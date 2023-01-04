Болгария не будет предоставлять Украине некоторые боеприпасы, потому что сама не имеет их в достаточном количестве, - министр обороны Стоянов
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Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что украинский визави Алексей Резников просил его о предоставлении боеприпасов, но София не будет их передавать, потому что сама не имеет их в достаточном количестве.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", чиновник заявил журналистам 4 января.
Он подчеркнул, что страна не экспортирует вооружение и технику за пределами перечня, утвержденного решением парламента.
"Мы не хотим, чтобы (нынешнее) временное правительство было похоже на правительство (предыдущее правительство Кирилла Петкова), которое раздало болгарское оружие и оставило болгарскую армию без необходимого снаряжения", - сказал Стоянов.
Он также рассказал, что украинская сторона обращалась с просьбой предоставить вооружение, которое не входило в утвержденный перечень.
"Министр обороны Украины попросил что-то конкретное, чего нет в договоре и чего у нас нет и не может быть предоставлено. У нас нет достаточного количества. Речь идет не о С-300. Речь идет о боеприпасах", - уточнил Стоянов, добавив, что во время переговоров речь шла и о бронетехнике.
"Ничего не было согласовано конкретно, что будет предоставлено дополнительно. То, что дается Украине, происходит в соответствии с решением Национального собрания (парламента)", - подчеркнул он.
Напомним, 16 декабря парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение с Украиной о поставках вооружений, оборудования и боеприпасов. Список передаваемого оружия засекречен, поскольку он содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.
Согласно официальным данным, с начала российской вооруженной агрессии Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму 448 миллионов левов ($243 млн). Речь идет о гуманитарной помощи в виде 2000 касок и 2000 пуленепробиваемых жилетов, 350 медицинских аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви.
Пожалуйста, подождите...
Это что, медицинские аптечки, зимняя одежда и 5000 пар зимней обуви стоят 243 млн. долларов? )
3 млн. долларов мах..
Тут о БТРах, пулеметах, танках, тем более о самолетах речи нет, что здесь прочитаешь между строк?
В той час все пройшло
На нас терпець кацапії урвався,а західні "гегемони" планети зараз більше займаються гендерним нерівництвом і правами секс меншин -от і вся політика
Маємо перші результати роботи єрмаківської послиці !🥳🤡🤡💩
Друзі, вітаю! Потужна дипломатична політика ОП вже працює! Нову послицю тільки призначили у Болгарію, а вже є здобутки! І ще будуть!
Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що український візаві Олексій Резніков просив його про надання ***********, але Софія не буде їх передавати, бо сама не має їх у достатній кількості.
Тож, може новій послиці треба краще показувати свої таланти та майстерність, яку вона викладала на своїх курсах? Бо інакше у нас проблема. Велика проблема, яку вона не вирішить зі своїм рівнем компетентності.
Зараз прийде чарівник і побудує заводи під завивання російських ракет ?
Чи невеличка Україна може самостійно боронитися від величезної країни?
РФ це супротивник явно не для України,а супротивник країн по типу КНР і США
Дойдя почти до конца списка, она вдруг начинает краснеть и запинаться:
- Ху... Г-м... Ху.... ****, что ли?
Встает мальчик, объясняет, что он болгарин, семья переехала из Софии и он теперь будет здесь учиться.
Училка (задумчиво):
- А-а-а... Ну садись... болгарин ****...
Результати роботи сексологині вже є, кремль тихо аплодує своєй агентурі