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Болгария не будет предоставлять Украине некоторые боеприпасы, потому что сама не имеет их в достаточном количестве, - министр обороны Стоянов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

болгарія

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что украинский визави Алексей Резников просил его о предоставлении боеприпасов, но София не будет их передавать, потому что сама не имеет их в достаточном количестве.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", чиновник заявил журналистам 4 января.

Он подчеркнул, что страна не экспортирует вооружение и технику за пределами перечня, утвержденного решением парламента.

"Мы не хотим, чтобы (нынешнее) временное правительство было похоже на правительство (предыдущее правительство Кирилла Петкова), которое раздало болгарское оружие и оставило болгарскую армию без необходимого снаряжения", - сказал Стоянов.

Он также рассказал, что украинская сторона обращалась с просьбой предоставить вооружение, которое не входило в утвержденный перечень.

Читайте также: Болгария предоставит Украине стрелковое оружие и боеприпасы

"Министр обороны Украины попросил что-то конкретное, чего нет в договоре и чего у нас нет и не может быть предоставлено. У нас нет достаточного количества. Речь идет не о С-300. Речь идет о боеприпасах", - уточнил Стоянов, добавив, что во время переговоров речь шла и о бронетехнике.

"Ничего не было согласовано конкретно, что будет предоставлено дополнительно. То, что дается Украине, происходит в соответствии с решением Национального собрания (парламента)", - подчеркнул он.

Напомним, 16 декабря парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение с Украиной о поставках вооружений, оборудования и боеприпасов. Список передаваемого оружия засекречен, поскольку он содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.

Согласно официальным данным, с начала российской вооруженной агрессии Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму 448 миллионов левов ($243 млн). Речь идет о гуманитарной помощи в виде 2000 касок и 2000 пуленепробиваемых жилетов, 350 медицинских аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви.

