ответить
УТМР дозволило протягом всього року в будь-який час доби у будь якій кількості вільний відстріл шахедів над руслами всіх річок України.
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02.01.2023 10:18 Ответить
Якщо всі дрони знищені, то чому кличко заявляє про пошкодження енергетичної інфраструктури та знову відключають світло? Хто *******
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02.01.2023 10:21 Ответить
Ніхто не пиз дить, просто не дуже корректно подана інформація. Це за результатами двох атак, з 31 на 1, і з 1 на 2. Вчора дійсно всі мопеди збили, а позавчора, на жаль, не всі
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02.01.2023 10:44 Ответить
В статті говориться,що збили минулого разу 100% і зараз-100% .
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02.01.2023 10:58 Ответить
100% БПЛА знищені но есть влучання
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02.01.2023 18:13 Ответить
Уламки.
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02.01.2023 11:12 Ответить
Потому что. Кто-то 3.14здит.
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02.01.2023 13:15 Ответить
Шкода наших зенітних ракет С-300 та ракет повітря-повітря з літаків-винищувачів на всі ці "мопеди".
Проте, є певне рішення боротьби з ними без застосування даного озброєння.
Так, колись давно в лабораторії одного НДІ ми з колегами проводили досить таки цікавий експеримент: направленим імпульсом електромагнітного поля (ЕМІ) змінювали напрямок орієнтації доменів мікрочіпів довгострокової пам'яті на протилежний. Це призводило до зчитування процессором бітів інформації, до прикладу, не як "10101", а навпаки - "01010".
Як відомо, рашистські дрони-камікадзе Шахед-136/херань-2 летять на ціль за заданими навігаційними координатами існуючих цифрових карт, які при підготовці до старту заносяться у пам'ять бортового комп'ютера.
При цьому, небезпека від цих дронів чатує не лише для наземних стаціонарних об'єктів, а навіть для літаків-винищувачів ППО, якщо вони намагаються збити цей БПЛА не ракетами, а зі своїх штатних скорострільних 30мм гармат, адже прицільна дальність гармати по повітряній цілі - до 800 метрів, а радіус розльоту уламків від вибуху 40 кг бойової частини дрону - 1500 метрів, що не залишає шансів для пілота відвернути літак від хмари уламків (нещодавня втрата літака МІГ-29 біля Вінниці тому доказ).
Через це, цікавою видається ідея спорядити наші МІГи ще одними гарматами, але іншими - електромагнітними, коли пролітаючи над дроном-камікадзе, літак генерує потужний ЕМІ, що призводить до переорієнтації чіпових доменів, як було зазначено вище.
В результаті дрон, що летів до цілі за координатами, наприклад міста Київ - округлено 50.4 - 30.4, тобто за двійковим обчисленням по-бітно: 110010 - 11110, після удару ЕМІ полетить у напрямку селища Яга в Буркіна Фасо (Африка) з координатами 13.1 - 0.93 або 011011-00001.
Інші приклади перенаправлення ворожих крилатих ракнт і дронів з України в Африку таким самим методом:
Харків - Ум Кадада, Судан;
Одеса - Бурем, Малі
Запоріждя - Совдарі, Судан;
Львів - Мараді, Нігер.
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02.01.2023 10:30 Ответить
суданцам вообще похер, а вот болгары могут обидеться - дозаправка шахедов не предусмотрена.
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02.01.2023 10:38 Ответить
Головна проблема мопєдів у тому, що їх важко виявити засобами ППО. Може зробити якийсь дрон, який би супрводжував мопєд з моменту його візуального детекту? Перебуваючи поруч з мопєдом, він постйіно надсилатиме його координати ППО аж до моменту його знищення.
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02.01.2023 10:57 Ответить
Мені здається, це не дуже надійно. А ось те, що буде постійно висіти поруч з мопєдом, є стовідсотковою гарантією його детекту та знищення.
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02.01.2023 11:21 Ответить
пока работает. Расчеты успевают подъехать к позициям на предполагаемой траектории полёта:


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02.01.2023 11:39 Ответить
А який тут принцип роботи? Разовий детект і далі виїзд мобільної групи? А після того, як візуальний контакт втрачено, треба знов його шукати? Але ж це все час, і не факт, що його швидко знов побачать.
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02.01.2023 11:47 Ответить
объект одновременно видят\фиксируют десятки\сотни людей в режиме реального времени, комп обрабатывает эти сообщения и рассчитывает скорость, направление объекта, предполагаемую траекторию и ближайшую ориентировочную точку для его встречи расчетом ПВО.
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02.01.2023 12:08 Ответить
Це за умови постійної передачі відкорегованої інформації. Але ж не у всіх цей додаток встановлений, не всі про нього навіть знають. А якщо і мають, то не завжди можуть встигнути ним скористатися. Знов ж таки, що робити, якщо мопєд летить пізно вночі? Та й летять вони в основному над безлюдною територією. Тому можуть утворюватися розриви між останнім детектом та поточним місцезнаходженням об'єкту.

