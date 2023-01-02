ПВО сбила 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине ночью 2 января, - Игнат
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 100% вражеских беспилотников, которые российские оккупанты запустили по территории нашей страны ночью 2 января.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Отметим, что силы ПВО ночью сбили 39 дронов-камикадзе Shahed, два "Орлана" и управляемую авиационную ракету Х-59, которыми россияне атаковали Украину.
Игнат отметил, что в прошлую атаку россияне выпустили по Украине большее количество дронов.
"Прошлый раз не отличался тем, что и тогда 100%, и сейчас 100% БПЛА уничтожены в разных регионах государства", - сказал он.
По его словам, "Шахеды", как правило, летят с восточного побережья Азовского моря.
При этом он отметил, что Украине до сих пор не хватает средств ПВО, чтобы защитить все регионы. Игнат подчеркнул, что россияне используют "Шахеды", чтобы истощить нашу ПВО.
Добавим, что в результате ночных воздушных ударов захватчиков по Киеву были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе ввели аварийные отключения света.
Пожалуйста, подождите...
Тра ще nuzguтu!
РЕГУЛЯРНЫЕ (ежедневные) ночные атаки шахедами по 20 тыс. дол, которых сбивают ракетами по 1 млн. дол.
На истощение запаса ракет ПВО для последующего удара калибрами и пр.?
Ну і т.д.
Ьбалалайки літають значно нижче, ніж ракети
І Шилка з Тунгускою - це точно не ППО середніх дістанцій. Середні дистанції - це БУК, НАСАМС, Айріс-Т.
Проте, є певне рішення боротьби з ними без застосування даного озброєння.
Так, колись давно в лабораторії одного НДІ ми з колегами проводили досить таки цікавий експеримент: направленим імпульсом електромагнітного поля (ЕМІ) змінювали напрямок орієнтації доменів мікрочіпів довгострокової пам'яті на протилежний. Це призводило до зчитування процессором бітів інформації, до прикладу, не як "10101", а навпаки - "01010".
Як відомо, рашистські дрони-камікадзе Шахед-136/херань-2 летять на ціль за заданими навігаційними координатами існуючих цифрових карт, які при підготовці до старту заносяться у пам'ять бортового комп'ютера.
При цьому, небезпека від цих дронів чатує не лише для наземних стаціонарних об'єктів, а навіть для літаків-винищувачів ППО, якщо вони намагаються збити цей БПЛА не ракетами, а зі своїх штатних скорострільних 30мм гармат, адже прицільна дальність гармати по повітряній цілі - до 800 метрів, а радіус розльоту уламків від вибуху 40 кг бойової частини дрону - 1500 метрів, що не залишає шансів для пілота відвернути літак від хмари уламків (нещодавня втрата літака МІГ-29 біля Вінниці тому доказ).
Через це, цікавою видається ідея спорядити наші МІГи ще одними гарматами, але іншими - електромагнітними, коли пролітаючи над дроном-камікадзе, літак генерує потужний ЕМІ, що призводить до переорієнтації чіпових доменів, як було зазначено вище.
В результаті дрон, що летів до цілі за координатами, наприклад міста Київ - округлено 50.4 - 30.4, тобто за двійковим обчисленням по-бітно: 110010 - 11110, після удару ЕМІ полетить у напрямку селища Яга в Буркіна Фасо (Африка) з координатами 13.1 - 0.93 або 011011-00001.
Інші приклади перенаправлення ворожих крилатих ракнт і дронів з України в Африку таким самим методом:
Харків - Ум Кадада, Судан;
Одеса - Бурем, Малі
Запоріждя - Совдарі, Судан;
Львів - Мараді, Нігер.
Я не сперечаюся - тут всі засоби підходять. Але для підстраховки треба було б створити якісь дрони-прилипали (за налогією риб-прилипал, які постійно супроводжують акул). Мені здається, це не має бути чимось таким надзвичайно складним.
Не у всех и электронный банкинг установле, поэтому пользуются только наличными, и коммуналку оплачивают всего за час на Укрпочте.
Нажать на красную кнопку вслед мотопеду - дело пяти секунд.
Ночью просто направляете телефон на звук.
Фарватер днепра - не безлюдная территория, на берегу всегда есть люди.
