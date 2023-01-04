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Россия, похоже, устала от неудач под Бахмутом, поэтому усиливает наступление на Соледар, - WSJ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

соледар

Украинское командование и британская разведка утверждают, что российские войска вынужденно ослабили наступление на Бахмут и перебросили часть техники и огневого могущества на Соледар, расположенный в 15 километрах от Бахмута.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Wall Street Journal.

Бои вокруг Соледара идут давно, пишет издание, но сам факт перегруппировки российских войск на этом участке фронта свидетельствует о том, что упорное сопротивление ВСУ под Бахмутом заставляет силы РФ на ходу изменять тактику.

Это не означает, однако, что Россия отказалась от планов взятия Бахмута, отмечает WSJ, но командование явно пытается переосмыслить происходящее.

Командование ВСУ по-своему трактует замедление россиян под Бахмутом. Ряд высокопоставленных украинских военных считают, что отчаявшись достичь результата (по крайней мере, на данном этапе), армия РФ решила прощупать украинскую оборону под Соледаром в стремлении объявить о своей победе хотя бы там.

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Бои за Бахмут продолжаются уже полгода, напоминает американское издание. Этот участок линии фронта наиболее активен на данный момент и требует мобилизации всех доступных сил для обеих сторон.

При этом упорство, с которым Россия пытается прорваться на этом отрезке, удивляет западных военных экспертов, поскольку контроль над Бахмутом не имеет большого стратегического значения.

Однако, пишет WSJ, и руководство ЧВК "Вагнер" и командующий российской армией генерал Суровикин по какой-то причине убедили себя в важности этого прорыва, и взятие Бахмута было бы существенным для России психологически.

Также читайте: Пригожин хочет переложить ответственность за неудачи в Бахмуте на Минобороны РФ, – ISW
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Топ комментарии
+6
А шо случилось? А если и в Соледаре получите за щеку, то куда пойдете? В Белгород и на Москву?

Там действительно есть шансы добиться успеха, но сначала необходимо уничтожить генералов-миллиардеров, которые конечно будут стоять за прежнее распределение кацапской собственности у себя и не хотят новой переделки. Шойгу с Ксюхой приготовиться, вы для вагнера цель номер 1.
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04.01.2023 20:50
+6
Під Соледаром ще мало втомлених..Більшість поки жвавенькі та бадьорі.Поки що.
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04.01.2023 20:51
+5
У оленевода в рогах нехватка соли нарисовалась?
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04.01.2023 20:52
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Правила форума Совет форумчан
а в Соледаре там шо, медом намазано?
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04.01.2023 20:47 Ответить
Під Соледаром ще мало втомлених..Більшість поки жвавенькі та бадьорі.Поки що.
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04.01.2023 20:51 Ответить
З бахмуту з обох сторін є інфа що лежать мінімум 7 тис вбитих вонь та смердь повна...

Під словом "втомлених" потрібно розуміти "здохлих" які визивають у свіжих москалів відвертання від "правління" Кремля та тікати чи партизанити проти війни...

🧨🧨🧨Саме тому "перевели" щоб простіше було вкидати їх у вогонь геноцидний.

Хто не згоден незай помізкує чому Київ не відібрали відразу від Майдану. Тоді було б набагато простіше...

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04.01.2023 21:48 Ответить
кончай свои набросы делать бот
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05.01.2023 01:02 Ответить
Ага. Цукерки новорічні - обсмокчуться
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04.01.2023 23:03 Ответить
щоб кацапи попутали свої наміри
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04.01.2023 20:49 Ответить
Багато там в полях потомлених кацапів лежить.
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04.01.2023 20:50 Ответить
А шо случилось? А если и в Соледаре получите за щеку, то куда пойдете? В Белгород и на Москву?

Там действительно есть шансы добиться успеха, но сначала необходимо уничтожить генералов-миллиардеров, которые конечно будут стоять за прежнее распределение кацапской собственности у себя и не хотят новой переделки. Шойгу с Ксюхой приготовиться, вы для вагнера цель номер 1.
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04.01.2023 20:50 Ответить
Підуть по родних єпєнях в чорних пакетах.Це кому пощастить.
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04.01.2023 21:12 Ответить
У оленевода в рогах нехватка соли нарисовалась?
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04.01.2023 20:52 Ответить
атакуй, не атакуй_- все равно получишь хююююй
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04.01.2023 20:56 Ответить
Активные наступательные действия со стороны ВСУ возобновятся весной 2023 года: для этого Украине нужно собрать 3 новых армейских корпуса численностью примерно по 75 тысяч человек

Об этом сообщил командующий Военной миссией ЕС адмирал Блежан. Также он добавил, что с начала войны, РФ потеряла в Украине:
▪️60% общего запаса боевых танков;
▪️70% ракет, пригодных для наземных целей;
▪️40% бронетранспортеров и 20% артиллерии;
▪️около 250 тысяч российских военных сейчас неспособны к ведению боя.
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04.01.2023 20:57 Ответить
Президент Франции Эманнуэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в рамках нового пакета военной помощи от его страны, Украина получит «колесные танки» AMX-10RC. Об этом сообщает BFMTV.
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04.01.2023 21:00 Ответить
Все боятся за те танки как буд-то ядерное оружие передают. Напомню путинхуй передавал танки пачками всяким там гиви и моторолам
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04.01.2023 21:23 Ответить
в данном случае это не танки а броневики с противотанковыми пушками
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05.01.2023 01:04 Ответить
а може й просто, 663 спартанця-випускники пту-19, як свіжачок, не дотогли до окопів бахмута й пішли на пазли раніше ))
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04.01.2023 21:17 Ответить
Мокшам не надоело дохнуть?
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04.01.2023 21:22 Ответить
их никто не спрашивает.
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04.01.2023 21:46 Ответить
Все таки ваньки как были дураками так похоже никогда и не поумнеют
Валить им надо до родных осин. Валить.
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04.01.2023 22:00 Ответить
Кстати похоже пупке сообщили что Шойгу ему врет о количестве погибших... Проверять вроде начали... и вместо 63 выяснилось что погибло не менее 319... в том падении ракетки недавнем.
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04.01.2023 22:02 Ответить
хаймарс в эпицентре взрыва выжигает тела до молекул сколько там "пропавших без вести" будет даже днк эскпертиза не установит
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05.01.2023 01:06 Ответить
 
 