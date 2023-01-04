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Буданов дал прогноз о смерти Путина: "Он умрет очень быстро и скоро"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

буданов

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и умрет очень быстро, но уже после победы Украины в войне с Россией.

Об этом сообщил Буданов в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ.

"Он болеет уже очень давно. Уверен, что рак. Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро", - заявил он.

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Руководитель украинской разведки заверил, что он не думает над тем, действительно ли болеет Путин. По словам Буданова, он точно знает, что у российского диктатора рак: "Мы просто знаем это от людей, от источников".

На уточняющий вопрос, получали ли в ГУР эту информацию от источников близких к Путину, Буданов ответил: "Да".

Он считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины в войне с Россией: "Эта война должна закончиться до его смерти... Мы ее выигрываем в 2023 году".

По мнению главы ГУР, после смерти Путина в России произойдет смена власти и "не стоит бояться ее трансформации, потому что это пойдет на пользу всему миру".
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Топ комментарии
+52
Багато у нього вільного часу я так бачу.
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04.01.2023 21:59
+40
Там є запасні *****.
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04.01.2023 21:59
+34
Не факт що оригінал ще живий.
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04.01.2023 22:00
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Там є запасні *****.
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04.01.2023 21:59 Ответить
Не факт що оригінал ще живий.
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04.01.2023 22:00 Ответить
досить потакати їхнім міфам, типу вони там всі загадкові агенти 007... нема ніяких двійників, просто є путін до ботокса, і путін після ботокса.

а всі ці міфи - це частина їхньої політики культу особистості, таке собі стародавнє іпсо
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04.01.2023 22:29 Ответить
007 - это в Британии
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04.01.2023 22:35 Ответить
Багато у нього вільного часу я так бачу.
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04.01.2023 21:59 Ответить
Кто-то должен пи*здеть на камеру, а кто-то должен работать и работает.
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04.01.2023 22:14 Ответить
Да задрал уже "провидец". По его "прогнозам" война уже кончилась минимум 4 дня назад.
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04.01.2023 23:03 Ответить
В той вільний час мабуть слухає професора Солов*я,по поводу хвороб пуйла.
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05.01.2023 00:16 Ответить
Вріже дуба раніше сроку .
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04.01.2023 22:00 Ответить
нєєє..бо срок вже давно вийшов
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04.01.2023 22:04 Ответить
Табакеркою,шолі?
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04.01.2023 22:05 Ответить
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04.01.2023 22:02 Ответить
Картинка за 9-е марта, а так ок)
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04.01.2023 22:34 Ответить
Баян...не знал..жалко.
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05.01.2023 09:38 Ответить
за його какашку багато розвідок світу, включно із Сігуранцею та Абвером, заплатили б брюликами по вєсу
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04.01.2023 22:38 Ответить
"Москва-Пекин"