Я не сперечаюся - тут всі засоби підходять. Але для підстраховки треба було б створити якісь дрони-прилипали (за налогією риб-прилипал, які постійно супроводжують акул). Мені здається, це не має бути чимось таким надзвичайно складним.
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02.01.2023 12:14 Ответить
передача идет постоянно на пути следования.
Не у всех и электронный банкинг установле, поэтому пользуются только наличными, и коммуналку оплачивают всего за час на Укрпочте.
Нажать на красную кнопку вслед мотопеду - дело пяти секунд.
Ночью просто направляете телефон на звук.
Фарватер днепра - не безлюдная территория, на берегу всегда есть люди.
Компбютер успешно рассчитывает предполагаемое местонахождение объекта, исходя из его скорости и курса согласно последним данным.

прожектора и турели - проще, чем создание "эскорта" этим балалайкам.
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02.01.2023 12:39 Ответить
Я просто хочу сказати одне: з цим додатком треба виконати багато різних умов для його успішного застосування. Тому треба підстразуватися, як Ви висловилися, "балалайками". У такій зв'язці ефект буде набагато кращий.

P.S. Про прожектори та турелі - це Ви маєте на увазі мобільні розрахунки на джипах? Але ж вони не можуть їхдити скрізь. Це лише на рівній місцеовсті і біль-менш твердому грунті. Вночі на берегу Дніправ завжди є люди? Хм... Ну може хтось з рибалок і сидить, але я сумніваюсь, що у нього буде з собою смартфон. Кнопочний, хіба що...
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02.01.2023 12:50 Ответить
Условие одно - идентификация вашей личности в приложении.

P.S. у нас народ шоб шашлыки пожрать на ланосах иногда в такую жопу заезжает, что туда порой и пешком добраться сложно. А расчет на L200 на своей территории все нычки\дороги наизусть знает. Насчет рыбаков - не знаю, может они действительно все нищеброды, но пенсионеры в очереди на оплату коммуналки стоят со смартфонами втрое дороже, чем у меня. И да, я тоже рыбак. В прошлом, правда.
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02.01.2023 14:40 Ответить
О, ще й ідентифікація особи. Це ще одна причина для того, щоб більшість людей не захотіли встановлювати собі цей додаток.

Ви зрозумійте правильно - я не проти цього додатка. Показує ефективність? Нехай застосовують. Тим більше, що він вже є, а безпілотник-прилипалу ще треба зробити. Я просто запропонував допоміжний засіб
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02.01.2023 15:56 Ответить
идентификация - это для того, что бы приложением не пользовались всякие ******.
куда сдавать перспективные прожекты - ГШ пока не придумал. Подозреваю, что этим будет заниматься Арестович. А может Притула. Или Лаченков. Если будут достаточно донатить.
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02.01.2023 18:40 Ответить
Це і так зрозуміло. Просто тут народ не дуже ******** такі штуки. Тільки-но побачать, шо треба про себе надати детальну інформацію, одразу ж перехочуть всатновлювати застосунок.

