Болгария не будет предоставлять Украине некоторые боеприпасы, потому что сама не имеет их в достаточном количестве, - министр обороны Стоянов

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что украинский визави Алексей Резников просил его о предоставлении боеприпасов, но София не будет их передавать, потому что сама не имеет их в достаточном количестве.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", чиновник заявил журналистам 4 января.

Он подчеркнул, что страна не экспортирует вооружение и технику за пределами перечня, утвержденного решением парламента.

"Мы не хотим, чтобы (нынешнее) временное правительство было похоже на правительство (предыдущее правительство Кирилла Петкова), которое раздало болгарское оружие и оставило болгарскую армию без необходимого снаряжения", - сказал Стоянов.

Он также рассказал, что украинская сторона обращалась с просьбой предоставить вооружение, которое не входило в утвержденный перечень.

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"Министр обороны Украины попросил что-то конкретное, чего нет в договоре и чего у нас нет и не может быть предоставлено. У нас нет достаточного количества. Речь идет не о С-300. Речь идет о боеприпасах", - уточнил Стоянов, добавив, что во время переговоров речь шла и о бронетехнике.

"Ничего не было согласовано конкретно, что будет предоставлено дополнительно. То, что дается Украине, происходит в соответствии с решением Национального собрания (парламента)", - подчеркнул он.

Напомним, 16 декабря парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение с Украиной о поставках вооружений, оборудования и боеприпасов. Список передаваемого оружия засекречен, поскольку он содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.

Согласно официальным данным, с начала российской вооруженной агрессии Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму 448 миллионов левов ($243 млн). Речь идет о гуманитарной помощи в виде 2000 касок и 2000 пуленепробиваемых жилетов, 350 медицинских аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви.

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