Также читайте: Министр обороны Болгарии прибыл с визитом в Украину. ФОТО
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Топ комментарии
+21
Хто б сумнівався !
Маємо перші результати роботи єрмаківської послиці !🥳🤡🤡💩
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04.01.2023 22:03
+20
А якщо сексолог, що розуміється у брюліках попрацює?
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04.01.2023 22:01
+10
(п)Ослиця ноги не так широко розвела? Недоробка Кулєби! Най особисто приїде і проведе "лікбез" серед перорально-анальних "дипломатів", що були призначені дєрьмаком! Але ж відповідальність за цих "сексологічних дипломатів" лежить саме на цьому Гаррі Поттеру (Кулебі)
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04.01.2023 22:09
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А якщо сексолог, що розуміється у брюліках попрацює?
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04.01.2023 22:01 Ответить
Минет не заменит снарядов.
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04.01.2023 22:16 Ответить
там где она -мин нет
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04.01.2023 22:34 Ответить
"Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму $243 млн. Речь идет о гуманитарной помощи в виде 2000 касок и 2000 пуленепробиваемых жилетов, 350 медицинских аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви."
Это что, медицинские аптечки, зимняя одежда и 5000 пар зимней обуви стоят 243 млн. долларов? )
3 млн. долларов мах..
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04.01.2023 22:26 Ответить
Болгарія передала дуже багато про що не говориться. Ще коли вони заявляли що нічого не передають і передавати не будуть то вони нам продали те що було необхідно.
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04.01.2023 22:59 Ответить
а штурмовики су-25 у під виглядом з/ч то як ***** чи все таки допомога?
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05.01.2023 06:28 Ответить
.."$243 млн. Речь идет о гуманитарной помощи в виде 2000 касок и 2000 пуленепробиваемых жилетов, 350 медицинских аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви."
Тут о БТРах, пулеметах, танках, тем более о самолетах речи нет, что здесь прочитаешь между строк?
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05.01.2023 11:01 Ответить
Вот кто вас и за какие заслуги рашистские братушк в НАТО и в ЕС принимал? Вот вопрос!
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04.01.2023 22:02 Ответить
Вони пішли паровозіком .
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04.01.2023 22:04 Ответить
Їх прийняли,щоб дати пендюль кацапії.
В той час все пройшло
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04.01.2023 22:06 Ответить
А Венгрию шо б говнить Украине и дружить с рашкой?
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04.01.2023 22:18 Ответить
Теж саме і з венгрією і прибалтикою-пендюль кацапії.
На нас терпець кацапії урвався,а західні "гегемони" планети зараз більше займаються гендерним нерівництвом і правами секс меншин -от і вся політика
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04.01.2023 22:26 Ответить
Вовремя вступили в НАТО и ЕС, иначе в планах ********** фигурировали.
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05.01.2023 02:53 Ответить
В Украине всегда были и есть ГНИДы-ОПЗЖопники ,коммуняки социалисты витренко , Литвин , Тимошенко по Раде бегали орали « НАТО НЕ НА ЧАСИ» Сейчас д'ерьмак - агент козырь в изощренной форме , во время адской войны проводит диверсии -Соску в Болгарию , Тарана , саботировавшего подготовку , вместо тюрьмы - послом , а ************ Швейцарию
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05.01.2023 07:39 Ответить
А вони ім навіщо -- хто іх домагається .
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04.01.2023 22:02 Ответить
"..потому что сама не имеет их в достаточном количестве," а потом ведь их может действительно не хватить, лучше сейчас их предоставить Украине, ведь она сейчас воюет практически защищая и их..
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04.01.2023 22:21 Ответить
мі и нищо ни няма , сами си седим гладни на ***** облоки рудый і наш пьес
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05.01.2023 06:51 Ответить
Яволь .
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05.01.2023 06:56 Ответить
Болгарія теж воює?
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04.01.2023 22:02 Ответить
Хто б сумнівався !
Маємо перші результати роботи єрмаківської послиці !🥳🤡🤡💩
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04.01.2023 22:03 Ответить
Ну, починається. Пасліце пірівєт передали.
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04.01.2023 22:08 Ответить
Нічого, зараз вона свої техніки згадає, й у болгарських керівників пальці на ногах в дулі крутитися будуть від цих технік й нам усе відразу нададуть… це ж так має працювать
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04.01.2023 22:09 Ответить
(п)Ослиця ноги не так широко розвела? Недоробка Кулєби! Най особисто приїде і проведе "лікбез" серед перорально-анальних "дипломатів", що були призначені дєрьмаком! Але ж відповідальність за цих "сексологічних дипломатів" лежить саме на цьому Гаррі Поттеру (Кулебі)
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04.01.2023 22:09 Ответить
Біда в тому, що відповідальність лежить на тих хлопцях в окопах, які гинуть, бо наші "лідери" експерементують з послицями
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05.01.2023 09:07 Ответить
личний ордєн послиці от дєрьмака! "готовь дырочку!" (С)
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04.01.2023 22:10 Ответить
там всі "дирочки" готові "по науці", цеж вам не аби щось а ціла сексологиня!
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05.01.2023 09:13 Ответить
Подождите парни она ещё не россосалась.
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04.01.2023 22:11 Ответить
Сразу вспомнился старый анекдот времен волшебника Кашперовского от заговоров которого рассасывались хирургические швы, шрамы, бородавки, папилломы и псориаз. А вот что пишут нам моряки североморцы - Спасибо вам доктор Кашперовский! У нас наконец рассосался боцман, если раньше он сосал только у капитана, то сейчас сосет у всей команды. В нашем случае - у всего МЗС У.
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04.01.2023 22:24 Ответить
Березовый сок

Друзі, вітаю! Потужна дипломатична політика ОП вже працює! Нову послицю тільки призначили у Болгарію, а вже є здобутки! І ще будуть!

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що український візаві Олексій Резніков просив його про надання ***********, але Софія не буде їх передавати, бо сама не має їх у достатній кількості.

Тож, може новій послиці треба краще показувати свої таланти та майстерність, яку вона викладала на своїх курсах? Бо інакше у нас проблема. Велика проблема, яку вона не вирішить зі своїм рівнем компетентності.
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04.01.2023 22:13 Ответить
Бляхерный сок уже блогер? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не ......плакало (с)
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04.01.2023 22:29 Ответить
тобі на бидлормарафон,думати то не твоє,та й нічим...
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05.01.2023 06:29 Ответить
Свеженазначенная послица в Болгарии ещё не 'всосала' проблему?