Ну а все інше це, я так розумію, стьоб? Ну ОК, спроба зарахована
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03.01.2023 08:17 Ответить
Дрони приліпали це звісно орігінально - але складніше ніж мопеди ( на мопедах як я зрозумів навіть камер немає ) є простіше рішення звуковловлювачі які до винайдення радарів використовували для виявлення літаків.
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02.01.2023 17:17 Ответить
Але їх треба розтикати по всій території країни. А це теж чималі кошти.
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02.01.2023 18:28 Ответить
Прийдеться але вони не тільки мопеди зможуть засікати а також крилаті ракети - а ось щодо коштів не думаю що це обійдеться в суму яку би прийшлося витрати на радари наприклад.
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02.01.2023 21:22 Ответить
Я думаю, тут ще окрім мікрофонів треба буде закуповувати дороге обладння для аналізу та розшифровки звуків. Це ж не просто мікрофони розтикав і посадив людей, які будуть приймати від них сигнали. Це має бути якась мережа, причому автономна (на випадок знеструмлення). Тобто не так це вже й легко, насправді.
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02.01.2023 21:53 Ответить
Ви це серйозно - я про те що ви написали про якесь обладнання для обробки звуків. Аналізом буде займатися компютерна програма і це вже використовуєьтся давно а спеціалізована апаратура використовувалася тоді коли потужностей компютерів не вистачало (наприклад для аналізу в реальному часі) або вартість компютерів або їхній розмір і подібне. Відповідно ніякі люди що будуть щось там слухати не потрібні ( люди були потрібні для обслуговування перших звуколовлювачів - хоча якби дуже припекло навіть в 30-40 роки придумали спеціалізованні системи обробки звуку).
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02.01.2023 22:27 Ответить
придумали би
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02.01.2023 22:29 Ответить
А Ви уважно прочитали мій коментар? Чи лише звернули увагу на слово "люди"? Я далі написав про комп'ютерну систему (точніше, автономну мережу), яка буде розпізнавати всі звуки. І також зазначив, що це все недешеве задоволення. Тут же д залізо потрібно в першу чергу, а потім вже спеціальний софт під нього.

P.S. Не зациклюйтесь на одному слові, вихопленому з контектсу. Не майте такої звички...
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02.01.2023 22:47 Ответить
Перечитайте свій комент уважніше - в ньому присутне тільки слово мережа а мережі можуть бути різні . Ще раз - ніякого спеціального заліза не треба ( звичайні мікрофони підійдуть) а щодо обробки даних поцікавтись яку швидкодію має самий дешевий смартфон на сьогоднішній день а шодо спеціалізованого софту - на сьогодні деякі задачі можна рішати в лоб використовуючи потужність ******** процесорів( сьогодні не початок компютерної епохи коли кожна операція біт даних були на вагу золота - помилку 2000 року памятаєте а вона виникла тому що економили память і роки позначалися двома цифрами).
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03.01.2023 01:42 Ответить
А Ви вважаєте, що слово "мережа" у цьому контексті може бути розтлумачене якось інакше? Ну ОК, у кожного свої критерії...

Ось Вам приклад подібної акустичної системи:

https://www.intechopen.com/chapters/15915

Але прошу зауважити, що її автори не обмежуються лише акустикою. У них вона трирівнева: радарна, акустична та оптична. Тобто просто натикати мікрофонів, поєднати їх у мережу та передавати дані на центральний пункт явно буде недостатньо. Крім того, систему треба "навчити" розпізнавати різні типи цілей. А це ще час і гроші. За словами авторів, система існує на рівні експериментального зразка - можете їм написати і поцікавитися вартістю
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03.01.2023 07:47 Ответить
Ви написали мережа - і як я писав цей термін дійсно може означати мережу компютерів для обробки даних а може означати і мережу передачі даних а так як ви писали про живлення то можна було припустити і про мережу живлення. Зі всіх трьох наведених вами способів відстеження дронів акустична найменш затратна в плані ( фінансовому і затрат компютерних потужностей) ресурсів, про яку передачу даних йдеться - якщо ви думаєте що з визначенням координат джерела звуку не справиться звукоуловлювач на місці то ви просто не увляєте рівень потужності ******** процесорів( і ось вам питання - що по вашому більш витратне в плані потужності компютерів обробка оптичної чи акустичної інформації?).
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03.01.2023 08:53 Ответить
А навіщо тоді було писати "серйозно"? Може треба було просто уточнити? І тоді не довелося б вже бозна який коментар жувати одне й те саме...

Як я вже зазначав вище, акустичної системи явно недостатньо. Координати визначити можна, але що це дає? І знов ж таки - координати чого? Звуки можуть бути різними. Обчислювальні можливості це добре, але просто обчислювати та впевнено розпізнавати - це різні речі. Тому й автори наведеної мною системи ДОПОВНИЛИ її радарною та інфрачервоною складовою.
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03.01.2023 09:12 Ответить
Скажіть мені будь ласка як ви по звуку впізнаєте знайомих (які розмовляють на віддалі від вас до того ж вони стоять за глухим 5 метровим парканом ) і можете вказати напрямок де вони знаходяться? Ви їх впізнаєте тому що знаєте сигнатуру їх голосів так само звуколовлювач буде мати в памяті потрібні сигнатури.
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03.01.2023 09:37 Ответить
А сигнатури звідки беруться? Мозок вловлює звуки, ОПРАЦЬОВУЄ їх, зберігає у довгостроковій пам'яті і потім застосовує їх для розпізнавання голосів Ваших знайомих у подальшому. Якщо він просто вловлюватиме та збергітиме, то це вже буде просто накопичення. Але ж машина це не мозок. ЇЇ треба НАВЧИТИ розпізнавати різні звуки.
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03.01.2023 09:49 Ответить
А взагалі, навіщо винаходити велосипед? Вже є готові комерційні платформи:

https://www.aerialarmor.com/blog/how-to-detect-a-drone

Акустика в них, судячи з усього, не застосовується (цікаво, чому?), але є радіочастоні аналізатори, радари та оптичні сенсори.
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03.01.2023 07:59 Ответить
Акустична система не є панацеєю - але через те що мопеди видають характерний звук ( крилаті ракети також ) для нас це було би можливо вирішенням проблеми.
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03.01.2023 09:06 Ответить
В теорії - так. Але на практиці невідомо як воно все буде працювати. До того ж, ворог може застосовувати якісь контрзаходи (наприклад, звукові імітатори) і в результаті з'являтиметься маса хибних цілей. Що з цим робити?

Та й для розробки, випробування, встановлення та "обкатки" подібної системи потрібен тривалий час. За цей час може з'явитися щось інше, ніж мопеди.
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03.01.2023 09:19 Ответить
Можна я задам вам запитання - якщо для реактивного і ракетного двигунів рушійною силою є струмінь газів то чому реактивний двигун не може працювати в вакумі а ракетний може?
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03.01.2023 09:48 Ответить
Ви це до чого? Пограємося в енциклопедичні знання? Ну ОК:

На відміну від ракетного двигуна повітряно-реактивні двигуни (ПРД) мають на борту лише запас пального, а як окислювач використовують атмосферний кисень. ПРД придатні для роботи лише в атмосфері Землі, тоді як ракетні двигуни можуть працювати як в атмосфері, так і в космічному просторі. Установка ракетного двигуна змінює швидкість космічного апарата за рахунок відкидання робочого тіла. При цьому рух апарата підпорядковується закону збереження імпульсу та наслідкам від нього.
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03.01.2023 09:57 Ответить
Ми тут можемо сперечатися ще довго і це до нічого не призведе - швидше за все і ваші і мої ідеї будуть реалізовані ( або вже реалізовані просто про це ще не повідомили ) бо ці ідеї не є чимось надзвичайним а я не являюсь другим Едісоном.
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03.01.2023 10:36 Ответить
Колись прочитав історію про сокового міністра електронної промисловості чи чогось подібного ( не знаю правда це чи байка). Йшов 1980 рік і на засіданні міністерства обговорювали перспективи персональних компютерів - і ось цей міністр заявляє " персональні квартири існують персональні авто також а як може бути персональним компютер коли вони займають цілі кімнати ". Йшов 1980 і вже пройшло чотири роки з 1976 коли зявився перший компютер Apple.
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03.01.2023 11:03 Ответить
Ну а ось спроба на теоретичному рівні довести мождивість відстеження одних дронів іншими:

https://ieeexplore.ieee.org/document/8794243

На жаль, подивитися документ можна лише зареєстрованим користувачам. Але вже сам факт, що такі спроби робилися говорить про те, що це не якась там абстракція.

Ну і трохи гумору:

https://www.youtube.com/watch?v=1Dk4nqApCU0

Ось як звичайний мавік може відстежувати інший дрон. Так, трпаляються часті збої системи трекінгу, але це працює. І якщо зробити певні модифікації на програмному рівні, то може з цього щось і вийде.
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03.01.2023 08:13 Ответить
А ось і вітчизняна розробка:

https://dai.ly/*******************

По суті, це те, про що Ви писали. Мікрофон та передавальний пристрій + комп'ютерна мережа. Працює вона ніби вже з липня минулого року і ніби демонструє непогані результати. Але це все на рівні зусиль ентузіастів, на жаль. До речі, автори стверджують, зо їхнє дітище здатне розрізняти звуки різних об'єктів. За їхніми словами, всього таких мікрофонів треба близько 600.
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22.01.2023 13:28 Ответить
Не маю сумнівів, що в НДІ добре знають про складності реалізації ідеї: ефект залежить від технологічних та конструктивних особливостей конкретних типів чіпів, інверсія усіх біт не є обов´язковою, просте екранування може завадити впливу ЕМІ на напівпровідникові компоненти чіпів, ЕМІ може пошкодити деякі пристрої літака- носія "е-гармати"та дружніх об'єктів і тп.

