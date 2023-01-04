Буданов дал прогноз о смерти Путина: "Он умрет очень быстро и скоро"
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Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и умрет очень быстро, но уже после победы Украины в войне с Россией.
Об этом сообщил Буданов в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ.
"Он болеет уже очень давно. Уверен, что рак. Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро", - заявил он.
Руководитель украинской разведки заверил, что он не думает над тем, действительно ли болеет Путин. По словам Буданова, он точно знает, что у российского диктатора рак: "Мы просто знаем это от людей, от источников".
На уточняющий вопрос, получали ли в ГУР эту информацию от источников близких к Путину, Буданов ответил: "Да".
Он считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины в войне с Россией: "Эта война должна закончиться до его смерти... Мы ее выигрываем в 2023 году".
По мнению главы ГУР, после смерти Путина в России произойдет смена власти и "не стоит бояться ее трансформации, потому что это пойдет на пользу всему миру".
Пожалуйста, подождите...
а всі ці міфи - це частина їхньої політики культу особистості, таке собі стародавнє іпсо
поют народы
а за Вєніка я взагалі мовчу... це шістка кгбешна.його батько був стукачем-він сам говорив. а бувших кгбістів не буває-вони всі на гачку. тай на тому радіо багато влаштовувались по протекції..наприклад бувший кгбіст Кабаладзе--він був наглядачем там. його вигнали з кгбе за тупість ,він в молоді часи десь там через десяті руки був причетний до )(уйла
- кажется...да.... (с)
https://youtu.be/06OTpW7wdnM
- Шановний! А за що ви отримали орден Сонця?
Льотчик відповідає:
- Коли я учився у Росії , то мені шураві-"мушавер"(радник) казав: "В критической ситуации жми красную кнопку!" А тут я лечу над горами І мені назустріч - три пакистанські вертольоти Бачу - ситуація критична! Жму червону кнопку За спиною відкриваються двері, і заходить "мушавер" Каже мені: "Ну-ка, "макака", подвинься "*****"!" От так я і отримав орден Сонця!"
Тут мабуть - те саме! А Поки "макака" породи "Буданов" скаче по телеефіру з "вангуванням" - "радники" мовчки роблять потрібну роботу
Якщо все ж "лаври пророка" не дають вам спокою, скористайтесь досвідом Паші Глоби. Він безпомилково вангує минуле. Як? Елементарно! Пашині "пророцтва" виглядають якось так: "Я ще коли казав, що трапиться от таке. І зараз воно трапилось!"
а будьонов хай краще розкаже, як там результати використання супутника, який йому передав притула?