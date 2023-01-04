Буданов дал прогноз о смерти Путина: "Он умрет очень быстро и скоро"

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и умрет очень быстро, но уже после победы Украины в войне с Россией.

Об этом сообщил Буданов в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ.

"Он болеет уже очень давно. Уверен, что рак. Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро", - заявил он.

Читайте также: Городской совет Гааги поддержал проведение спецтрибунала над Путиным в городе

Руководитель украинской разведки заверил, что он не думает над тем, действительно ли болеет Путин. По словам Буданова, он точно знает, что у российского диктатора рак: "Мы просто знаем это от людей, от источников".

На уточняющий вопрос, получали ли в ГУР эту информацию от источников близких к Путину, Буданов ответил: "Да".

Он считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины в войне с Россией: "Эта война должна закончиться до его смерти... Мы ее выигрываем в 2023 году".

По мнению главы ГУР, после смерти Путина в России произойдет смена власти и "не стоит бояться ее трансформации, потому что это пойдет на пользу всему миру".