Так, чи інакше, ворога необхідно постійно лякати, тримати у нервовій напрузі, у стресі від можливо наявної в ЗСУ зброї, катастрофічної для ворога.

До прикладу - фейкова стаття рашистів про "знешкодження"електронного обладнання та "деморалізація" екіпажу есмінця США "Дональд Кук"за допомогою засобу РЕБ "Хібіни"з літака Су-24М у 2014 році.
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02.01.2023 14:52 Ответить
Ну то й добре, що збили всі "шахеди", БПЛА і одну ракети. Ніхто вас кацапи не боїться. Подивимося, що ви заспіваєте, коли наші будуть ракетами мочити аеродроми, нафтобази і військові казарми вже нашими ракетами.
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02.01.2023 10:50 Ответить
Впечатляет.
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02.01.2023 11:10 Ответить
Первые Шахеды "дебютировали" в Украине 20 сентября.
Зная ТТХ Шахедов, специалисты сразу сказали, что сбиваются обычным стрелковым. Осталась проблема "ночных полетов", т.к. слышно их хорошо, но ночью не видно. РЛС - штучное оборудование, используемое в ракетных ПВО.
Проти Шахедов идеальны немецкие Гепарды. НО! Их всего несколько штук. Стрелять из них не дешево, да и жалко на Шахеды тратить боезапас, т.к. Гепарды вполне могут и по крылатым ракетам работать.
Выход? Не надо искать. Все уже было во время 2-й мировой. Зенитные пулеметы и прожектора.
Вчера, ВПЕРВЫЕ за 3 мес. применения Шахедов, увидел в интернете наш пикап с прожектором и станковым ДШК.
Неудобные вопросики:
1. Почему ДШК один, а не хотя бы спарка? Дураку же понятно, что спарка увеличивает эффективность поражения в 2 раза.
2. Где все ЗУ и ЗПУ, которых на складах СССР были десятки тысяч? Если все, что было у нас на складах было продано, то прошу это озвучить!. Воюющая страна должна знать своих "героев"!
3. На создание этого "шедевра военно-инженерного гения" потребовалось 3,5 месяца? Чего "не хватало: Мозгов? Пикапов? Прожекторов? Крупнокалиберных пулеметов? Сварочных аппаратов? Сколько бед понаделали эти Шахеды ...
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02.01.2023 11:15 Ответить
хотя бы купить пару десятков Супер Тукано, они по 10 млн.долл., итого 200 млн. долл. и проблема решена.
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02.01.2023 12:21 Ответить
Ну, это вы идеальную картинку нарисовали. Хорошо бы ...
Я же говорил об ЭЛЕМЕНТАРНОМ решении ... на которое потребовалось 3,5 месяца! (3,5, Карл!). Это нормально в воюющей стране?
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02.01.2023 12:49 Ответить
не нормально