Компбютер успешно рассчитывает предполагаемое местонахождение объекта, исходя из его скорости и курса согласно последним данным.
прожектора и турели - проще, чем создание "эскорта" этим балалайкам.
P.S. Про прожектори та турелі - це Ви маєте на увазі мобільні розрахунки на джипах? Але ж вони не можуть їхдити скрізь. Це лише на рівній місцеовсті і біль-менш твердому грунті. Вночі на берегу Дніправ завжди є люди? Хм... Ну може хтось з рибалок і сидить, але я сумніваюсь, що у нього буде з собою смартфон. Кнопочний, хіба що...
P.S. у нас народ шоб шашлыки пожрать на ланосах иногда в такую жопу заезжает, что туда порой и пешком добраться сложно. А расчет на L200 на своей территории все нычки\дороги наизусть знает. Насчет рыбаков - не знаю, может они действительно все нищеброды, но пенсионеры в очереди на оплату коммуналки стоят со смартфонами втрое дороже, чем у меня. И да, я тоже рыбак. В прошлом, правда.
Ви зрозумійте правильно - я не проти цього додатка. Показує ефективність? Нехай застосовують. Тим більше, що він вже є, а безпілотник-прилипалу ще треба зробити. Я просто запропонував допоміжний засіб
куда сдавать перспективные прожекты - ГШ пока не придумал. Подозреваю, что этим будет заниматься Арестович. А может Притула. Или Лаченков. Если будут достаточно донатить.
Ну а все інше це, я так розумію, стьоб? Ну ОК, спроба зарахована
P.S. Не зациклюйтесь на одному слові, вихопленому з контектсу. Не майте такої звички...
Ось Вам приклад подібної акустичної системи:
https://www.intechopen.com/chapters/15915
Але прошу зауважити, що її автори не обмежуються лише акустикою. У них вона трирівнева: радарна, акустична та оптична. Тобто просто натикати мікрофонів, поєднати їх у мережу та передавати дані на центральний пункт явно буде недостатньо. Крім того, систему треба "навчити" розпізнавати різні типи цілей. А це ще час і гроші. За словами авторів, система існує на рівні експериментального зразка - можете їм написати і поцікавитися вартістю
Як я вже зазначав вище, акустичної системи явно недостатньо. Координати визначити можна, але що це дає? І знов ж таки - координати чого? Звуки можуть бути різними. Обчислювальні можливості це добре, але просто обчислювати та впевнено розпізнавати - це різні речі. Тому й автори наведеної мною системи ДОПОВНИЛИ її радарною та інфрачервоною складовою.
https://www.aerialarmor.com/blog/how-to-detect-a-drone
Акустика в них, судячи з усього, не застосовується (цікаво, чому?), але є радіочастоні аналізатори, радари та оптичні сенсори.
Та й для розробки, випробування, встановлення та "обкатки" подібної системи потрібен тривалий час. За цей час може з'явитися щось інше, ніж мопеди.
На відміну від ракетного двигуна повітряно-реактивні двигуни (ПРД) мають на борту лише запас пального, а як окислювач використовують атмосферний кисень. ПРД придатні для роботи лише в атмосфері Землі, тоді як ракетні двигуни можуть працювати як в атмосфері, так і в космічному просторі. Установка ракетного двигуна змінює швидкість космічного апарата за рахунок відкидання робочого тіла. При цьому рух апарата підпорядковується закону збереження імпульсу та наслідкам від нього.
https://ieeexplore.ieee.org/document/8794243
На жаль, подивитися документ можна лише зареєстрованим користувачам. Але вже сам факт, що такі спроби робилися говорить про те, що це не якась там абстракція.
Ну і трохи гумору:
https://www.youtube.com/watch?v=1Dk4nqApCU0
Ось як звичайний мавік може відстежувати інший дрон. Так, трпаляються часті збої системи трекінгу, але це працює. І якщо зробити певні модифікації на програмному рівні, то може з цього щось і вийде.
https://dai.ly/*******************
По суті, це те, про що Ви писали. Мікрофон та передавальний пристрій + комп'ютерна мережа. Працює вона ніби вже з липня минулого року і ніби демонструє непогані результати. Але це все на рівні зусиль ентузіастів, на жаль. До речі, автори стверджують, зо їхнє дітище здатне розрізняти звуки різних об'єктів. За їхніми словами, всього таких мікрофонів треба близько 600.