поют народы
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04.01.2023 22:39 Ответить
Його міль вже їсть ізвнутрі ..Буданов має сертифікат від нарколога і психіатра ,хотя це тайна хвороби її не можна постити
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04.01.2023 22:02 Ответить
Якщо мiль - то це вже епархiя Данилова.. Та й схоже що вони сьогоднi разом з Будановимдесь вечеряли..
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04.01.2023 22:30 Ответить
ми всі сподіваємось, хоч Буданов ще той пи*допльот
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04.01.2023 22:02 Ответить
У пеклі вже зачекались на бункерного мерзенного вбивцю...
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04.01.2023 22:02 Ответить
ху.ло сдохнет только тогда когда он сдохнет в каждом кацапе.
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04.01.2023 22:04 Ответить
жаль ванга умерла!!обзавидовалась бы!(новоиспечённому ясновидящему!) похоже он именно за это свою зарплату получает!!так и хочется сказать:даёш будановых!!много и разных!!на их фоне даже люся/арестович тухнет!!
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04.01.2023 22:05 Ответить
Русскій ваєнний карабль "адміралъ гаршковъ", відправлений невідомо куди, можливо є русскій ноєвъ кавчєгъ...
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04.01.2023 22:05 Ответить
Пам'ятаю що чутки щодо невиліковного раку у Пуйла я вперше побачив ще у 2012 році...
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04.01.2023 22:06 Ответить
Ну да , тогда ночью , в срочном порядке примчался рейс из вражьей Омериги с амер-специалистом-онкологом, подрихтовал тогда пыню.
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04.01.2023 22:09 Ответить
Он уже и зачат был раком.
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04.01.2023 22:34 Ответить
таких то тільки раком
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04.01.2023 22:41 Ответить
Кто бы шо ни говорил, але ж бо такий бовдур(бо никому еще не удавалось так опустить, когда забудь даже про ножки буша) был зачат под пьяной лавочкой.
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05.01.2023 08:12 Ответить
Под конец своей каденции так облажаться... Не поспоришь, пыня:- дурачЬОк.
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04.01.2023 22:06 Ответить
У путіна два-три раки.Максимум,-п'ять.
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04.01.2023 22:06 Ответить
такий є Соловей прохфесор МГІМО,то він рік у рік вигадує хвороби у )(уйла,то перезміну влади..то смерть.. теж на протязі вже трьох років. його вигнали з того мгімо-то треба ж якось заробляти гроші.. от і дурить лохторат розповідями,щоб його слухали.на ютюбі до речі є його лекція студентам-він якраз розказує ,як дурити лохторат
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04.01.2023 22:27 Ответить
Вы недооцениваете Соловья. Соловей-человек Кириенко, он такой же громоотвод для недовольных в рф как и Венедиктов. Чувак очень тонко мимикрирует под "опального прохвесора", ненавязчиво втирая мысль( как и Венедиктов), "вы там смотрите а то больной Путин может применить ядерное оружие, вероятность этого не равна нулю".
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05.01.2023 01:06 Ответить
так ..Соловей кремлівський прихвостень..я ще здивувався коли його заарештували /звичайно для показухи/і через годину відпустили,тоді стало все зрозуміло з цим ,хитрим і підступним персонажем,підступність його заключається у вмінні входити в довіру від простих громадян, до більш політично цікавлячихся.
а за Вєніка я взагалі мовчу... це шістка кгбешна.його батько був стукачем-він сам говорив. а бувших кгбістів не буває-вони всі на гачку. тай на тому радіо багато влаштовувались по протекції..наприклад бувший кгбіст Кабаладзе--він був наглядачем там. його вигнали з кгбе за тупість ,він в молоді часи десь там через десяті руки був причетний до )(уйла
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05.01.2023 01:28 Ответить
Коли б ти, дядьку, швидко й скоро заткнувся, і займався своєю справою, не забираючи хліб у голови гідрометцентру!
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04.01.2023 22:07 Ответить
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04.01.2023 22:09 Ответить
країна коміків!
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04.01.2023 22:11 Ответить
Не кажи так. То ОПА комiкiв зi стажем.
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04.01.2023 22:21 Ответить
А зачем здесь это фото?
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04.01.2023 22:39 Ответить
Буданов вже святкує.
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04.01.2023 23:00 Ответить
А, это карта России, ) а то не было понятно что за карта.. )
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05.01.2023 10:56 Ответить
Нарешті )) Як це Ви одразу не зрозуміли? ))