проте на війні нормального взагалі катма
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02.01.2023 14:06 Ответить
Не катит. Мы воюем с огромным и мощным врагом. Победить его можно только умом, организованностью и сплоченностью. Мы не можем себе позволить проебы под лозунгом "на войне все ненормально". Дорого. А может быть и смертельно дорого.
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02.01.2023 14:38 Ответить
я видел работу прожекторов ночью своими глазами. Мы допускаем что они долетают до Крещатика, а потом начинаем их героически сбивать людям на голову. Это тоже ненорамально.
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02.01.2023 18:19 Ответить
Ну давайте посчитаем "чтобы не долетали":
Вокруг Киева необходимо кольцо сплошных постов ПВО (пикап, турель, прожектор). Это кольцо получится около 100 км. по длине окружности. Думаю на 1 км. необходимо минимум 1 пост (в идеале 2 конечно). Но т.к. они на пикапах, то быстро проехать несколько сот метров - не проблема
Итого:
100 пикапов (+5 резерв), 100 турелей, 100 прожекторов. На 1 пост - 3 чел. л/с - стрелок, прожектор, заряжающий/водитель. Итого 300 чел. Если хотим, чтобы посты были круглосуточные, то умножаем на 3. Получается батальон.
Можно ли "найти" такие ресурсы чтобы полностью закрыть Киев от Шахедов? Дорого? Ну, можно например у любовницы Резниченко попросить кусочек от 1,5 млрд. гос.денег "на дороги" ...
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03.01.2023 09:57 Ответить
почему сразу Киев? они летят кучно откуда? вот там и ставить плотное кольцо
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03.01.2023 12:46 Ответить
Они могут лететь кучно и не кучно откуда угодно. Запускающие установки - мобильные. Траектория полета - программируемая. Дальность большая. Они могут любые зигзаги наяривать, обходя выявленные ПВО.
Закрыть всю границу с РФ, РБ и линию фронта - не реально. Киев для них - стратегическая и приоритетная цель. Поэтому Киев. Хотя бы ...
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03.01.2023 13:30 Ответить
не знаю... по сообщениям Кима, вроде влетают роем, а все курят бамбук и ждут, когда они появятся на Крещатике....
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03.01.2023 21:07 Ответить
Ну не то чтобы прямо "курят бамбук и ждут ..." Делают. Но как обычно - ровно 10% от того что делать необходимо. Никто особо не напрягается, т.к. ответственности никакой.
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04.01.2023 10:52 Ответить
как здорово местные уникумы решают сложные вопросы простыми ответами. Купил супер-тукано и готово... человек уже победил в своей голове=)
А то что супер-тукано, - это новая линейка вооружение, новые ремонтные линии, совершенно новая логистика человека уже не волнует =) Не говоря уже о том, что сбить, - это лишь часть задачи. А как в твоей картине мира решается вопрос поиска цели?
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02.01.2023 12:56 Ответить
Навіщо Тукани - Douglas A-1 Skyraider можна по світу пошукати і запчастинами не має бути проблем ( виробництво запчастин можна налагодити ) .
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02.01.2023 17:06 Ответить
Так как они использую русло Днепра в качестве магистрали для атаки на Киев, есть смысл сделать мобильные катера ПВО. ДШК + ПЗРК. 10 таких катеров могли бы существенно сэкономить БК к Насамсам.
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02.01.2023 11:15 Ответить
Бойові розрахунки на катерах з прожекторами теж потрібні, як і на пікапах, як і на стаціонарних позиціях уздовж берегової лінії Дніпра.
Досвід застосування покаже, яка тактика краща. І треба поквапитися: рашисти готують удосконалені ірансько-білоруські "Шахеди" - гібриди.
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02.01.2023 15:15 Ответить
хтось бреше - а що тоді в Києві пошкоджено з інфраструктури і чим якщо все збили? Що знову відключення, перебої з теплоелектропостачанням? Експорт електроенергії відновлюємо?
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02.01.2023 11:31 Ответить
Задачка для тебе та до всіх ідіотів, які волають про "експорт електроенергії":
станом на 24.02.2022 Україна могла згенерувати Х кВт/год електроенергії, доправити до споживача могла ті ж самі Х кВт/год електроенергії.
станом на 01.01.2023 Україна може згенерувати 0.9Х кВт/годин електроенергії, а доправити до споживача 0.4Х кВт/годин.
Увага, - задачка. Чи є зрадою експорт електроенергії?!
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02.01.2023 12:47 Ответить
ну звичайно - війна і всі ідіоти.. Розумні лише ті хто " в тємє" і торгують на крові. Розкрадають гумдопомогу сотнями ешелонів, ******** про проблеми з доставкою електрики.. До речі куди поділись десятки тисяч генераторів що Світ нам поставив для підтримки інфраструктури??? в Кончі Заспі та в маєтках тих хто до корита дорвався???? Вже би якось домовились та говорили всі одне і те ж. А то речник ВПС Ігнат каже про 100% знищення повітряних цілей, а Кличко про суттєві пошкодження критичної інфраструктури Київ та область?
а забув - ми ж всі ідіоти..нам не треба знати, жріть що дають
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02.01.2023 13:02 Ответить
много букв, - але відповіді нема... Тому, ще раз, - як впливає експорт електроенергії на загальну картину енергетики України під ударами рашистів?
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02.01.2023 13:09 Ответить
постоянно врут. Мы сбили 100%, но есть влучання....так сбили или нет?
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02.01.2023 18:22 Ответить
умнички! Так держать!! Слава ППО! Слава ЗСУ. Слава УКраине!
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02.01.2023 12:39 Ответить
Будет, Ваня, даже не сомневайся!
100% ПВО ЗСУ + 20% будут падать еще на россиюшке, - вместе те самые 120%

Регистрация: 24.02.2022
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02.01.2023 13:26 Ответить
молодці)

посадіть на всі висоткі в Києві кулеметні розрахунки з .50 М 2 - і буде вам щастя
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02.01.2023 13:52 Ответить
чим менший інтелект, - тим радикальніше пропозиція =)
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02.01.2023 15:39 Ответить
 
 