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05.01.2023 06:35 Ответить
Три роки свою чого не виготовляли?!!! Асфальт був в пріоритеті!
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04.01.2023 22:22 Ответить
То що вже з того?
Зараз прийде чарівник і побудує заводи під завивання російських ракет ?
Чи невеличка Україна може самостійно боронитися від величезної країни?
РФ це супротивник явно не для України,а супротивник країн по типу КНР і США
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04.01.2023 22:30 Ответить
та бункерiв повно совкових - став вентиляцiю та автономку та працюй пiд землею! 😠
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05.01.2023 03:14 Ответить
Это Болгария зря. Неужели не понятно что лучше воевать "руками" ВСУ? Разумеется в Болгарии это понимают. Просто не хотят лишний раз нервировать Мордор и *****
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04.01.2023 22:30 Ответить
****, от не фарт! ... Навіть з відсосом сексолоґіня тупо обісралася...!!!!
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04.01.2023 22:33 Ответить
1-е сентября. Новая учительница знакомится с классом. Она называет фамилии, а дети встают и рассказывают о себе, родителях и т. д.
Дойдя почти до конца списка, она вдруг начинает краснеть и запинаться:
- Ху... Г-м... Ху.... ****, что ли?
Встает мальчик, объясняет, что он болгарин, семья переехала из Софии и он теперь будет здесь учиться.
Училка (задумчиво):
- А-а-а... Ну садись... болгарин ****...
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04.01.2023 22:37 Ответить
Политолог и експерт В. Дымов тоже болгарин, но украинский. Но он такой ху....))
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04.01.2023 22:59 Ответить
Болгарія не надаватиме Україні деякі **********, бо сама не має їх у достатній кількості, - міністр оборони Стоянов Джерело: https://censor.net/ua/n3391329

Результати роботи сексологині вже є, кремль тихо аплодує своєй агентурі
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04.01.2023 22:45 Ответить
У Стоянова і без єрмакової ослиці стояв, стоїть і стояти буде...
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04.01.2023 22:52 Ответить
вот тебе и специалист по миньетам. Разочаровала.... Местные оказались круче
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04.01.2023 22:56 Ответить
Дивно. З такої крутою посліхою і не дадуть озбррєння...
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04.01.2023 23:04 Ответить
Ну у сексологини много работы стало быть...
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04.01.2023 23:17 Ответить
Ну, мы не сильно рассчитывали на истребители болгарского разлива.
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05.01.2023 00:00 Ответить
Что то эта спермоглотка плохо справляется со своими должностными обязанностями. А еще курсы по минету проводила. Кулеба должен поставить вопрос об ее профпригодности и срочно объявить конкурс по поиску новой минетчицы на должность посла Болгарии.
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05.01.2023 00:01 Ответить
«Не має їх у достатній кількості» для чого !?!?!? Болгари що серйозно думають , що хтось повірить що вони можуть воювати з москалями ? Просто якесь тупе непотрібне белькотання
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05.01.2023 01:21 Ответить
Плоди роботи послихи, яка володіє язичком! От ****** разом зі своїм єрмачком! Тільки смокче, мабуть, гарно!...
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05.01.2023 01:46 Ответить
Будемо надіятися, що даватимуть, як і раніше по тихому.
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05.01.2023 02:56 Ответить
а вони ще й залишають iх у себе щоб було достатньо для чогось??? хахаха Для чого? Артою будуть вiдбиватись вiд натовпу Iванiв?
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05.01.2023 03:06 Ответить
мі и нищо ни няма , сами си седим гладни
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05.01.2023 06:49 Ответить
Нажаль, Болгарія змістила свої акценти спілкування в сторону "орків-братушків", а у цей час туди призначається послом непрофісіональна у дипломатії людина. Можна константувати, що ОПою вирощено ще одну "сосну".
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05.01.2023 08:32 Ответить
 
 