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05.01.2023 11:16 Ответить
Ну да, я каждй день на неё смотрю..) Мне карты Финляндии, Норвегии намного милее.. )
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05.01.2023 11:35 Ответить
Там підпис під фото Ну ДУЖЕ прозорий наятк на це ))
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05.01.2023 11:42 Ответить
Може він натякає що моль прихлопнуть тапком?
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04.01.2023 22:13 Ответить
Більше за все мене вражає, який же пуйло йолоп. При його владних можливостях, він спокійно міг наказати розробити якийсь спосіб подовження життя-і правити ще як мінімум 50 років! Але ж ні, вирішив вкласти всі гроші у війну-і все одно у нього нічого не вдасться!
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04.01.2023 22:13 Ответить
Він стільки грошей накрав, що міг би відійти спокійно та вести супер райське життя ще років 20.... подорожувати де завгодно, купляти що завгодно, трахати кого завгодно, лікуватися від будь чого завгодно! Тільки повне ***** могло проміняти все це на найгенебнішу смерть та соромне забуття в історії
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04.01.2023 22:24 Ответить
Ну, 20 років, це якби ще російські науковці якийсь спосіб подовження життя не розробили, якби так то, як я сказав, можна було б і 50 років правити, але на це потрібні величезні гроші! А він вирішив вкласти все у війну-і це заради того, щоб осьнастілечки додалося території дойого і так найбільшої у світі держави, бо я думаю, він цілком розумів, що вся Україна йому вже ніяк не дістанеться-максимум буде, як Грузія у 2008!
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04.01.2023 22:39 Ответить
Сьогодні "день буда-нова"
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04.01.2023 22:13 Ответить
Підписуюсь з корекцією" день пізда-нова".
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04.01.2023 22:32 Ответить
Чого останнім часом Буданов постійно щось розказує?, що Арестовичу вже вірити перестали?
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04.01.2023 22:14 Ответить
по змінах працюють
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04.01.2023 22:22 Ответить
Та вони там в ОПі пишуть новий варіант сценарію фільму:" Тупий і ще тупіший".
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04.01.2023 22:34 Ответить
Вибори за рік. Може, він новий кандидат? З кожної праски Буданов.
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04.01.2023 23:00 Ответить
та у нього тих раків як у якутського скульптора мармуру! поки алєнєвод його не підставив, вони з ним пиво с раками постоянно посасували )
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04.01.2023 22:18 Ответить
Певно,це улюблений рак,з яким пов'язані приємні спогади...🦞⚰️😢
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05.01.2023 00:08 Ответить
Воно помре у дуже велике свято. Коли гигне, тоді і буде це свято. )
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04.01.2023 22:18 Ответить
і це розвідник говорить?! Ванга? Чи в них там на картах гадають в тому апараті
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04.01.2023 22:18 Ответить
Ще одна ванга.....Та в )(уйла стільки лікарів ,що вош на голові у нього ,як на курорті
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04.01.2023 22:21 Ответить
Як ця "молода небрита Ванга" всіх затрахала своїми пророцтвами! Він взагалі хоч обсяг своїх обов"язків посадових знає? Чи він - лише "вивіска язикаста", а не реальний керівник?
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04.01.2023 22:21 Ответить
- вы кажется в бухгалтерии Шурочка работаете?
- кажется...да.... (с)
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04.01.2023 23:15 Ответить
Внучатий племінник Ностпрадамуса...***...
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04.01.2023 22:22 Ответить
Справжній путін давно помер.
https://youtu.be/06OTpW7wdnM
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04.01.2023 22:24 Ответить
Амінь!
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04.01.2023 22:26 Ответить
Будвангов.
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04.01.2023 22:29 Ответить
а кто в курсах - буданов уже завёл себе Тик-ток?
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04.01.2023 22:30 Ответить
есть такая профессия ...... 3.14здаболить
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04.01.2023 22:31 Ответить
звідки той Буданов знає??? але якщо говорить правду і бункерний відкине копита - куплю і відправлю йому пляшку гарного віскаря.
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04.01.2023 22:36 Ответить
Незле було б провести перепис і звести до одного вільнодоступного реєстру усіх оцих сцяючих в очі людям прожектерів- арестовичів
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04.01.2023 22:39 Ответить
пиня, давай, народ вже знудився !
