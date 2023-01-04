Россия, похоже, устала от неудач под Бахмутом, поэтому усиливает наступление на Соледар, - WSJ

Украинское командование и британская разведка утверждают, что российские войска вынужденно ослабили наступление на Бахмут и перебросили часть техники и огневого могущества на Соледар, расположенный в 15 километрах от Бахмута.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Wall Street Journal.

Бои вокруг Соледара идут давно, пишет издание, но сам факт перегруппировки российских войск на этом участке фронта свидетельствует о том, что упорное сопротивление ВСУ под Бахмутом заставляет силы РФ на ходу изменять тактику.

Это не означает, однако, что Россия отказалась от планов взятия Бахмута, отмечает WSJ, но командование явно пытается переосмыслить происходящее.

Командование ВСУ по-своему трактует замедление россиян под Бахмутом. Ряд высокопоставленных украинских военных считают, что отчаявшись достичь результата (по крайней мере, на данном этапе), армия РФ решила прощупать украинскую оборону под Соледаром в стремлении объявить о своей победе хотя бы там.

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Бои за Бахмут продолжаются уже полгода, напоминает американское издание. Этот участок линии фронта наиболее активен на данный момент и требует мобилизации всех доступных сил для обеих сторон.

При этом упорство, с которым Россия пытается прорваться на этом отрезке, удивляет западных военных экспертов, поскольку контроль над Бахмутом не имеет большого стратегического значения.

Однако, пишет WSJ, и руководство ЧВК "Вагнер" и командующий российской армией генерал Суровикин по какой-то причине убедили себя в важности этого прорыва, и взятие Бахмута было бы существенным для России психологически.

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