Так, чи інакше, ворога необхідно постійно лякати, тримати у нервовій напрузі, у стресі від можливо наявної в ЗСУ зброї, катастрофічної для ворога.
До прикладу - фейкова стаття рашистів про "знешкодження"електронного обладнання та "деморалізація" екіпажу есмінця США "Дональд Кук"за допомогою засобу РЕБ "Хібіни"з літака Су-24М у 2014 році.
Зная ТТХ Шахедов, специалисты сразу сказали, что сбиваются обычным стрелковым. Осталась проблема "ночных полетов", т.к. слышно их хорошо, но ночью не видно. РЛС - штучное оборудование, используемое в ракетных ПВО.
Проти Шахедов идеальны немецкие Гепарды. НО! Их всего несколько штук. Стрелять из них не дешево, да и жалко на Шахеды тратить боезапас, т.к. Гепарды вполне могут и по крылатым ракетам работать.
Выход? Не надо искать. Все уже было во время 2-й мировой. Зенитные пулеметы и прожектора.
Вчера, ВПЕРВЫЕ за 3 мес. применения Шахедов, увидел в интернете наш пикап с прожектором и станковым ДШК.
Неудобные вопросики:
1. Почему ДШК один, а не хотя бы спарка? Дураку же понятно, что спарка увеличивает эффективность поражения в 2 раза.
2. Где все ЗУ и ЗПУ, которых на складах СССР были десятки тысяч? Если все, что было у нас на складах было продано, то прошу это озвучить!. Воюющая страна должна знать своих "героев"!
3. На создание этого "шедевра военно-инженерного гения" потребовалось 3,5 месяца? Чего "не хватало: Мозгов? Пикапов? Прожекторов? Крупнокалиберных пулеметов? Сварочных аппаратов? Сколько бед понаделали эти Шахеды ...
Я же говорил об ЭЛЕМЕНТАРНОМ решении ... на которое потребовалось 3,5 месяца! (3,5, Карл!). Это нормально в воюющей стране?
проте на війні нормального взагалі катма
Вокруг Киева необходимо кольцо сплошных постов ПВО (пикап, турель, прожектор). Это кольцо получится около 100 км. по длине окружности. Думаю на 1 км. необходимо минимум 1 пост (в идеале 2 конечно). Но т.к. они на пикапах, то быстро проехать несколько сот метров - не проблема
Итого:
100 пикапов (+5 резерв), 100 турелей, 100 прожекторов. На 1 пост - 3 чел. л/с - стрелок, прожектор, заряжающий/водитель. Итого 300 чел. Если хотим, чтобы посты были круглосуточные, то умножаем на 3. Получается батальон.
Можно ли "найти" такие ресурсы чтобы полностью закрыть Киев от Шахедов? Дорого? Ну, можно например у любовницы Резниченко попросить кусочек от 1,5 млрд. гос.денег "на дороги" ...
Закрыть всю границу с РФ, РБ и линию фронта - не реально. Киев для них - стратегическая и приоритетная цель. Поэтому Киев. Хотя бы ...
А то что супер-тукано, - это новая линейка вооружение, новые ремонтные линии, совершенно новая логистика человека уже не волнует =) Не говоря уже о том, что сбить, - это лишь часть задачи. А как в твоей картине мира решается вопрос поиска цели?
Досвід застосування покаже, яка тактика краща. І треба поквапитися: рашисти готують удосконалені ірансько-білоруські "Шахеди" - гібриди.
станом на 24.02.2022 Україна могла згенерувати Х кВт/год електроенергії, доправити до споживача могла ті ж самі Х кВт/год електроенергії.
станом на 01.01.2023 Україна може згенерувати 0.9Х кВт/годин електроенергії, а доправити до споживача 0.4Х кВт/годин.
Увага, - задачка. Чи є зрадою експорт електроенергії?!
а забув - ми ж всі ідіоти..нам не треба знати, жріть що дають
100% ПВО ЗСУ + 20% будут падать еще на россиюшке, - вместе те самые 120%
Регистрация: 24.02.2022
посадіть на всі висоткі в Києві кулеметні розрахунки з .50 М 2 - і буде вам щастя