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04.01.2023 22:42 Ответить
37-летний генерал-майор Буданов - начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, видимо делегировал кому-то свои прямые обязанности, ибо где он находит время давать многочисленные интервью и логически выстраивать свои прогнозы...в такое тяжелое для страны (и разведки особенно) время....
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04.01.2023 22:42 Ответить
Колись анедот ходив у середовищі льотчиків-афганців: "Прийшов у школу до кабульських піонерів афганський льотчик Ну - виступив перед ними "Піонери" питають:
- Шановний! А за що ви отримали орден Сонця?
Льотчик відповідає:
- Коли я учився у Росії , то мені шураві-"мушавер"(радник) казав: "В критической ситуации жми красную кнопку!" А тут я лечу над горами І мені назустріч - три пакистанські вертольоти Бачу - ситуація критична! Жму червону кнопку За спиною відкриваються двері, і заходить "мушавер" Каже мені: "Ну-ка, "макака", подвинься "*****"!" От так я і отримав орден Сонця!"
Тут мабуть - те саме! А Поки "макака" породи "Буданов" скаче по телеефіру з "вангуванням" - "радники" мовчки роблять потрібну роботу
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05.01.2023 06:38 Ответить
тоже слышал этот анекдот в 80-е, только там была война во Вьетнаме.
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05.01.2023 12:17 Ответить
Вже навіть стібатися з цього нудно
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04.01.2023 22:44 Ответить
...в суботу.
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04.01.2023 22:57 Ответить
Пане Буданов, вангувати майбутнє - то не ваше. От чесно і без образ.
Якщо все ж "лаври пророка" не дають вам спокою, скористайтесь досвідом Паші Глоби. Він безпомилково вангує минуле. Як? Елементарно! Пашині "пророцтва" виглядають якось так: "Я ще коли казав, що трапиться от таке. І зараз воно трапилось!"
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04.01.2023 22:59 Ответить
Розвелося тих прогнозистів ...
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04.01.2023 23:03 Ответить
как бы буданов не умер раньше....вот на х такое трындеть??
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04.01.2023 23:14 Ответить
Буданов! Тебе лавры абдристовича спать не дают? Так он же под Полковником, а ты с гогилашвили !
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04.01.2023 23:15 Ответить
Да, ревность никто не отменял.
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05.01.2023 00:04 Ответить
Буданов - це наша Кассандра, якій ніхто не вірить.
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04.01.2023 23:18 Ответить
Товарищ Буданов.... Иногда лучше промолчать, чтобы сойти за умного.
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05.01.2023 00:05 Ответить
Точно.. присплять його двійників і поховають репутацію. Побили банок на останок і лишили срач.
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05.01.2023 00:21 Ответить
Шоу трумана
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05.01.2023 00:22 Ответить
Буданов дав прогноз!
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05.01.2023 00:23 Ответить
Я надіюсь він себе в Україні ще смс-ками нерекламує?
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05.01.2023 00:24 Ответить
А буданов, це хто такий? Особистий лікар пуйла, чи всесвітньо відомий прєдсказамус?
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05.01.2023 00:46 Ответить
скоро буде ДЕСЯТЬ РОКІВ, як я чую такі "прогнози"!

а будьонов хай краще розкаже, як там результати використання супутника, який йому передав притула?
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05.01.2023 03:47 Ответить
Ото ще, "Нострадамус"!
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05.01.2023 04:20 Ответить
Де вони буруть отих Апдристовичей? В тебе така посада, ож тебе не мае буди видно та чутно.
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05.01.2023 07:28 Ответить
вже не вірю прогнозам кордони не закривали сьогодні 5 січня-Буданов: "Россия закроет границы уже 5 января, мужчинам запретят выезд"
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05.01.2023 08:04 Ответить
мольфар фіговий
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05.01.2023 10:04 Ответить
мне больше нравятся предсказания Бабченко который в своих статьях не раз писал что те кто считают что ***** скоро сдохнет-сильно заблуждаются.здоровье у этой гниды судя по его выступлениям на тв отменное.и лет 10 минимум он вполне будет отравлять жизнь Украинцам и всем нормальным людям.все хотят чтобы он скорее сдох,но реальность иная.
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05.01.2023 20:37 Ответить
да заткните этот фонтан кто-нибудь! В крайние дни задрал. Разведчик на. Мне лично пох, здохнет ***** до нашей победы или после
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05.01.2023 22:14 Ответить
 
 