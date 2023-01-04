Россия, похоже, устала от неудач под Бахмутом, поэтому усиливает наступление на Соледар, - WSJ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинское командование и британская разведка утверждают, что российские войска вынужденно ослабили наступление на Бахмут и перебросили часть техники и огневого могущества на Соледар, расположенный в 15 километрах от Бахмута.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Wall Street Journal.
Бои вокруг Соледара идут давно, пишет издание, но сам факт перегруппировки российских войск на этом участке фронта свидетельствует о том, что упорное сопротивление ВСУ под Бахмутом заставляет силы РФ на ходу изменять тактику.
Это не означает, однако, что Россия отказалась от планов взятия Бахмута, отмечает WSJ, но командование явно пытается переосмыслить происходящее.
Командование ВСУ по-своему трактует замедление россиян под Бахмутом. Ряд высокопоставленных украинских военных считают, что отчаявшись достичь результата (по крайней мере, на данном этапе), армия РФ решила прощупать украинскую оборону под Соледаром в стремлении объявить о своей победе хотя бы там.
Бои за Бахмут продолжаются уже полгода, напоминает американское издание. Этот участок линии фронта наиболее активен на данный момент и требует мобилизации всех доступных сил для обеих сторон.
При этом упорство, с которым Россия пытается прорваться на этом отрезке, удивляет западных военных экспертов, поскольку контроль над Бахмутом не имеет большого стратегического значения.
Однако, пишет WSJ, и руководство ЧВК "Вагнер" и командующий российской армией генерал Суровикин по какой-то причине убедили себя в важности этого прорыва, и взятие Бахмута было бы существенным для России психологически.
Пожалуйста, подождите...
Під словом "втомлених" потрібно розуміти "здохлих" які визивають у свіжих москалів відвертання від "правління" Кремля та тікати чи партизанити проти війни...
🧨🧨🧨Саме тому "перевели" щоб простіше було вкидати їх у вогонь геноцидний.
Хто не згоден незай помізкує чому Київ не відібрали відразу від Майдану. Тоді було б набагато простіше...
Там действительно есть шансы добиться успеха, но сначала необходимо уничтожить генералов-миллиардеров, которые конечно будут стоять за прежнее распределение кацапской собственности у себя и не хотят новой переделки. Шойгу с Ксюхой приготовиться, вы для вагнера цель номер 1.
Об этом сообщил командующий Военной миссией ЕС адмирал Блежан. Также он добавил, что с начала войны, РФ потеряла в Украине:
▪️60% общего запаса боевых танков;
▪️70% ракет, пригодных для наземных целей;
▪️40% бронетранспортеров и 20% артиллерии;
▪️около 250 тысяч российских военных сейчас неспособны к ведению боя.
Валить им надо до родных осин. Валить.